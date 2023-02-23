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「京都花燈路」今年看的到！東本願寺前花燈路3/24登場

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▲「嵐山花燈路」過往絕景，夢幻點燈吸引許多遊客專程到訪。　圖：京都免費照片素材集／來源
▲「嵐山花燈路」過往絕景，夢幻點燈吸引許多遊客專程到訪。　圖：京都免費照片素材集／來源

「東北願寺前花燈路」將在3／24～4／29舉辦。　圖：京都市／來源
「東北願寺前花燈路」將在3／24～4／29舉辦。　圖：京都市／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】百萬遊客爭相朝聖的京都冬季、春季最經典活動「京都・嵐山花燈路」與「京都・東山花燈路」最初是為了吸引遊客在淡季到訪京都而舉辦，走過約20年歷史後，去年宣告已經完成了最初的使命而相繼落幕，讓許多遊客感到十分惋惜！海外遊客甚至更因為當時邊境尚未開放，無緣參與到最後一年的活動。

雖然兩項活動不再舉辦，但活動的精神並沒有消失，所使用的名稱「花燈路」與擺設燈飾等物品都被保存下來，作為振興京都觀光的最強後援，並對外開放租借。

為了慶祝東本願寺法會「慶讚法要」與寺院前方的休憩廣場正式啟用，3／24起京都市內將舉辦為期一個多月「東本願寺前花燈路」活動。以東本願寺、東本願寺市民綠地廣場為主會場，預計設置約200座京都花燈路燈飾，熱情歡迎遊客到訪漫步欣賞。東本願寺對面的「涉成園」也會同步舉辦夜間點燈活動，推薦安排順遊。感受不同於以往，但依舊璀璨的春季京都之夜！

▲「東北願寺前花燈路」。　圖：京都市／來源
▲「東北願寺前花燈路」。　圖：京都市／來源

東本願寺前花燈路

‧ 期間：3／21～4／29

‧ 點燈時間：18：00～21：00

‧ 地點：東本願寺、市民綠地廣場、涉成園周圍

‧ 交通：JR京都站徒步約1分鐘；搭乘公車至「烏丸七条」站下，徒步約1分鐘。

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