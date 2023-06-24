一天熱賣3000串！ 京都超夯甜點「蕨餅串」 7/1推出涼夏汽水新口味

7/1將於京都車站開賣的全新「汽水口味蕨餅串 」。 圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-袁宏亞】京都最近流行甚麼甜點？一天熱賣3000串的可愛「蕨餅串」，是京都近年熱賣的人氣和菓子。位在京都西陣的和菓子店「京町家茶房宗禪」將傳統版蕨餅一顆顆串了起來，並製成多元口味「蕨餅串」，至今已在京都駅、嵐山、清水、伏見等地銷售超過248萬串。7月1日起更將於京都車站推出全新「汽水口味」，準備掀起一股沁涼風暴。

▍ 夏天限定「汽水味」，為京都炎夏吹起一陣涼風

清爽的風味配上檸檬香氣撲鼻而來，蕨餅淡淡的甜味搭配汽水的酸味就像回到過往炎夏喝下的那一口沁涼汽水般湧上一股懷念之情，「汽水口味蕨餅串」將為今年也「熱」鬧的京都帶來一股沁心風潮。

▲夏天限定的藍藍汽水口味蕨餅串，每串￥275(稅外)，連可愛包裝都讓人 看了透心涼。 圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

▍ 美味的秘密：百年傳承的Q彈結合獨創「手揉冷凍製法」

蕨餅串除了傳承百年技術而來的柔軟Q彈口感外，另一個人氣的秘密就是多變的「口味」。在製程中必須在蕨餅剛做好時混入抹茶等材料，但其熱度會破壞食材的味道甚至引出抹茶的苦味。

為了解決這項兩難而誕生的便是「手揉冷凍製法」。

將剛做好的熱騰騰蕨餅放入急速冷凍庫，一口氣通過會使蕨餅劣化的溫度帶以防止對蕨餅的傷害，一旦蕨餅冷卻後便立刻取出混入抹茶、柚子、巧克力等等食材，再由職人手工將材料均勻混合。

蕨餅串的職人手作與獨創手揉冷凍製法。 圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

【一窺蕨餅串製造風景】

▲京都名物「蕨餅串」除了新推出的汽水口味外，還有其他7種口味包括黃豆粉、抹茶、黑芝麻、櫻花、京都水尾柚子、焙茶、巧克力，可愛的長方盒包裝和合理價格是近年海內外旅客最愛的伴手禮。 圖：京西陣菓匠 宗禪／提供

＼京町家茶房宗禪・汽水口味蕨餅串／

・價格：1串￥275(稅外)

・販賣店鋪：新幹線京都車站內「グランドキヨスク京都」、京都車站旁的 KYOTOSOUZEN 京都八条口店、京都車站1樓京小町店等。

・官網：https://souzen.co.jp/

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