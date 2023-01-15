不走觀光路線！ 日本大阪「在地人口袋名單」必訪心齋橋商店街、星乃咖啡、北極星蛋包飯

跟著 施宛兒 waner 於 2022-10-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 舒芙蕾 星乃咖啡、Shinsaibashi OPA 心齋橋、mipig cafe 大阪店。

來到大阪必逛的就是心齋橋、道頓崛商店街！今天介紹一個在地人推薦的口袋名單行程！不走觀光路線～你們可以自行根據喜好調整

第 1 天

舒芙蕾 星乃咖啡 | 1 小時

-星乃珈琲店-

目前位於台北有三家分店，但是台日的菜單還是會有所不同，今天點的餐點台灣就完全不都沒有，分別是日式豬排三明治、栗子蒙布朗法式吐司，三明治雖然看起來份量不多，但其實吃完對一個女生來說剛剛好！

換另外一個甜點的胃，栗子蒙布朗非常的香甜絲滑～淋上甜而不膩的楓糖漿，完整地把這道甜品在往上拉一個階級，底下的法式吐司充滿著牛奶與蛋香。整體來說非常優異！店內採歐式古典風裝潢，以木頭為主的暗系裝潢色調搭配窗光的點綴。

p.s.店內的大家說話都會放低聲量，記得！大家出國當然是一件開心的事，但也記得遵守融入當地的習慣，不要造成其他人困擾喔。

Shinsaibashi OPA 心齋橋 | 1 小時

-心齋橋-

來大阪必逛的商店街，住在大阪的我，從眼花撩亂的店家，列出一些必買、必吃、必逛的店家！！

｜必逛｜

-大國藥妝

-百元商店

-ＧＵ

-Wego

-SHEIN POPUP OSAKA

｜必吃｜

-半熟起司塔PABLO

-551肉包

-磯丸水産

-神座拉麵

-溫蒂漢堡（的培茶珍珠奶茶！超好喝！）

mipig cafe 大阪店 | 1 小時

-mipig迷你豬咖啡廳-

之前沒有跟小豬有過接觸，只有印象從豬舍面前經過非常的臭，但當我進來時非常意外，豬一點都不臭，而且還超愛撒嬌！！！（比我家的貓愛撒嬌x100）

天阿～～來這直接融化！小豬們為了搶你大腿的位子有時候會2-4隻擠在你身上，擠不上來的還會增風吃醋兩頭在你身上吵起架來xd(很可愛

在館內有飲料機可以自由取用，但是光跟小豬互動根本就沒時間喝xd。

店內消費是這樣：入場費（大人）：660円，前30分鐘：1100円 （以30分鐘為一個單位計費），後30分鐘：550円，所以一小時是2310円，一點點小貴但是我覺得很值得！

Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI | 1 小時

-Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI-

位於道頓崛附近cp值非常高的飯店，進入大廳後是一個非常和式的空間（進入大廳要換上拖鞋喔！）

櫃檯人員會一點點的英文，上樓的電梯是需要房卡的安全性十足，進入間後還算是大，該有的設備也很齊全

第 2 天

北極星蛋包飯 | 1 小時

-北極星蛋包飯-

創立於1922年，被列為來大阪必吃的餐廳之一，菜單選項算多大多落在780円~1500円之間，蛋包飯當中可以選擇拌炒餡料要雞肉還是蘑菇，菜單上有英文、中文、韓文所以不用怕看不懂菜單喔！

個人覺得他的炸物很普通，蛋包飯蛋皮很薄，米飯炒出番茄醬的香甜並且帶有鍋氣，味道很柔和，個人非常喜歡！不怎麼吃澱粉的我都可以秒完一整個蛋包飯！

Namba Yasaka Shrine | 30 分鐘

-難波八阪神社-

神社中有著特有的獅子造型格外的醒目，據說祂象徵著幫大家把苦難厄運通通吸入嘴中，代表著帶來金運、幸運、勝利，所以很多人會到這裏祈求生意興隆、考試合格、求職順利等等的心願。

其中我覺得最特別的是它的籤，有做成扇子形狀的，在投下硬幣的同時，許下自己的願望，抽起一把小扇子看看運勢吧！

HARBS Namba Parks | 1 小時

神社逛完時間還早，可以到難波附近的百貨公司群，這裡簡直是逛街人的天堂！逛累了可以到Namba parks的Harbs用餐，Harbs於1981年創業，第一家店就開在名古屋，後來因為他們家的水果千層蛋糕十分的受歡迎，而迅速展店！

今天吃他們的套餐，套餐包含沙拉、主食、飲料、蛋糕，才1500日圓cp值非常的高，雖然說套餐配的蛋糕不是水果千層，但是也是十分的好吃。

主餐的部分檸檬起司義大利麵非常的吸引我，到整塊檸檬入菜十分罕見，看起來沒什麼調味，但麵卻吸滿了檸檬的香氣搭配起司，可以說是奇怪但是絕搭！非常的清爽！好吃！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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