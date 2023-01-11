京都最特別的遊程！「保津川遊船」伴著船上暖氣穿梭唯美雪景

京都特別的旅遊行程，除了搭嵯峨嵐山小火車，還有到保津川搭遊船！而且遊船會一路順遊至嵯峨，串起嵐山小火車之旅。

京都保津川遊船可串聯嵐山小火車行程

路線可以這樣安排：從京都市區搭乘JR嵯峨野線抵達JR龜岡站，乘坐保津船遊船到嵐山，搭乘嵐山小火車，再從嵐山小火車龜岡站走到鄰近的JR馬堀站，搭JR嵯峨野線返回京都市區。

從龜岡到京都名勝嵐山約16公里的2小時船程中，一路上緊張刺激感十足。在經驗老道船頭的掌舵之下，舟船穿梭於溪流的岩石間，遊客穩穩地坐在船上欣賞四季不同的風景。

到了冬天，寂靜雪景絕美得令人感動，這輩子沒有幾次機會能身置這樣的場景之中。也別怕是不是會冷得讓人受不了，冬季會特別更換為有暖氣的船隻，船裡鋪著地毯，裡面放有小型煤油爐；船身四周用透明布圍起，能在溫暖的船上欣賞冷冽的雪下峽谷風光。

航程中除了自行攜帶食物，肚子餓了也可買到船上的飯糰、丹波特產黑豆、各種土產及當地特產酒、丹波葡萄酒等，用道地美食佐限定美景。

保津川遊船每年約有30萬遊客到訪，一年四季都能享受行船的樂趣。其實一開始保津川水運是為了運載貨物，將物資從丹波高地運送到下游的京都、大阪，京都富商角倉了以開鑿了水路之後，成為更完善的水運系統。

直到1899年山陰線電車開通、戰後卡車運輸的需求增加，才逐漸不再使用水運，保津峽只剩觀光遊船。不過，許多國家的王公貴族都曾來搭乘過保津川遊船，也足以證明了它的魅力所在！

許多國家的王公貴族都曾來搭乘過保津川遊船；圖片來源／京都府觀光連盟提供

／INFO／

冬季暖氣船運行期間：即日起～2023/3/9船班時間：10:00／11:30／13:00／14:30價格：大人4,100日幣；4歲～小學生2,700日幣官網

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209421