快訊

普亭控瓦格納集團首腦叛國 揚言「反制措施將非常猛烈」

獨／竹北連環外洩氣爆 專家批瓦斯公司說法避重就輕：這就是人禍

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

一天熱賣3000串！ 京都超夯甜點「蕨餅串」 7/1推出涼夏汽水新口味

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：京西陣菓匠 宗禪／提供
圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

7/1將於京都車站開賣的全新「汽水口味蕨餅串 」。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供
7/1將於京都車站開賣的全新「汽水口味蕨餅串 」。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-袁宏亞】京都最近流行甚麼甜點？一天熱賣3000串的可愛「蕨餅串」，是京都近年熱賣的人氣和菓子。位在京都西陣的和菓子店「京町家茶房宗禪」將傳統版蕨餅一顆顆串了起來，並製成多元口味「蕨餅串」，至今已在京都駅、嵐山、清水、伏見等地銷售超過248萬串。7月1日起更將於京都車站推出全新「汽水口味」，準備掀起一股沁涼風暴。

▍ 夏天限定「汽水味」，為京都炎夏吹起一陣涼風

清爽的風味配上檸檬香氣撲鼻而來，蕨餅淡淡的甜味搭配汽水的酸味就像回到過往炎夏喝下的那一口沁涼汽水般湧上一股懷念之情，「汽水口味蕨餅串」將為今年也「熱」鬧的京都帶來一股沁心風潮。

▲夏天限定的藍藍汽水口味蕨餅串，每串￥275(稅外)，連可愛包裝都讓人 看了透心涼。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供
▲夏天限定的藍藍汽水口味蕨餅串，每串￥275(稅外)，連可愛包裝都讓人 看了透心涼。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

▍ 美味的秘密：百年傳承的Q彈結合獨創「手揉冷凍製法」

蕨餅串除了傳承百年技術而來的柔軟Q彈口感外，另一個人氣的秘密就是多變的「口味」。在製程中必須在蕨餅剛做好時混入抹茶等材料，但其熱度會破壞食材的味道甚至引出抹茶的苦味。

為了解決這項兩難而誕生的便是「手揉冷凍製法」。

將剛做好的熱騰騰蕨餅放入急速冷凍庫，一口氣通過會使蕨餅劣化的溫度帶以防止對蕨餅的傷害，一旦蕨餅冷卻後便立刻取出混入抹茶、柚子、巧克力等等食材，再由職人手工將材料均勻混合。

蕨餅串的職人手作與獨創手揉冷凍製法。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供
蕨餅串的職人手作與獨創手揉冷凍製法。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

【一窺蕨餅串製造風景】

▲京都名物「蕨餅串」除了新推出的汽水口味外，還有其他7種口味包括黃豆粉、抹茶、黑芝麻、櫻花、京都水尾柚子、焙茶、巧克力，可愛的長方盒包裝和合理價格是近年海內外旅客最愛的伴手禮。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供
▲京都名物「蕨餅串」除了新推出的汽水口味外，還有其他7種口味包括黃豆粉、抹茶、黑芝麻、櫻花、京都水尾柚子、焙茶、巧克力，可愛的長方盒包裝和合理價格是近年海內外旅客最愛的伴手禮。　圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

＼京町家茶房宗禪・汽水口味蕨餅串／

・價格：1串￥275(稅外)

・販賣店鋪：新幹線京都車站內「グランドキヨスク京都」、京都車站旁的 KYOTOSOUZEN 京都八条口店、京都車站1樓京小町店等。

・官網：https://souzen.co.jp/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 抹茶 巧克力

延伸閱讀

在京都小學校改建的「清水青龍旅館」，品嚐大人版的小學午餐「九食」

一喝巴菲特鍾愛的可口可樂口味 妹子臉色大變：這味道很熟悉...

在八坂之塔下品嚐自家烘焙高品質咖啡吧！京都必去打卡咖啡店「%Arabica東山本店」

他拿台日做比較「怎麼算都是國旅便宜」 網點2關鍵：寧願出國

相關新聞

在京都小學校改建的「清水青龍旅館」，品嚐大人版的小學午餐「九食」

由百年校舍改建的京都奢華旅宿「京都清水 青龍旅館」，呼應旅宿原址的歷史記憶，以小學校的營養午餐「給食」為概念，首度創作設計了一套名為「九食」的晚間套餐，是專為大人設計的小學午餐。九食一如其名，共有九個

京都深度之旅！最新AR藝術光雕「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」 5大看點感受璀璨魅力

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今夏的京都，將再次璀璨無比！知名創意光雕團隊NAKED, INC.操刀打造的藝術企劃活動「NAKED GARDEN ONE KYOTO」去年9月首次登場，約3個月的活動期

使用樂遊卡玩遍大阪25項人氣景點！加碼「環球影城攻略」最該注意的那些事

跟著 YUMEKO 於 2023-05-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 日本環球影城、風神雷神 拉麵、近鐵飯店環球店。 Hi大家 我是夢子 在日本生活第四年 主要喜歡分享美食美景。

一日限定30份！ 京都百年「五辻の昆布」老鋪打造設計感的昆布拉麵套餐

創業於明治時代的百年京都昆布老鋪「五辻の昆布」，打造一間帶領大家看見昆布全新可能性的拉麵店「昆布と麺 喜一」。以一碗看似簡單卻又不簡單的昆布拉麵，以1日30份限定的米其林嚐味套餐形式，將昆布究極深奧的

入住「OMO7大阪」暢玩「環球影城」！首支認證嚮導不藏私行程大公開

星野集團旗下OMO7大阪，於2023年5月攜手「日本環球影城」推出首支「日本環球影城認證OMO Ranger（周邊嚮導）」在旅宿內，不藏私的提供入住旅客完整影城攻略與講座，還有購買門票、套票與免費接駁的3大好康，想在日本環球影城發現內行人的門道，一定要入住OMO7大阪省去自己埋頭做功課的時間。

限定口味快追！ 2023大阪美食「grenier 超人氣烤布蕾千層酥」 梅田阪急百貨必吃散步甜點

udn走跳美食／強生與小吠 2023年應該是疫情後的旅遊大爆發年啦！這幾個月來看到好多身邊的朋友都一直衝日本，小吠也突然的(?)在四月中和姐妹去了大阪5天4夜自由行， 一回台灣趕緊來推薦這家在大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