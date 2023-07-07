家族出遊這樣住！「京都七条堀川」公寓式飯店享寬敞大空間 還有豪華私人桑拿室
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2021年12月開幕的「MONday Apart Premium 京都七条堀川」是全館具備44間客房的公寓式飯店，距離JR京都站徒步約10～15分鐘，利用公車就能玩遍京都各大景點，也能選擇散步漫遊鄰近的京都水族館，或是以手作市集聞名的梅小路公園。
即使是館內面積最小的基本家庭房型，也具備約28.5平方公尺寬敞空間，簡易廚房、小客廳、洗衣機或浴缸等設備齊全，讓住客一踏入房間就像回家般舒適。4人同住（2張單人床+上下舖）不含早餐，每人每晚4,400日圓起。
搭上日本近年來瘋行三溫暖桑拿的熱潮，館內其中3間客房內部甚至直接設置豪宅等級的私人桑拿室！現階段不開放住宿預約，想要體驗可選擇90～120分鐘方案，3人同行每人3,300～5,000日圓。
◎ 京都府 MONday Apart Premium 京都七条堀川
‧ 交通：JR京都站中央出口，徒步約10～15分鐘。
‧ 地址：京都府京都市下京區七条通東堀川西入八百屋町1
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