不許錢湯從日本消失！京都「サウナの梅湯」24歲店主的新湯道魅力

過去，寺院設有專門給僧侶洗身的浴室，隨著「宣揚佛法」而開放給一般百姓，藉以清洗的習慣、動作，去除的不只是身體表面的污穢，更是象徵洗淨身處在這浮世之間，凡人內心的一切塵埃。

自江戶時代開始，「錢湯」逐漸成為庶民們日常交流往來的重要場域。到了昭和40年(1963）年以後，伴隨著家用衛浴的普及，錢湯文化的盛況也開始走下坡。以前只有權貴或商人才有足夠的財力在家中設置，因此庶民們便就近到早已遍地開花的各處錢湯，在政府下令禁止以前，當時曾有一段時間是男女混浴的狀況。

圖：建築外觀的赤紅與鮮綠的招牌，無論是白天或夜晚，看來都特別醒目

為了不讓明治創業的老湯，面對無後繼者而結束營業

這間創業於明治年間，歷經昭和年代的「梅湯」，從鴨川走過五条大橋，前方又有高瀨川運河的河水流經，街巷的建築林立，懷舊風格至今依然迷人。早在疫情以前，日本錢湯就已經面臨存廢的危機。因為老朽化或無後繼者，鮮少有觀光客造訪，就連日本人自己，也越來越少會去使用，「錢湯」正是快速在消失的一種日本庶民文化。

出身靜岡縣濱松市，在京都就讀大學的湊三次郎，因為「錢湯」特有的氛圍及其歷史文化而被深深吸引，於是開始走訪全日本各地的錢湯（700間制霸的實績），途中不只深刻感受到錢湯獨有的懷舊魅力，卻也同時發現其正面臨的挑戰與危機。不只在到錢湯打工，還在學校創立了錢湯社團，擔任第一屆的會長。

圖：營業時間到深夜兩點，週末早上六點就開放。

在湊三次郎正式接手以前，「梅湯」每個月就有約20萬的赤字虧損。因為設備老舊、故障漏水，再加上又招攬不到新客人，隨時都處於瀕臨倒店的邊緣。畢業後進入到服裝業的他，在得知曾打工過的「梅湯」，正面臨倒店的危機，2015年當時才24歲的他，憑著一股熱情，說服原本的店主，二話不說就把這家，對他而言具有重要意義的錢湯繼承下來。

初期，幾乎都是自己一個人負責打理所有的事，不管是在櫃檯（番台）接待，還是打掃澡堂，由於設備狀況不佳，為了要維持錢湯的水溫，每天還得隨時去調整柴火，甚至就睡在裡面。即使曾想過要辭去這份工作，但因為心中抱持著「絕不能讓『錢湯』從日本的文化當中消失」的想法，兩年以後，總算讓「梅湯」的經營步上軌道，並且開始有人願意主動加入，希望為保存錢湯盡一份心力。

圖：澡堂的壁面上保留的松木壁畫，是繪師田中MIZUKi的作品。

透過各種創意與合作，找來和以往不同的客群

從櫃檯到展示空間，擺滿了許多與錢湯有關的周邊小物，這些也都是他們的創意發想，結合不同領域的職人，希望讓錢湯的精神與特色，藉由這些日常用品，得以延續並且傳承下去。雖說大部分的人會以為，是因為錢湯沒有找到願意承接的人，但實際上，光要將這些建築跟鍋爐設備等拆卸，就要花掉至少上千萬日圓。

走上二樓，是個複合式的空間，同時有按摩跟刺青的小工作室，一改過去給人的印象，即使身上是有刺青的客人，「梅湯」都是歡迎的。對湊三次郎來說，有他們的加入，也是能為梅湯帶來不同的客群，彼此像是夥伴摯友，一起為了讓這個空間能維持下去。

圖：梅湯的店主湊三次郎

當年，就同學的慫恿下，第一次進到錢湯，立刻就體會到澡堂空間獨特的魅力。「當時覺得一切都很新鮮」，即使是日本人，也不見得都有到錢湯洗澡的經驗。湊三次郎自2015年接下「梅湯」的經營，一路上得到許多人的幫忙，就連他自己都感到非常意外。

當然，他也曾遇過不少挫折，一個年輕、毫無經營經驗的外地人，信誓旦旦說要復興錢湯，對當地的人來說，一開始都是不看好，甚至是持反對意見的，但這些聲浪也慢慢轉為支持、應援的聲音。「梅湯」旁邊過去曾是暴力集團的聚集場所，間接影響了來客與周圍的安全性，2018 年這些暴力份子搬離之後，狀況就跟著好轉起來。

圖：梅湯現場販賣許多特別的小物，包含毛巾、肥皂等

錢湯不能消失，這就是他的湯道！

日本現存的錢湯，大約僅剩下鼎盛時期的十分之一不到，預估再過五年、十年，實際存活下來的錢湯，一定會比現在更少。如何吸引消費者包含外國旅客，就是最大挑戰。不定時舉辦各種表演或是活動，讓錢湯不只是錢湯；澡堂內的牆壁上，貼的是他們每月發行兩次的「梅湯新聞」，介紹「梅湯」以外，也有員工們分享各自的喜好跟音樂等，這也讓泡澡的人們，多了有趣的體驗。

圖：梅湯的店主湊三次郎

過去八年，湊三次郎以「梅湯」作為發展據點，集結眾人之力成立了「ゆとなみ社」，與夥伴們一共協助7間老舖錢湯重新開業，包含滋賀的都湯、容輝湯；京都的源湯、大阪的みやの湯、愛知縣的人蔘湯，以及他的弟弟湊研雄在東京的十條湯，預計今年還會有另外2家錢湯會重新開幕。

要說錢湯有什麼魅力？過去除了是庶民們聚集交流的空間以外，更是保有地方記憶的文化場域，不只改變城市的人文景色，也為城市注入更多嶄新的元素。下次到京都，不妨走訪看看這間「錢湯活動家」湊三次郎所經營的「梅湯」吧！

▍京都 サウナの梅湯

地址：京都府京都市下京区岩滝町175 営業時間：14時〜26時（週一到三、五）；6時〜12時、14時~26時（六、日） 電話：080-2523-0626 公休日：週四

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採訪撰文｜林廷璋

資料來源｜Portla Mag、rurubu&more、Yahoo Japan News

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