恐龍機器人陪你住！ 大阪海茵娜飯店難波推恐龍親子房、心齋橋享用Bar
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】開幕至今仍舊話題性十足的「海茵娜飯店（変なホテル）」，哈日旅人們住過了嗎？海茵娜飯店又被稱為機器人飯店或是怪奇飯店，館內導入許多高科技設施，由機器人值班的櫃檯更讓人一試難忘！近期位於大阪的難波分館與心齋橋分館各有新房型與新服務登場，規劃親子暑假玩大阪快來筆記！
海茵娜飯店大阪難波
光是讓恐龍機器人值班櫃台還不夠！4/27起海茵娜飯店大阪難波推出親子最愛的恐龍主題房，以恐龍生活的叢林為靈感打造，無論牆面或床鋪到處都有恐龍身影。提供恐龍繪本及故事書，入住再送恐龍蛋造型入浴劑、恐龍束口袋等小禮物，雙人入住包含早餐，每人9,200日圓起；不含早餐則8,700日圓起。
海茵娜飯店大阪心齋橋
5月起推出「FREE LOUNGE」服務，早、午、晚3大時段住客都能免費享用美食與飲品！
早餐由日式套餐混搭西式Buffet，現捏飯糰能自選配料，再搭配味噌湯、麵包、早餐榖片與優格，讓住客飽到天靈蓋。下午茶主打餅乾、咖啡、果汁等輕食。每晚19點後餐廳區域會搖身一變成為雞尾酒Bar，具備利口酒、威士忌、氣泡水等，住客能根據喜好自行調酒享用。
大阪府 海茵娜飯店 大阪難波
‧ 交通：Osaka Metro心齋橋站7號出口徒步約4分鐘；難波站25號出口徒步約6分鐘。
‧ 地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋2-10-16
大阪府 海茵娜飯店 大阪心齋橋
‧ 交通：Osaka Metro心齋橋站2號出口徒步約3分鐘。
‧ 地址：大阪府大阪市中央區南船場3-5-2
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