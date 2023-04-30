2023京都飯店住宿4推薦開箱！ 享受近江和牛等京式特色早餐與宵夜

曾聽有些朋友說到，到日本旅遊時在外買早餐很不方便，也因此在住宿時總會特別注意追加早餐，以免每天都只能吃便利商店，而到總是傳統的京都亦是如此。或許近期正在話題上的Netflix日劇《舞伎家的料理人》中，讓你對京都料理有了更多的想像，或許你本來就對吃頗為講究，那麼若能在飯店中享受地道的京都早餐，那真會是件再美好不過的事兒。

最近我們邀請了旅日中的旅遊部落客兼Youtuber——瓶顆，一起到京都拜訪了4間各有特色的旅宿飯店和周邊景點——分別是靠近櫻花名所高瀨川木屋町的「SH by square hotel Kyoto Kiyamachi（京都木屋町）」、在京都站附近的「CHISUN PREMIUM Kyoto Kujo（京都九條）」和「hotel androoms Kyoto Shichijo（京都七條）」，以及在四通八達的之所的「CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo（京都堀川五條）」。它們究竟各有什麼特色，又是哪些能嚐到特別的特色早餐或宵夜呢？跟我們一起來看看。

Guest Profile瓶顆旅居日本中

京都的鴨川風景著名，就在鴨川邊上的高瀨川，也是京都非常著名的櫻花名所。這裡曾經是河運木材的運河，因此這一帶亦得了「木屋町」之名，如今依然聚集了許多旅館及料亭，被稱作京都的歡樂街。就在這樣的地區，有一家能嚐到A4近江和牛京都式早餐的質感型飯店「SH by square hotel Kyoto Kiyamachi（京都木屋町）」，是不少饕客來到京都樂於下榻之所。

現代和風的建築外觀，1樓木質調的餐廳空間明亮溫暖，每天7:00～9:30的早餐時段，會提供非常有京都特色的精緻定食。包括以A4近江和牛料理而成的主菜，搭配京都經典家庭小菜「Obansai（おばんさい）」、味噌湯等，以及由飯店特製的黑蜜蕨餅等豐富品項。我們到的那天正好是近江和牛炙燒，搭配清爽的京味小菜，讓人一早就有滿滿幸福感。

SH by square hotel Kyoto Kiyamachi的大廳在2樓，整體設計採沈穩的復古調，並採用了許多復古家具，而Lounge空間中放置有果汁及茶水點心，提供住宿旅客自由取用。

飯店內的房型以1～3人間為主，空間明亮寬敞，舒適且溫馨，並能見到頗有京都古典風格的設計巧思。由於靠近高瀨川和鴨川，飯店部分高樓層備有能眺望川邊河景的河邊景觀（リバーサイト）系列房型。在這樣的房間中，會有可愛的窗邊小和室空間，讓住宿者能一邊欣賞窗外景色，一邊放空休息。值得一提的是，飯店房間中也都配備超人氣的DYSON吹風機唷。

當走入河邊景觀房，看到那窗邊的小和室時，瓶顆的驚呼讓我印象深刻——當天天氣晴朗光線佳，而房間明亮溫暖的設計，拍起照來特別有所謂的日式空氣感。想起本來就喜歡味噌湯的她，在嚐早餐定食的味噌湯時，津津有味地說著為了這早餐就還想再來一次的樣子，和她正坐在小和室中放空的景象，這才發現，一直以來印象中的那一份京都日常感，正是如此。

SH by square hotel Kyoto Kiyamachi（SH by square hotel 京都木屋町）

地址：京都市下京区西木屋町通松原下ル難波町403-1

電話：075-353-0101

Check in / Check out：15:00〜 / 〜11:00

大眾交通：

JR京都站轉乘公車，約10分鐘車程。

京阪電車祇園四條站，步行約10分鐘。

阪急電車京都河原町，步行約10分鐘。

官方網站

若你看過我們前不久介紹的札幌住宿推薦，想必對於hotel androoms不會陌生。這系列飯店最大的特色，就是有所謂的早餐外送客房服務——你可以選擇讓飯店人員在早上將早餐送到房間門口，以在房內自由享用美味餐點。當然在京都七條的hotel androoms Kyoto Shichijo少不了這一特別服務，更厲害的是，還加碼連宵夜有外送。

