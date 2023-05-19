一望無際洋甘菊、金盞花海！ 6月前到「神戶香草園」追絕景 4天限定收穫祭免費採花趣
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】海拔約400公尺的「神戶布引香草園」鄰近神戶市街、北野異人館等熱門觀光地，自JR新神戶站出站後換乘登山纜車約10分鐘就能抵達。易達性高再加上四季花卉魅力、可眺望神戶市街等優勢，讓這裡成為遊玩神戶必訪的打卡景點之一。
一年四季約有200個品種、75,000株香草與花卉接棒爭艷的神戶布引香草園，即日起迎來洋甘菊、金盞花的盛開期，約2,000株洋甘菊與合計近4,600株的金盞花隨風搖曳，景象相當夢幻療癒。
園區預計在5／20、5／21、5／27、5／28舉辦為期4天限定的「春之收穫祭2023」活動，遊客能免費採摘洋甘菊，或是花費500日圓銅板價體驗迷你花束DIY。就算趕不上在春之收穫祭期間到訪，同樣能欣賞到壯觀花海，洋甘菊與金盞花的花期預計可至6月上旬。
◎ 神戶布引香草園
‧ 入園+纜車來回票價：成人1,800日圓／孩童900日圓
‧ 開園時間：9：30～16：45（纜車下山最終班次17：15）
‧ 交通：JR神戶站出站徒步約5分鐘，搭乘登山纜車至山頂即達。
‧ 地址：兵庫縣神戶市中央區北野町1-4-3
★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言