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在京都小學校改建的「清水青龍旅館」，品嚐大人版的小學午餐「九食」

欣傳媒／ 欣傳媒
（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）
（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

由百年校舍改建的京都奢華旅宿「京都清水 青龍旅館」，呼應旅宿原址的歷史記憶，以小學校的營養午餐「給食」為概念，首度創作設計了一套名為「九食」的晚間套餐，是專為大人設計的小學午餐。九食一如其名，共有九個部份組成套餐體驗，不同調理技法帶來的食材變化象徵小學六年間的學習與成長，也藉由料理帶大家重溫小學時代的單純快樂。

小學校舍改建的奢華旅宿

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

1869年（明治二年）創校的清水小學校，1933年（昭和八年）遷入新築校舍，一直到2010年因少子化而廢校，遺憾地結束了學校的百年歷史，校舍建築則幸而保留了下來，搖身一變成為「京都清水 青龍旅館」（ザ・ホテル青龍 京都清水），和洋折衷的摩登風格，讓京都清水 青龍旅館成為2022年京都最受矚目的奢華旅宿。

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

清水小學校原本的講堂空間，也進駐了餐廳「restaurant library the hotel seiryu」──以圖書館為概念打造，約有1,100冊藏書作為餐廳最美的內裝，呼應建築曾作為校舍的歷史記憶。2023年更以學校午餐「給食」為概念，創意設計了大人版給食的全新食體驗「九食」。九食發音與給食（きゅうしょく）相同，亦因應套餐的命名而設計了九個樣式的料理。

大人版給食的創新食體驗

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

對日本人來說，小學提供的午餐「給食」是他們童年時代的重要回憶，在就讀的六年間伴隨他們學習成長直到畢業。九食前菜的六個小缽也展現了小學六年間的變化過程，不同烹調技法為食材帶來的不同變化，從簡單到繽紛，象徵隨著學習的積累，孩子的心和思考也越來越豐富。

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

九食以京都和鄰近縣市的地產食材為中心，料理乍看是和洋折衷式的華麗豐盛，但其實九食就像小學給食一樣十分注重營養均衡，取入健康的發酵和食，呈現多彩多樣的地方農特產品，就像是一個大人版的食農教育體驗，在享受美味的同時也滋養了身心，並認識在地食材與生產者的百花齊放。

從料理、器物到空間都是美好

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

九食料理以為套餐專門設計的原創器皿盛裝，陶器向在地清水燒「蘇嶐窯」訂製，職人亦曾在清水小學校就讀，因此在製作器皿的同時也加入了過去在小學時的回憶，燒製出優美的器物，與精心烹製的料理相得益彰，讓用餐成為一個賞心悅目的美好體驗。木筷則以地產北山杉的邊角料製作，為減塑的環保行動作出貢獻。

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

京都清水 青龍旅館的改造概念是「銘刻記憶、連結未來」，九食亦是此一概念的延續，帶大家重返小學並體驗大人版的學校給食，藉由美味帶來的感動，想起自己單純快樂的小學時光，再回顧一路積累至今的人生，或許也會是發現未來前進方向的新契機。

（圖片提供：ザ・ホテル青龍 京都清水）

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ザ・ホテル青龍 京都清水（The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu）

地址︱日本京都府京都市東山区清水二丁目204-2

電話︱+81-(0)75-532-1111

用餐時間︱18:00-21:00

官網︱ザ・ホテル青龍 京都清水

Facebook︱ザ・ホテル青龍 京都清水

Instagram︱thehotelseiryukyotokiyomizu

附註︱套餐須在五日前預約

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撰文︱Wei圖片提供︱ザ・ホテル青龍 京都清水

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212272

京都 旅館 圖書館

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