水中行走觀巴必體驗！ 神奈川「忍者主題」旅遊懶人包 箱根水陸兩棲忍者巴士＆蘆之湖遊覽船＆海盜船推薦

箱根之旅 入住 箱根蘆之湖皇家王子大飯店 ，會發現這裡根本是大型度假村，如果你只有兩天一夜，沒這麼多時間的話，建議必玩的除了箱根園水族館 以外就是這個 箱根水陸兩棲忍者巴士了！

這是以忍者為主題的水陸兩棲觀光巴士，可以像忍者傳說中的『水蜘蛛』行走於水面與陸地，總共約20分鐘的時間可以在蘆之湖上觀光，飽覽湖光山色之美，還可以遠眺富士山，沿途還有與忍者相關的解說與營造氛圍，雖然聽不懂但也有趣，然後從陸上衝入水中的那一刻很是刺激。

箱根水陸兩棲忍者巴士｜交通位置

乘坐巴士｜伊豆箱根

時刻表從新宿站西口乘坐小田急箱根高速巴士約2小時25分鐘，在箱根園下車。

乘火車 ｜JR中央票價與時刻表

從東海道新幹線的小田原站出發，平時乘坐伊豆箱根巴士約1小時20分鐘。

從小田急浪漫汽車箱根湯本站出發，平時乘坐伊豆箱根巴士約1小時5分鐘

自駕

從厚木IC沿東名高速公路經小田原厚木路52公里（平時約1小時）

從禦殿場I.C.乘坐東名高速公路經乙女峠24公里（平時約45分鐘）

從小田原地區出發，使用箱根新路很方便。

就位於箱根園水族館與動物園中間的那一條路上，買票處就在特產店，所以非常好找，這裡的景點也很集中。

這是一棵很有歷史的櫻花樹，可以想像花開能有多壯觀多美。

箱根園水族館

就在水族館旁邊，逛完水族館直接過來搭乘水陸兩棲忍者巴士很可以。

這裡可是日本第一高的水族館，可飽覽富士山和蘆之湖的美麗景觀，還有高7 尺的露天大水槽，館內分為「淡水館」、「海水館」、「貝加爾海豹廣場」3 個區域，可以觀賞全世界450種、32,000條魚。最值得看的還是海豹表演了，又玩球又跳圈圈還有那泡湯大叔模樣真的可愛死了⋯⋯。

蘆之湖遊覽船

蘆之湖這裡有三種遊覽船可以選擇，一種是水陸兩棲忍者巴士，另一種就是這種蘆之湖遊覽船，還有一種就是大家熟悉的海盜船。

箱根蘆之湖遊覽船為雙體船設計，其頂層甲板空間寬敞，可在此一覽富士山與蘆之湖畔森林的景色。船上也會舉辦音樂表演與夜遊等特別活動，周遊一圈約40分鐘左右。

蘆之湖遊覽船｜周遊路線

離箱根園別墅西館最近的箱根園港，提供2種路線。

單趟：往箱根關所、元箱根、湖尻。

周遊：繞行元箱根、箱根關所後回到箱根園港口，所需時間約40分鐘。

蘆之湖遊覽船｜購票資訊

單趟：成人 ￥780 / 兒童 ￥390

周遊：成人 ￥1,480 / 兒童 ￥740

1日券：成人 ￥1,880 / 兒童 ￥940

成人：12歲以上，兒童：7~12歲

遊覽船可能會因為維修、不穩定的天氣而改變運行時間或是停駛。

單趟／周遊的價格皆為由箱根園港出發時的費用。

周遊於蘆之湖上可近距離觀看到富士山、箱根神社的和平鳥居（水上鳥居）。

元箱根港

想拍到完整如下圖，有富士山、水上鳥居還有遊覽船的畫面，就要到元箱根港這裡。箱根神社大鳥居旁，也就是成川美術館路口正對面港口，這裡可以買船票喔。

自駕的話直接導航搜尋元箱根港或者成川美術館即可，會先看到箱根神社的紅色大鳥居，是一座很好認的地標。

我們車子是停在 成川美術館旁小七這裡，直接到對面拍完照就順便在這裡隨便買點吃的應付午餐。

箱根海盜船

觀光客最愛的箱根海盜船也可以在元箱根港這裡購票與搭乘。其觀光路線連結了蘆之湖的三個港口，搭船環湖一周的時間最長需70分鐘。不僅能賞湖畔的美景，也可以盡情拍攝以真實存在的戰艦為模型建造而成，巨大且豪華的海盜船主題的觀光郵輪。

箱根海盜船｜乘船處

乘船地點共三處，分別為箱根空中纜車桃源台站旁的桃源台港、元箱根港及箱根町港。

箱根海盜船｜時刻表

箱根海盜船｜票價參考

箱根水陸兩棲忍者巴士

購買門票處就在箱根園特產店這裡

買完票還可以順便逛逛特產店。

最刺激的一瞬間！

箱根水陸兩棲忍者巴士｜票價

成人 ￥2,400 ￥2,600

兒童 ￥1,200 ￥1,300

* 兒童：3~12歲

* 2歲以下的嬰幼兒不可佔位，必須由成人抱坐於膝上。

箱根水陸兩棲忍者巴士｜時刻表

路線：箱根園 → 蘆之湖 → 箱根園

所需時間：約20分鐘

時刻表：9:30A.M. / 10:10A.M. /10:50A.M. /11:30A.M. / 12:10P.M. /12:50P.M./ 1:30P.M. / 2:10P.M. / 2:50P.M. / 3:30P.M. /4:10P.M. / 4:50P.M.

乘車證明書

還有座位表

觀光巴士的外觀一身漆黑，如同隱身在黑夜中的忍者。

忍者們準備出發吧！雖然聲優廣播很認真的創造氛圍與緊張感，還有專人介紹忍者相關歷史跟故事，不過聽不懂日文的我們也只能瞎猜，哈哈。

就是為了這最刺激的一瞬間！從陸地衝到水面那瞬間炸開的水花，坐在裡面挺震撼的，很刺激。

看看影片感受那瞬間的刺激吧。

瞬間的衝擊過後，就是被美麗的湖山光色環繞。

聲優廣播也非常稱職的塑造忍者氛圍。

還會跟海盜船在湖上來個短暫邂逅。

這體驗還蠻有趣的，雖然環蘆之湖的觀光船選擇很多，但水陸兩棲忍者巴士是一種很酷的體驗，給大家參考。

水陸兩棲忍者巴士

地址：〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根

官網：水陸兩棲忍者巴士 / 水蜘蛛 – 箱根湯之花王子大飯店

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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