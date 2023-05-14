歡迎光臨「京都怪談商店」！走一趟另類「黑色之旅」 連靈異故事、都市傳說都可以買賣

你有聽過哪些日本之名的都市傳說或怪談嗎？或者你曾親身經歷過，無法用常理來解釋的靈異事件呢？

在提到具代表性的日本怪談，如「四谷怪談」、「牡丹燈籠」以前，應該會先從江戶時期流行的「百物語」開始談起：點上100支蠟燭，每說完一個故事，就吹完一根蠟燭，等到100支都熄滅的時候，妖怪就會出現的怪談會。據說，在此之前是室町時代武士們的試膽大會，而這樣的恐怖體驗，逐漸變成流行於庶民之間的一種遊戲，當書寫這類怪談的書籍出版後，也同時開拓出「怪談文學」的作品類型。

圖：關西地區第一間以「怪談」為主題的商店。（圖片來源：京都怪談商店）

關於怪談這類的文學作品，許多經過影視劇改編後，變得更為現代人所熟知，像是小說家夢枕獏的長篇小說《陰陽師》，故事舞台就設定在日本以前的首都，也就是過去被稱為「平安京」，現在我們所熟知的京都，將歷史與奇幻、怪談融合之後，就有漫畫、電視劇和電影的版本，甚至還可被開發成手遊。

除此之外，像是一些綜藝節目或實境秀，也很喜歡將「都市傳說」與「靈異怪談」設為主題，無論找來的是素人還是名人，每個人在鏡頭前分享自己曾聽過或親身的經歷，都是非常吸引人的節目內容，甚至讓節目團隊，跟著一些膽大的人一起去禁忌之地探險，期待現場能夠收錄到一些來自異世界的聲音或影像。

關西首間買賣「怪談」的商店，不怕你來只怕你不敢來

位在京都中京區的「京都怪談商店」，是關西地區第一間提供「怪談」買賣的商店。店裡的服務項目玲琅滿目、應有盡有，舉凡鬼屋或恐怖活動的企劃、製作，怪談相關講座舉辦，或是協助聯繫出演恐怖片的演員，以及安排怪談師等需求。

除此之外，他們還收購「怪談」故事或被詛咒之物，甚至也有靈異地點的小旅行，和恐怖影片的製作——只要是跟「怪談」有關的，任何東西都可以拿來交易。

「京都怪談商店」，店裡主要是由專業的怪談師，親自講述各種靈異現象的起源、發生和由來，或是帶著對這類主題有興趣的人，前往禁忌的靈異地點一探究竟。不定期安排主題活動，邀請其他的怪談師或怪談的朗讀者，從不同的角度去理解這些無法解釋的存在。

小學的時候，因為看了電視台的恐怖節目，開始對於恐怖的事物感到興趣，Coco 正式出道是在 2019 年，參加了「怪談最恐戰」的怪談比賽，這也是她第一次在大眾面前說怪談的故事。之後，Coco便以「怪談師」的身份，陸續舉辦一些與怪談有關的活動。

搭配怪談傳說的主題，舉辦期間限定展覽活動

疫情前，搭配特定怪談的主題，「京都怪談商店」邀請其他擁有靈能力的人或是怪談師共同策展，像是有名的都市傳說「裂嘴女」也曾是其中一檔的主題。而作為怪談師，Coco 的衣著也有特殊的涵義，她接受媒體訪談時提到「『白色』象徵離世，『紅色』象徵在世，而『怪談』所談論的，正是生與死之間發生的一切事物。」

圖：Coco 以怪談師的身份規劃許多活動跟展覽。（圖片來源：京都怪談商店）

京都，有許多古老的靈異傳說，像是埋葬日本三大妖怪之一，酒吞童子首級之處的「首塚大明神」；另外，還有據傳是「計程車怪談」的起源地：深泥地，像是計程車司機載著女客人到深泥池後，卻發現乘客早已消失，而且只留下女性濕頭髮的故事，或是。開車到深泥池附近時，遇到靈異現象結果開進池內的怪談傳說⋯⋯

除了「京都怪談商店」之外，還有兼設的「京都怨靈館」和「恐怖喫茶店」（目前整修中，預計今秋重新開幕），以「怪談」為核心，發展出許多不同的體驗，根據社群媒體上的分享，Coco 也正在研怪談主題的 VR 體驗。

圖：京都怪談商店內部空間的佈置，充滿許多靈異的氣氛。（圖片來源：京都怪談商店）

古都之美其實擁有很多不同面向，在京都除了神社寺廟、歷史古蹟，還有美食和傳統藝術以外，其實還是許多怪談、都市傳說的匯集之地。走一趟另類的黑色旅遊，體驗或是分享那些靈異恐怖的經驗和貫談，他們所知道的「京都」絕對跟你所認知的不一樣。

圖：怪談師 Coco 與其他怪談師、作家共著的書籍《關西的恐怖街道》、《京都怪談 猿之聲》。

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▎京都怪談商店 Infor.

地址：京都府京都市中京区中之町583-2

網站：怪談専門のお店 京都怪談商店

交通方式：

搭乘阪急電鐵到「京都河原町駅」下車，步行大約3分

搭乘京阪電車到「祇園四条駅」下車，步行大約6分

搭乘京都市營地下鐵到「京都市役所前站」下車，步行大約10分

搭乘京都市營地下鐵到「 四条站」下車，步行大約11分

聯絡方式：＋81-70-8329-8344｜occult666.love@gmail.com

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編輯撰文｜林廷璋

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