位於靠近京都車站的七條，hotel androoms Kyoto Shichijo整體風格古典時尚，外觀設計帶有城樓的氣勢，通往大廳的穿廊有種神秘感，而盡頭現身的大廳及咖啡空間則無比時尚。飯店咖啡空間進駐的Unir咖啡，是京都當地的人氣咖啡店，不僅在咖啡豆煎焙和料理甜點菜單開發上都有自己的特色。而入住hotel androoms Kyoto Shichijo，便有機會享用Unir咖啡特製的早餐餐點，其中有美味沙拉和特製豆腐點心的「半熟蛋庫克太太三明治早餐套餐」，讓瓶顆與我們都十分驚豔。

以能容納1～3人的房型為主，hotel androoms Kyoto Shichijo的房間風格保留了京都的和風感，卻帶有些許童趣及溫馨氛圍。部分房型中會有舒適的客廳空間，特別適合用來享用飯店早餐及美味宵夜。若晚上18:00～21:00間想在房內嚐點輕食做晚餐或宵夜，那麼可以透過房間內放置的菜單，向飯店1樓的Unir咖啡點餐，品項包括手作啤酒、炸雞炸物、煙燻火腿沙拉拼盤等。餐點準備好後，飯店人員會直接送到房間門口。值得一提的是，Unir咖啡的義式冰淇淋也十分有人氣，若你本來就喜歡義式冰淇淋，那可真別錯過。

hotel androoms Kyoto Shichijo（安住睦世酒店京都七條）

地址：京都府京都市下京区夷之町730

電話：075-353-5700

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通 ：

JR京都站中央口（烏丸口），步行約5分鐘。

地下鐵烏丸線京都站2號出口，步行約6分鐘。

地下鐵烏丸線京都站C6出口，步行約5分鐘。

官方網站

位於京都四通八達的五條一帶的CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo，是一間適合觀光也適合商務旅行住宿的飯店。無論是飯店外觀還是大廳，都採用深色調帶有現代和風感的沈穩設計，京都風十足。

不同於大廳的深色調，CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo的房間設計簡單明亮，房型則以1～2人的房間為主，特別適合單獨旅行或是出差的朋友。早餐的部分，飯店內有以京都當地食材料理的簡單自助式早餐，能品嚐到簡單的京都經典的家庭小菜「Obansai（おばんさい）」、加入麥麩與湯葉腐皮的味噌湯、特製高湯咖哩等，連麵包甜點的種類都蠻多元的。

若是規劃京都市内的觀光，可以活用飯店內的自行車租借服務——入住CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo，可免費租借自行車代步，以更近的距離及更加日常的步調，來感受這一座古都。

CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo（知鄉 標準 京都堀川五條）

地址：京都府京都市下京区柿本町575

電話：075-813-8111

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：京都市營地下鐵五條站2號出口，步行約10分鐘。

官方網站

前面看完位於堀川五條的CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo，鏡頭轉換到在京都站南邊不遠的九條一帶的另一間飯店CHISUN PREMIUM Kyoto Kujo。作為同品牌系列，CHISUN PREMIUM Kyoto Kujo在定位上比CHISUN STANDARD Kyoto Horikawa Gojo再升一階，而其中最直接體現在飯店房型規劃上。

CHISUN PREMIUM Kyoto Kujo的房間房型以舒適大空間為主訴求，更有能容納多達5人的寬敞房間可選擇。部分高級房型中，還會配備有微波爐及流理台的迷你廚房、小客廳或是寬敞的陽台空間，非常適合短居及有小朋友的家庭入住。

（右下圖片截自CHISUN PREMIUM Kyoto Kujo官方網站）

飯店大廳溫暖明亮，而餐廳及Lounge空間以木質裝潢為主，現代不失和風古典感，且一樣寬敞而舒適。飯店早餐也是以京都食材及當地特色料理構成的自助式早餐，能嚐到豐富多元的西式和日式餐點。

