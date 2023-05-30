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一日限定30份！ 京都百年「五辻の昆布」老鋪打造設計感的昆布拉麵套餐

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供：五辻の昆布
圖片提供：五辻の昆布

創業於明治時代的百年京都昆布老鋪「五辻の昆布」，打造一間帶領大家看見昆布全新可能性的拉麵店「昆布と麺 喜一」。以一碗看似簡單卻又不簡單的昆布拉麵，以1日30份限定的米其林嚐味套餐形式，將昆布究極深奧的美味演繹得淋漓盡致，也顛覆一般大眾對拉麵店的刻板印象。

究極高湯，展現昆布最純淨的美味

（圖片提供：五辻の昆布）

在過去，昆布是日本家家戶戶必備的食材，用來熬製出汁或佃煮，是餐桌上不可或缺的重要營養來源。但隨著昆布產量逐年漸少，以及物價上漲、外食增加等種種因素，昆布漸漸從家庭消失。為了推廣昆布的價值，自創業以來深受京都人喜愛的昆布老鋪「五辻の昆布」以昆布和麵為主題，在本店二樓打造一間的昆布拉麵店「昆布と麺 喜一」。

「昆布と麺 喜一」只提供一道昆布拉麵，看似簡單，但背後的料理過程卻絕不簡單──熬湯基底選用軟水，以真昆布、羅臼昆布、利尻昆布三種昆布調配風味配比，加上現削的枕崎鰹節、飛魚乾、魷魚乾、貝柱、果乾、香菇乾、風乾蕃茄和茶湯一起慢熬。高湯不加任何醬油和香油，保持湯頭的純淨高雅，將高品質昆布的美味演繹到極致。店主向好友的米其林一星「銀座八五」主廚松村康習得熬高湯的祕訣，是完成度極高的自信之作。

（圖片提供：五辻の昆布）

麵條選用京都拉麵名店「らぁ麺とうひち」的自家製麵，以小麥香氣濃郁的北海道產全麥麵粉「春よ恋」製作，麵條口感介於蕎麥麵和拉麵之間，非常富有嚼勁。早上現做的雞肉叉燒選用國產雞胸肉，以出汁和鹽低溫調理。筍片則只以高湯淺蒸後過油，味道清淡。

三道式昆布套餐，從茶、拉麵到小點

昆布拉麵以「嚐味套餐」（tasting course）的方式呈現。第一道先飲「昆布冷萃茶」，以利尻昆布、真昆布、羅臼昆布三款昆布冷萃而成，佐以職人手工現削的昆布絲。第二道是「昆布與麵」。第三道則是昆布出汁熬製的佃煮佐白米飯糰。

（圖片提供：五辻の昆布）

（圖片提供：五辻の昆布）

（圖片提供：五辻の昆布）

（圖片提供：五辻の昆布）

有別於一般刻板印象中不健康的拉麵，「昆布と麺 喜一」的昆布拉麵湯頭富有礦物質和膳食纖維，採減鹽配方，是一款健康又美味的拉麵，喝完湯會感到身體受到滋養，並重新認識到昆布的真正風味，而不會感到任何負擔。

以清水模打造的設計感拉麵店

「昆布と麺 喜一」呈現昆布最樸實的美味，店鋪空間設計也呼應了這樣的概念，以清水混凝土工法打造美術館一般的店鋪空間，象徵不加以人工調味的昆布原始風味。店內一張6公尺長的原木板製成吧檯桌，設有十席座位，每日僅開放三個用餐時段、共30份限定。因為採完全預約制，想到訪品嚐，記得行前要在官網表單上預約。

（圖片提供：五辻の昆布）

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▌昆布と麺　喜一

地址︱日本京都府京都市上京区西五辻東町74-2（五辻の昆布 本店2F）

電話︱+81-(0)75-431-0719

營業時間︱採完全預約制，三時段用餐時間11:00、12:00、13:00

官網︱昆布と麺　喜一

Instagram︱kiichi5224

▌五辻の昆布

官網︱五辻の昆布

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撰文︱Wei圖片來源︱五辻の昆布

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211886

拉麵 京都 米其林

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