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日本「INTERGATE HOTEL大阪梅田」飯店歡慶週年 房費打85折再送早餐

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圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源
圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源

「INTERGATE HOTEL大阪梅田」飯店。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源
「INTERGATE HOTEL大阪梅田」飯店。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2021年疫情嚴峻下登場的連鎖飯店品牌新館「INTERGATE HOTEL大阪梅田」，3月起推出開幕2週年歡慶方案，打出房價約85折的優惠，更免費贈送飯店引以為豪的早餐，追求高CP值省荷包的旅人快準備手刀搶房！

▲23平方公尺豪華雙人房示意圖。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源
▲23平方公尺豪華雙人房示意圖。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源

自飯店出發徒步就能大逛梅田商圈，搭配歡慶方案的客房面積由18平方公尺起跳，想要住的更寬敞舒適也能挑選25平方公尺以上的雙床房型，即使血拚也能輕鬆攤開行李箱。舉凡住客都能免費吃喝館內Lounge在時段不同提供的茶泡飯Buffet或嚴選咖啡等輕食飲品。

▲「INTERGATE HOTEL大阪梅田」館內示意圖。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源
▲「INTERGATE HOTEL大阪梅田」館內示意圖。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源

歡慶方案內免費贈送的飯店早餐，則主打現烤麵包與地產地消的新鮮蔬果，共有50多道佳餚能夠選擇。想要享受大人時光，更推薦選擇例假日入住，例假日早上會有限定「泡活」活動，能夠免費享受1杯氣泡酒。

2週年歡慶方案即日起至明年2月底期間限定登場，雙人房每人9,100日圓起；雙床房則每人9,960日圓起。

▲館內也具備大浴場，男湯附設桑拿房與冷水浴，女湯則設置有按摩浴缸，各有不同特色。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源
▲館內也具備大浴場，男湯附設桑拿房與冷水浴，女湯則設置有按摩浴缸，各有不同特色。　圖：GRANVISTA Hotels & Resorts／來源

大阪府 INTERGATE HOTEL大阪梅田

‧  交通：JR「大阪」站櫻橋口徒步約5分鐘；Osaka Metro「梅田」站徒步約8分鐘。

‧  地址：大阪府大阪市北區梅田2-5-2

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大阪 早餐 輕食

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