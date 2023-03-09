5千日圓就能住！ 京都二条城旁「Minn 二条城」京町家飯店3/10開幕
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】快來跟世界遺產「二条城」當鄰居吧！連鎖飯店品牌「Minn」將在3/10首次插旗京都，開幕以使用京町家改造、鄰近二条城的全新飯店「Minn 二条城」。
飯店保留傳統京町家外觀，內部則導入現代化設備，甚至能使用3C設備輕鬆完成入住與退房手續，匯聚「傳統」與「嶄新」雙重元素。地點坐落於二条城徒步10分鐘以內，每人每晚約5,000日圓就能入住！
Minn 二条城由2棟建築組成，分為使用京町家重生的町家棟，以及事後擴建的庭園棟，全館共有21間客房。常態雙床房為21平方公尺以上，最寬敞的套房面積則約45平方公尺，具備2張單人床、2張日式床墊與沙發床，可5人同住。
町家棟的1樓規劃為住客專用休息區，以木頭家具、榻榻米營造出濃厚日式氛圍讓人好愛，並設有公用廚房供住客自炊。
飯店導入數位E化與多語言海外客服通話系統，自由行遊客不必擔心語言不通無法入住，只要用手機掃描QR Code操作就能輕鬆完成Check in，客房電子密碼鎖也會同步顯示於手機上。雙床房不含早餐，每人每晚4,800日圓起。
京都府 Minn 二条城
‧ 交通：京都市營地下鐵「二条城前」站徒步約5分鐘；JR二条站徒步約8分鐘。
‧ 地址：京都府京都市中京區神泉苑町17-1
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