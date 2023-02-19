到京都玩要怎麼住？京都熱門住宿四大區域+八間推薦住宿報你知(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續京都住宿推薦上集，本篇將介紹二條城及金閣寺周邊

京都住宿推薦–二條城周邊

京都既交通便利，有繁華的商業圈，但同時存留著寧靜而古典的街道，如果你想要感受這份清雅的感覺，那推薦你選擇遠離商圈一點的二條城周邊。

除了二條城這座宏偉的城堡，還鄰近京都御苑、晴明神社、京都國際漫畫博物館等景點，願意花點腳力的話，花25分鐘左右就能走到新京極商店街了。

這區還有很多充滿格調的咖啡廳，像是以玉子燒漢堡聞名的knot café、松之助鬆餅姊妹店Cafe Rhinebeck等等，在天清氣朗的日子散散步，然後去個甜點喝杯咖啡真是享受啊！

(1)The Royal Park Canvas Kyoto Nijo(京都二條皇家花園坎瓦斯酒店)

在2021年開幕的飯店，與二條站只要2分鐘步程。飯店裝潢很有氣派，在大堂有寬敞的公共休息區，並附設咖啡及酒吧，住客可在這裡享用早餐和休息。館內還有免費使用的大浴場及健身中心，能享受在飯店內的時光。

房間內Wifi、熱水壺、平面電視和私人衛浴等基本設備齊全，而且全部房型都衛浴分離更方便。

交通便利度：8.4分

總和評分：8.5分

交通：二條車站徒歩2分

參考價位：雙人房約10,000日幣、雙床房約12,500日幣

(2)京都三井豪華精選酒店(京都三井豪華精選酒店)

難得來旅遊，想要好好奢侈一番盡情享受嗎？為你推薦這家豪華的五星級飯店，位置就正面對著二條城入口，部分房間就可眺望到城堡景色。而飯店裝潢也融合和洋風格，中央設有廣闊日式庭園，踏入飯店瞬間便會感受到清幽典雅的氣氛。

館內還有大型溫泉與SPA水療設備，以及多家日本料理與意大利餐廳提供高級料理。每家房間都寬敞潔淨，入住這裡會舒適到不想回家！

交通便利度：10分

總和評分：10分

交通：二條城前車站2號出口徒歩3分

參考價位：豪華房（特大雙人床）約70,400日幣、尊爵房（附雙床）約77,440日幣

京都住宿推薦–金閣寺周邊

最後要介紹的這個地區就離商圈更遠一點了，所以環境更加寧靜怡人。但它還是有個好處，就是跟著名景點之一金閣寺比較近，所以如果你想在最早的時間到訪金閣寺來避開人潮的話，住這裡會比較方便！

而且周邊景點也不少，能徒步走到以梅花聞名的北野天滿宮、龍安寺。而且因為金閣寺是著名景點，來往京都車站的公車班次也較頻繁，交通上還是很方便的。這一帶比較多高級精品飯店，不然就是民宿的型態，以下介紹2家供大家參考。

(1)ROKU Kyoto, LXR Hotels & Resorts(麓京都LXR酒店)

在京都也可以在森林中享受大自然？與金閣寺距離12分鐘步程的「麓京都LXR酒店」是京都首屈一指的度假飯店，佔地高達115,702平方米，被三座山峰圍繞，放眼是綠意盎然的美景。

這裡室外設有非常大的泳池，而且使用溫泉水，所以一年四季都可以在這裡戲水。館內則有多家餐廳、SPA、健身中心與茶室，在住宿期間可以進行各種體驗。房間寬敞而有著和風格調，入住這裡可以放鬆身心，享受悠閒的時光。

交通便利度：8.7分

總和評分：9.6分

交通：京都市公車12、59、205、M1號，在金閣寺道下車，徒歩15分

參考價位：豪華特大雙人床房約82,834日幣

(2)Aman Kyoto(安縵京都)

那家國際著名的安縵飯店原來就建在金閣寺周邊，徒步約20分鐘就可到達。在2019年11月開幕的「安縵京都」建在自然豐盛的地區中，秋天被一片紅葉景色包圍，能獨佔夢幻絕景。

除了有寬敞而漂亮的客房，館內有多家餐廳及天然溫泉浴池，也提供各種活動讓客人參與，例如在春季至初秋可以庭園進行早上瑜伽、學習繪畫日本畫、進行坐禪體驗等等，學習日本文化之餘也可療癒身心。

交通便利度：ー分

總和評分：9.8分

交通：京都計程車約30分鐘車程、金閣寺道公車站徒歩20分

參考價位：Nara Room 1 Double bed約300,000日幣

京都住宿常見問題

看完這麼多家飯店，可能你還是會有點選擇困難，又或是對於京都自由行新手不知道從何入手，以下是一些對於京都旅行及住宿的常見問題，希望可以幫助大家挑選到合適的飯店。

1. 京都飯店平均房價多少？

雖然京都是人氣旅遊景點，但因為飯店選擇很多彼此競爭激烈，所以一般價格不會太貴，像MYSTAYS、康福特集團等商務旅館，雙人房約4,000~6,000日幣就能入住。

如果想要房間寬敞一點或是時尚的裝潢，那可能就要約10,000日幣以上。自2018年起，京都市開始徵收住宿稅，而且無論房間價格多少會徵收，未滿20,000日幣也會每人每晚收200日幣。

如果不想花太多旅費在住宿上，那可以避免黃金周(4月29日至5月5日)、盂蘭盆節(8月13至16日)、新年(12月31日至1月3日)等日本人的假日，這些日子與前後的房價會特別貴，比平常要貴一倍以上！

2. 京都自由行建議玩幾天？

京都市內景點非常多，單是集中在京都遊玩，也可玩上3~5天。而且京都市內有不少豪華精品飯店，特別是金閣寺那一帶，在那邊能好好享受住宿悠閒渡假。

如果會去5天以上，那麼可以搭配購物及美食都很充足的大阪，或是充滿異國風情、海景及夜景都很美的神戶。

由於從京都前往大阪、神戶、奈良都是乘電車大約1小時左右便可到達，能以京都為住宿中心，再四處搭車去遊玩。

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