精緻大堂、典雅客房！「都喜Dusit」雙品牌飯店今夏進駐京都 泰星級主廚獻創意美食

備受台灣旅客喜愛的京都，今夏將誕生兩間獨具風格的飯店，兼具日式文化與泰式風情洗禮！知名泰國領導房地產開發公司都喜國際（Dusit International）宣佈旗下兩大飯店品牌將於京都開幕，分別是將於六月落成的「京都ASAI 四條旅店」（ASAI Kyoto Shijo）以及將於九月開業的「京都都喜天麗飯店」（Dusit Thani Kyoto），將都喜獨特的泰式熱情好客氛圍一次帶到日本。正在規劃去京都的飯店控們不妨先來認識一下這兩各具特色、值得期待的京都飯店。

都喜國際（Dusit International）旗下兩大飯店品牌將於京都開幕，圖為「京都都喜天麗飯店」的「紅葉」泰式餐廳；圖片提供／都喜國際集團

都喜國際集團目前除了在泰國曼谷、清邁、華欣等地設有飯店之外，在關島、越南、菲律賓也都可以見到其集團酒店，在全球主要目的地屢獲殊榮，遍佈全球 16 個國家 300 間飯店，共有七個品牌Dusit Thani、Dusit Devarana、dusitD2、Dusit Princess、Dusit Suites、ASAI Hotels 以及 Elite Havens。此次集團正式插旗日本京都古城，帶來獨特的旅宿體驗，創作靈感來自都喜四大主要概念，即「服務強調親切」、「提升幸福感」、「用在地特色串聯旅客與當地文化」和「永續經營」。搶先看看飯店有哪些亮點吧！

「京都都喜天麗飯店」創作靈感來自「日本京都」和「泰國大城」兩座古都豐富文化遺產；圖片提供／都喜國際集團

京都都喜天麗飯店

「京都都喜天麗飯店」（Dusit Thani Kyoto）自然地將日本傳統和泰國親切待客之道交織在一起，並通過建築特色加以詮釋，其創作靈感來自「日本京都」和「泰國大城」兩座古都豐富文化遺產，加上具有現代感的曲線以及令人讚嘆的驚喜元素，室內設計蘊含優雅舒適田園風情，為國內和國際旅客創造令人嚮往的渡假情境。

「京都都喜天麗飯店」客房；圖片提供／都喜國際集團

 設施：一進門就感受得到象徵都喜天麗品牌的精緻大堂酒廊，離塵不離城的寧靜庭院，低調奢華的四層樓建築坐擁147間典雅舒適客房，飯店內有健身中心，多功能宴會廳，其中芳療中心Devarana Wellness 融合泰式SPA結合日式療程滿足旅客對身心靈健康平衡的期望。

「京都都喜天麗飯店」融合傳統工藝與現代特色打造的酒吧；圖片提供／都喜國際集團

泰國星級雙主廚打造泰式餐廳日式工藝空間享受現代美食

 美食餐廳：餐飲也是京都都喜天麗的主要亮點，使這裡成為美食愛好者必訪之處，包括特色鐵板燒「紅葉」餐廳、別緻的Den Kyoto俱樂部酒吧、奢華時髦的茶館，然而最值得關注的是由來自泰國屢獲殊榮的明星雙主廚所打造的泰式餐廳Ayatana，作為飯店的招牌餐廳將由曼谷Bo.lan米其林指南一星餐廳兩位主廚 Duangporn Sonvisava 和 Dylan Jones 共同呈現星級料理，在Ayatana餐廳中體驗身在金繼(Kintsugi)工藝設計為靈感的優雅空間，享用創意現代美食。

享受富有故事情節的五感特色料理，另外絕不能錯過Kati甜點工作坊將會首度在京都發表泰式椰子各式甜點，甜點控必嚐！

「京都ASAI 四條旅店」帶有在地藝術和人文風情，並注入一些獨特的泰式風情；圖片提供／都喜國際集團

京都ASAI 四條旅店為新世代旅人打造共享場域空間

「京都ASAI 四條旅店」（ASAI Kyoto Shijo）風格簡約，為結合當地特色的風格旅宿，除了帶有在地藝術和人文風情，並注入一些獨特的泰式風情，旅店空間亮點之一是提供工作/休憩/享樂各式活動的共享場域空間，與新世代旅人Work/Rest/Play旅遊理念不謀而合，鼓勵旅客可以花更多時間與當地人互動。

「京都ASAI 四條旅店」雙床客房；圖片提供／都喜國際集團

 設施：共有114間溫馨裝潢客房，設計著重全方位功能，提供高品質的床鋪，一應俱全功能插座，智慧型電視，帶有強力水壓蓮蓬頭的淋浴間，設計感強烈的共享空間，另外可於共享空間與各方旅客交流，以及體驗泰式小吃文化。

「京都ASAI 四條旅店」共享空間餐廳；圖片提供／都喜國際集團

 美食餐廳：設計風格餐廳靈感來自曼谷親民街頭美食，客人會發現可口的正宗泰式咖哩和美味的燒烤小吃，搭配日式原創雞尾酒和優質日本威士忌、清酒和啤酒。招牌甜品芒果糯米飯和椰子冰淇淋是菜單上令人期待的甜點，配上各種配料，與當地食材供應商定期合作，持續採購當季農特產品，使這家與眾不同的Lifestyle時尚旅店脫穎而出。

品牌：京都ASAI 四條旅店 (ASAI Kyoto Shijo)

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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