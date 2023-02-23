「京都花燈路」今年看的到！東本願寺前花燈路3/24登場

保留既有的建築結構，挑高的天井，引入來自庭園的自然採光，木造樑柱搭配職人工藝的傢俱桌椅，大量留白的米色牆面，任由遠方山巒的稜線，日光或樹影拓印於上。任何的距離都成為一種呼吸的頻率，時間緩慢流動卻不至於

2023-02-11 09:33