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大阪才看的到！teamLab「夜間粉蝶花海」期間限定登場至5／7

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teamLab 打造全新作品《生命是漂浮在黑暗中閃爍的光 － 粉蝶花》。　圖：teamLab／來源
teamLab 打造全新作品《生命是漂浮在黑暗中閃爍的光 － 粉蝶花》。　圖：teamLab／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】夜遊大阪當然要玩這裡！數位藝術團隊teamLab自2022年夏季開始與「大阪市立長居植物園」攜手合作，在園區內打造夜間常設展「teamLab Botanical Garden Osaka」，伴隨四季變化推陳出新精彩無比，是疫後重返大阪不可錯過的話題性景點。

▲teamLab作品《在風中飄散的鳥之雕刻群》。　圖：teamLab／來源
▲teamLab作品《在風中飄散的鳥之雕刻群》。　圖：teamLab／來源

4/8起，搭配園內粉蝶花盛開期間，現正推出占地約2,000平方公尺的全新作品《生命是漂浮在黑暗中閃爍的光－粉蝶花》，聲光特效點綴花海之外，也導入互動模式，只要有人經過，粉蝶花就會更加閃爍、發出音調並產生連續傳播，讓漫步花海變得更加趣味十足！

▲teamLab作品《山茶花園裡的呼應小宇宙 ── 固化光色, 日出與日落》。　圖：teamLab／來源
▲teamLab作品《山茶花園裡的呼應小宇宙 ── 固化光色, 日出與日落》。　圖：teamLab／來源

自2022年夏季攜手合作以來，大阪市立長居植物園搖身一變成為海外遊客會專程到訪的景點，2022年度雖有受疫情影響，仍舊創下早晚超過100萬人次入園的好成績，今年3月的統計數據當中更有4成遊園客都是海外觀光客！包含經典的蛋狀物在內，目前長居植物園境內設有13種不同主題的作品，提供遊客盡情飽覽teamLab團隊的創意。

◎ 常設展「teamLab Botanical Garden Osaka」

‧ 當日票：高中生以上1,800日圓／國中小生600日圓／未就學兒童免費

‧ 展演時間（※視季節調整，最終入場為20:30）

【4月】19:00～21:30

【5月】5/1～5/7 19:00～21:30　5/9起19:30～21:30

【6月】尚未公告

‧ 公休日：每月第2個與第4個週一

◎《生命是漂浮在黑暗中閃爍的光 ── 粉蝶花》

‧ 展示期間：4／8～5／7（將視花況調整）

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