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5千日圓就能住！ 京都二条城旁「Minn 二条城」京町家飯店3/10開幕

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「Minn 二条城」將在3／10正式開幕，現已開放訂房。　圖：東京建物公司／來源
「Minn 二条城」將在3／10正式開幕，現已開放訂房。　圖：東京建物公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】快來跟世界遺產「二条城」當鄰居吧！連鎖飯店品牌「Minn」將在3/10首次插旗京都，開幕以使用京町家改造、鄰近二条城的全新飯店「Minn 二条城」。

飯店保留傳統京町家外觀，內部則導入現代化設備，甚至能使用3C設備輕鬆完成入住與退房手續，匯聚「傳統」與「嶄新」雙重元素。地點坐落於二条城徒步10分鐘以內，每人每晚約5,000日圓就能入住！

▲館內客房示意圖。　圖：東京建物公司／來源
▲館內客房示意圖。　圖：東京建物公司／來源

Minn 二条城由2棟建築組成，分為使用京町家重生的町家棟，以及事後擴建的庭園棟，全館共有21間客房。常態雙床房為21平方公尺以上，最寬敞的套房面積則約45平方公尺，具備2張單人床、2張日式床墊與沙發床，可5人同住。

▲部份客房更提供洗烘衣機、簡易廚房。　圖：東京建物公司／來源
▲部份客房更提供洗烘衣機、簡易廚房。　圖：東京建物公司／來源

町家棟的1樓規劃為住客專用休息區，以木頭家具、榻榻米營造出濃厚日式氛圍讓人好愛，並設有公用廚房供住客自炊。

▲町家棟1樓為公共區域。　圖：東京建物公司／來源
▲町家棟1樓為公共區域。　圖：東京建物公司／來源

飯店導入數位E化與多語言海外客服通話系統，自由行遊客不必擔心語言不通無法入住，只要用手機掃描QR Code操作就能輕鬆完成Check in，客房電子密碼鎖也會同步顯示於手機上。雙床房不含早餐，每人每晚4,800日圓起。

▲「Minn」旗下飯店皆可利用智慧型手機輕鬆完成入住與退房手續。　圖：東京建物公司／來源
▲「Minn」旗下飯店皆可利用智慧型手機輕鬆完成入住與退房手續。　圖：東京建物公司／來源

京都府 Minn 二条城

‧ 交通：京都市營地下鐵「二条城前」站徒步約5分鐘；JR二条站徒步約8分鐘。

‧ 地址：京都府京都市中京區神泉苑町17-1

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