此外，入住飯店也能免費租借自行車代步，無論是市內觀光還是辦公都很方便。

CHISUN PREMIUM Kyoto Kujo（CHISUN PREMIUM京都九條）

地址：京都府京都市南区東九条上御霊町15-1

電話：075-672-6180

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：京都站的八条東口出來，步行約8分鐘。

地鐵烏丸線「九條」站，步行約6分鐘。

官方網站

到訪京都的當天天氣晴，我們下午在堀川五條和飯店借了自行車，便開始了一趟說走就走的單車迷你旅行。邁入三月的第二週，依然是梅花盛開的時節。說起京都賞梅，最經典的少不了北野天滿宮的梅花祭。不過考量到時間和行程上的安排，我們選擇自五條騎自行車到京都站西邊的梅小路公園——因為那裡不僅有一片梅花林，還有能見到超人氣日本山椒魚的京都水族館，及京都鐵道博物館。

梅小路公園梅林

從Google Map上很簡單就能看出，梅小路公園是座腹地廣大且設施多元的綜合性都市公園。不僅有寬廣的草坪、森林梅林、日式庭園，還有京都水族館、京都鐵道博物館等設施。座落在鐵路邊上，不僅能看到電車及新幹線行駛，公園境內也散落著不少與電車相關的元素。

就在這樣的梅小路公園東南邊，有一片梅林花開正好，讓愛賞花的瓶顆雀躍不已。由於南邊有鐵軌，不時會有電車經過，甚至還能看到新幹線，為想拍到梅花與電車，也讓她在梅花林間著墨久久，想找到絕佳角度。至於最後是否有找到，不妨看看她的IG或粉絲專頁上有沒有作品公布吧。

自五條騎單車到梅小路公園，可將在自行車停在京都水族館旁邊的自行車停車場後入園，動線意外地順，供大家參考。

梅小路公園

地址：京都市下京区観喜寺町56-3

官方網站

京都水族館與稀有活化石大山椒魚

去年日本網上引爆話題的大山椒魚主題套房，就是京都水族館與業者的共同企劃——大山椒魚是日本國家特別天然紀念物，據說是世界最大型的兩棲類，亦是有著活化石之稱的稀有動物，而京都水族館則是飼育有大山椒魚的水族館之一。館內不僅能近距離透過水槽見到大山椒魚，還有不少大山椒魚主題的裝飾及周邊商品。

「雖然大山椒魚本人不大可愛，但大山椒魚的娃娃或插圖很可愛。」之前有看到大山椒魚主題套房情報的瓶顆，在館內看到大山椒魚時很雀躍。

不只大山椒魚，京都水族館的海豚秀、企鵝等也都是人氣當家。我們這次也很幸運地趕上冬季限定的夢幻展示空間「水母漂游之鏡（くらげ漂うミラー空間）」。透過鏡面與精緻可愛的水母玻璃燈打造出的夢幻通道，是能拍出絕佳美照的拍攝點。

京都水族館

地址：京都市下京区観喜寺町35-1

營業時間：營業時間每日有所不同，請查看官方網站公告

公休日：全年無休

※ 不排除因天候因素或設備檢查而臨時休館

官方網站

「我這週末還要再來京都賞河津櫻耶。」回程的路上，瓶顆這麼說。神社寺院、老街青石板道，大道旁或小巷中的咖啡店⋯⋯她說京都真是個再來100遍也不會倦的地方。回想到訪那天的春日日光，午後騎著自行車經西本願寺向梅小路公園路上切換的不同風景，以及這趟旅程中嚐到的各種京都滋味——我點點頭，也開始想著下一次什麼時候要再拜訪這座古都。

你呢？

大學到橫濱留學10個月後返台，而後又到東京工作旅居，至今已逾8年。曾在廣告代理公司任職，並在那時開始經營部落格，分享在日本工作生活的經驗及旅遊資訊。如今已成為獨立媒體人，經營個人社群頻道「瓶顆旅居日本中」，透過影片、照片及文字分享日本旅遊生活情報。今年亦出版了新書《東京櫻花自由行》，目前已衝2刷。

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