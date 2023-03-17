日本「INTERGATE HOTEL大阪梅田」飯店歡慶週年 房費打85折再送早餐
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2021年疫情嚴峻下登場的連鎖飯店品牌新館「INTERGATE HOTEL大阪梅田」，3月起推出開幕2週年歡慶方案，打出房價約85折的優惠，更免費贈送飯店引以為豪的早餐，追求高CP值省荷包的旅人快準備手刀搶房！
自飯店出發徒步就能大逛梅田商圈，搭配歡慶方案的客房面積由18平方公尺起跳，想要住的更寬敞舒適也能挑選25平方公尺以上的雙床房型，即使血拚也能輕鬆攤開行李箱。舉凡住客都能免費吃喝館內Lounge在時段不同提供的茶泡飯Buffet或嚴選咖啡等輕食飲品。
歡慶方案內免費贈送的飯店早餐，則主打現烤麵包與地產地消的新鮮蔬果，共有50多道佳餚能夠選擇。想要享受大人時光，更推薦選擇例假日入住，例假日早上會有限定「泡活」活動，能夠免費享受1杯氣泡酒。
2週年歡慶方案即日起至明年2月底期間限定登場，雙人房每人9,100日圓起；雙床房則每人9,960日圓起。
‧ 交通：JR「大阪」站櫻橋口徒步約5分鐘；Osaka Metro「梅田」站徒步約8分鐘。
‧ 地址：大阪府大阪市北區梅田2-5-2
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