恐龍機器人陪你住！ 大阪海茵娜飯店難波推恐龍親子房、心齋橋享用Bar

開放旅遊之後，你是否也準備出國度假呢？如果要去日本京都的人，可不要錯過法國時尚品牌agnès b.最新落成的祇園概念店。這既是設計師初訪京都時就愛上的地方，也是agnès b.進駐日本40周年的里程碑。於是透過改裝傳統民居的町屋，並邀請了知名餐廳主廚規劃限定餐點，因此開幕之後就成為了炙手可熱的觀光據點，想前去一嚐美味甜點，可要趁早或預約。

2023-05-10 08:57