大阪自由行一生必訪！環球影城🇯🇵「超級任天堂、哈利波特」攻略整理包

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Singulari天空水療飯店 環球影城、大阪環球城市步行街、日本環球影城。

🇯🇵大阪環球影城攻略整理包

最新開幕的超級任天堂園區該怎麼玩？

分享USJ必吃必玩必買的攻略

嗨大家好！我是Celia♡

這裡是我的旅遊日記

專門紀錄我在日本走訪各地美景美食

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第 1 天

Singulari天空水療飯店 環球影城 | 12 小時

為了隔天一早可以衝第一批進場，我們提前一天住進辛格萊里飯店🏨位置超棒！就在環球影城地鐵站出口右手邊徒步30秒的位置，帶大件行李旅客隔天也能免費寄放行李

我們訂的是標準房型（兩床+沙發床）一晚大約13000日圓，不算便宜但在USJ園內飯店裡算是很平價的選擇。

房間很大、床乾淨舒適，頂樓有超美的夜景溫泉大浴場和桑拿，晚上一定要好好泡湯解放雙腿😂

早餐是另外加購的自助式Buffet ，一個人2200日圓

建議大家加購！早餐吃飽一點才有力氣玩一整天，加上環球影城內每間餐廳價格不菲，至少要排隊超過一小時才能拿到餐點，也無法帶任何食物進園食用哦。

整體而言這是間很棒的飯店！

🔖辛格萊里天空水療飯店（Singulari spa hotel)

📍地址：大阪市此花區島屋6-2-25

大阪環球城市步行街 | 1 小時

園區周邊有很多飲食店，我們放完行李後就來這裡覓食～最推薦的是商場2樓的章魚燒天國🐙

📌推薦必吃章魚燒和551蓬萊包子！都是來大阪必吃美食

附近還有麥當勞、Shake shack漢堡、摩絲漢堡、龍蝦餐廳等，選擇很多。不過要注意大部分店家只營業到晚上10點哦

第 2 天

日本環球影城 | 20 分鐘

隔天一早不到8點我們就進園了！官網正式開放時間是9點，所以強烈建議大家可以提早來園外等候入場

而且提早在線上平台上訂好票，不必現場排隊真的快很多👍🏻

❖Funliday平台現在也可以訂環球影城門票呦！

環球影城門票會依據不同日期和入場保證券而有不同價格，最基本的一日環球影城門票是1968元～

我們還買了超級任天堂世界的入場保證券（共花了2425元）

超級任天堂世界™ | 2 小時

我們一進園就直衝超級任天堂園區，這是新開幕園區

目前人氣非常旺，但入場人數採分批管制，且需持有入場券才能入園！

⭐️入場券可以下載USJ app 抽整理券，抽到了就能免費入園（只有一次機會）另一方式是在KKDAY、KLOOK上買超級任天堂保證入園券或快速通關券。

如果你一定想進去看看，那推薦買「快速通關4」

只想碰碰運氣、不進去也沒關係，那就抽整理券～

📌遊樂設施有「瑪利歐賽車」和「耀西大冒險」

推薦必玩瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書！

這是最熱門的遊樂設施，遊戲是戴著特殊AR眼鏡，眼前變成超級瑪利歐的世界，掌握賽車方向盤擊敗敵人拯救公主，很有娛樂性

只是我們玩完下來，頭有點暈😆

哈利波特的魔法世界 | 2 小時

接下來我們到哈利波特園區，前幾年這園區也是熱門到必須買快速通關才能進來，現在雖然可以免費入園了，但遊客還是非常多。

📌必去餐廳是三根掃帚🧹

推薦必點奶油啤酒，雖然有啤酒兩個字，但其實它是無酒精飲料，大人小孩都可以喝，味道喝起來像薑汁汽水

多花一些錢可以買奶油啤酒專屬酒杯，很有紀念價值

（700日圓）

哈利波特禁忌之旅 | 1 小時

最熱門的遊樂設施「哈利波特禁忌之旅」要排至少2小時，遊戲時間只有5分鐘，但我個人覺得很值得～

不想等待的一樣有快速通關券可以加購

📌不過如果你是哈利波特迷，禁忌之旅真的推薦必玩！

遊戲是以電影場景為背景，跟著哈利騎掃帚飛校園，如果沒看過哈利波特第二集的話，可能會比較難懂，但仿真的電影場景和飛龍噴出的火焰，還是值得朝拜

不玩遊樂設施光是感受魔法世界的氣氛就超棒了，這裡每一個角落都超適合打卡拍照📷

快樂餐廳 | 2 小時

午餐吃小小兵園區附近的快樂咖啡廳

(Happiness restaurant)

🍔小小兵Big培根起司漢堡套餐 2200 日圓

🧇小小兵炸雞鬆餅套餐 2100日圓

一樓飲料吧自由續杯！

樂園裡的餐廳總是以外觀取勝，這間算是在環球影城的餐廳裡有飽足感的一間。

炸雞鬆餅套餐裡含有白飯、玉米濃湯、沙拉

炸雞沾有番茄甜椒醬，酸中帶甜還不錯👍🏻

環球影城小小兵樂園 | 1 小時

這是環球影城園區內最受親子遊客喜愛的區域，非常歡樂🌼

📌遊樂設施有「小小兵瘋狂乘車遊」、「冰凍雷射光乘車遊」

推薦玩小小兵瘋狂乘車遊！

遊戲是跟著小小兵去探險，大人小孩可以一起玩，還算有趣～只是過程中偏中等刺激、晃動挺大，坐完頭後有點小暈😅

怕暈的朋友建議可以先吃暈車藥

📌必吃美食

這裡有一間排隊伍最長的小小兵廚房（The cookie kitchen)賣小小兵造型餅乾，餅乾包內餡味道還不錯，一個700日圓

還有小小兵爆米花餐車，必買的就是爆米花桶啦

不同季節不同時期會出限定款爆米花桶哦～

好萊塢美夢 － 乘車遊 | 1 小時

蜘蛛人遊樂設施就在這區～

雖然這裡是園區內相對最少人的地方（紐約區域、舊金山區域）但我很推薦來這吃飯👍🏻舊金山區域有許多大份量的平價餐廳！像是路易斯比薩餐廳，一份大披薩附薯條、飲料套餐1500日圓就可以吃到，大食量或是想省點餐費的朋友建議來這裡看看🫶🏻

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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