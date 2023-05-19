一望無際洋甘菊、金盞花海！ 6月前到「神戶香草園」追絕景　4天限定收穫祭免費採花趣

為期4天的春之收穫祭開放遊客漫步花田採摘洋甘菊，每一瞬間都是美照最佳時刻。 圖：神戶Resort service株式會社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】海拔約400公尺的「神戶布引香草園」鄰近神戶市街、北野異人館等熱門觀光地，自JR新神戶站出站後換乘登山纜車約10分鐘就能抵達。易達性高再加上四季花卉魅力、可眺望神戶市街等優勢，讓這裡成為遊玩神戶必訪的打卡景點之一。

▲約2,000株洋甘菊組成的白色花海一望無際。 圖：神戶Resort service株式會社／來源

一年四季約有200個品種、75,000株香草與花卉接棒爭艷的神戶布引香草園，即日起迎來洋甘菊、金盞花的盛開期，約2,000株洋甘菊與合計近4,600株的金盞花隨風搖曳，景象相當夢幻療癒。

▲神戶布引香草園能欣賞黃色、橘色金盞花，一次收集2種品種的可愛樣貌。 圖：神戶Resort service株式會社／來源

園區預計在5／20、5／21、5／27、5／28舉辦為期4天限定的「春之收穫祭2023」活動，遊客能免費採摘洋甘菊，或是花費500日圓銅板價體驗迷你花束DIY。就算趕不上在春之收穫祭期間到訪，同樣能欣賞到壯觀花海，洋甘菊與金盞花的花期預計可至6月上旬。

▲迷你花束能選擇洋甘菊、金盞花、迷迭香或薄荷等進行搭配，製作出獨一無二的專屬花束。 圖：神戶Resort service株式會社／來源

◎ 神戶布引香草園

‧ 入園+纜車來回票價：成人1,800日圓／孩童900日圓

‧ 開園時間：9：30～16：45（纜車下山最終班次17：15）

‧ 交通：JR神戶站出站徒步約5分鐘，搭乘登山纜車至山頂即達。

‧ 地址：兵庫縣神戶市中央區北野町1-4-3

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