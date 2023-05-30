使用樂遊卡玩遍大阪25項人氣景點！加碼「環球影城攻略」最該注意的那些事

跟著 YUMEKO 於 2023-05-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 日本環球影城、風神雷神 拉麵、近鐵飯店環球店。

Hi大家 我是夢子 在日本生活第四年

主要喜歡分享美食美景。

第 1 天

日本環球影城 | 10 小時

大阪環球影城在今年的3/1遊行恢復了，在以前少了遊行的環球總覺得好像少了點什麼。這次我會跟大家稍微介紹來大阪環球影城的攻略。和遊行位子站哪裡會比較好呢，在3/1開始遊行恢復也多了瑪利歐的遊行，是一個超有看頭的遊行表演，推薦如果有來到環球影城的人一定要來看看。

大阪環球影城是日本最受歡迎的主題樂園之一，擁有許多受歡迎的電影和電視節目的主題樂園區。以下是一些攻略和心得

購票心得，建議可以在官方網站上預訂門票，這樣可以避免排隊購票。另外，如果你想在更少的人潮時遊玩，可以選擇平日而非周末或節假日。

計劃路線，在進入樂園前，你可以提前了解樂園的地圖和遊玩路線。根據你感興趣的區域和項目進行規劃，這樣可以最大化地利用時間並避免在樂園中走冤枉路。訂Fast Pass，Fast Pass是一種可以讓你跳過長隊等待時間的服務，你可以在入園時購買Fast Pass來跳過某些受歡迎的遊樂設施的等待時間。但要注意的是，Fast Pass每天的數量有限，建議你提早到達樂園，以確保你有機會購買。品嘗美食，在大阪環球影城中有許多美食餐廳，可以讓你品嚐到各種不同的料理，例如哈利波特主題餐廳。買紀念品大阪環球影城中有許多商店販售各種主題的紀念品，例如哈利波特魔法杖、可以在商店中尋找喜歡的紀念品，帶回家作為遊玩的回憶。

風神雷神 拉麵 | 1 小時

肚子餓時我會來外面的風神雷神吃拉麵🍜，感覺這家的拉麵挺適合台灣人的味道。價格也不會到很貴，所以常常店裡都坐滿了人

近鐵飯店環球店 | 1 小時

晚上我們入住在環球旁邊的近鐵環球飯店🏨，走路到環球約五分鐘，距離算是非常的近，從入口到櫃檯，都有芝麻街家族在迎接你，房間雖然不大，但五臟俱全，要去環球真的方便很多。

第 2 天

梅田空中庭園 | 2 小時

隔天我們使用大阪樂遊卷開啟一天的行程，大阪樂園卷他是一張可以在大阪有25項觀光設施都可以免費玩耍的卷，而且搭乘巴士🚌電車🚃都是不用再額外付費，只需要日幣¥2800，如果走越多景點代表就越賺到。

藍天空中展望庭園

大阪空中庭園是位於大阪市中心的一個觀光景點，是日本最大的室內空中花園之一。這次我們使用樂遊卡進去空中庭園就不用另外付費，不過使用時間只能到下午四點以前。在藍天空中庭園還能俯瞰整個大阪，不管是早上來或是晚上來 都非常漂亮。

拉麵 金久右衛門 道頓堀店 | 2 小時

後來我們來到道頓堀吃拉麵🍜，這家拉麵在大阪已經有想當久的歷史，這次想說跳脫每次的一蘭拉麵吃吃看在地人的拉麵🍜叫做金酒右衛門

他們家主打是以醬油為基底，從清淡的醬油到很濃的醬油都有，這次我選擇是清淡的醬油，湯喝起來像清湯那樣，但最濃的到最右邊 湯底都是黑色的，當時坐我旁邊的日本人就是點了超濃的，一直在旁邊說好濃好濃。

道頓堀 水上觀光船 | 2 小時

下一個行程我們到了道頓堀水上觀光船，使用樂遊卡也是不用再另外付費的。水上觀光船是一個探索道頓堀的獨特方式，可以在大阪市區的河道上欣賞美景。水上觀光船通常會在道頓堀附近一帶。在水上觀光船上，可以欣賞到大阪市區的河道美景，包括道頓堀運河，船上還會有導遊解說，介紹當地的文化和歷史。是個另類的大阪觀光

帆船型觀光船 聖瑪麗亞號 | 1 小時

在一天的最後我們搭乘電車🚃搭了約20分鐘來到天保山準備搭瑪利亞水上觀光導覽船，早上晚上的時間都有船🚢出發，我們使用樂遊卷也是不用再另外付費。搭乘船隻出發來回約一個小時，在船內有提供食物，不過需要另外付費，整座船滿大的，原本大家都是坐在戶外的位子，不過晚上的時候搭船會蠻冷的，後來大家就往室內的位子坐。坐這個不需要提前預約，看想搭乘白天或是晚上的船。

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