久違了跑跑人！「大阪自由行」兩天一夜最新玩法 心齋橋、道頓崛美食、梅田車站、蓬萊包子551

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-10-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 大阪本町androoms酒店、中華そば フラン軒、道頓堀。

等了快三年的日本國境，終於再次開放～

大阪兩天一夜自由行該怎麼玩？

最新的心齋橋美食是什麼？

看這篇就對啦！✨💛

第 1 天

大阪本町androoms酒店 | 30 分鐘

📍位於地鐵中央線、四橋線、御堂筋線交會的「本町站」下車後，大約走路十分鐘。

大阪本町androoms飯店位置很方便，到難波、心齋橋逛街只要搭一站地鐵就可抵達，也可以直接散步走到心齋橋商店街。

在難波、心齋橋大血拼後提回飯店也不費力，是個很不錯的住宿地點。

飯店房型走極簡日式質感風格，暖黃木質裝潢設計，很有無印風的味道。我們訂的是「豪華房兩床」，空間非常寬敞，敞開兩個24吋行李箱也完全沒問題！

一樓迎賓大廳有寬敞的沙發休息區，一旁是用早餐的餐廳，平日也有販售早午餐。check in時飯店人員會讓我們選擇房內還是餐廳用早餐，共提供四種早餐套餐選擇，有簡單的沙拉、湯品、咖啡和自製麵包。

私心推薦大家試試房內用餐✨餐點送來時飯店人員會輕輕地敲門，餐點籃子上放了一張手寫卡片給每間房客的悄悄話，超級溫馨感人（每間的話都不一樣喔～）

中華そば フラン軒 | 1 小時

📍位於心齋橋商店街後段，「本町」地鐵站走路約5分

中華風鴨肉冷麵和中華拉麵都超好吃！也很多日本客人點拉麵炒飯套餐，店內環境和氣氛也都很好，老闆很熱情，客人走進來和離席都很賣力招呼，是一間絕對會想再回購的店。

📌鴨肉冷麵（冷やし中華)750日圓

📌中華拉麵（中華そば)700日圓

道頓堀 | 1 小時

道頓堀是到大阪旅行絕對必逛景點之一，集結各種美食、購物與地標建築。

✨記得一定要到道頓堀商店街中間處，和「固力果跑跑人」拍照留念，只是人非常多，建議避開晚上時間，才可以拍到美美的合照喔！

拍完固力果合照後，再去嚐一嚐大阪小吃，這裡匯集了許多章魚燒、大阪燒、拉麵名店，每一間都不錯，真的不知道吃哪一家的話，就跟著排最長隊伍的那家吧。

章魚燒道樂わなか 道頓堀店 | 15 分鐘

雖然不是排隊人龍最多的一家，但店內有座位可以坐下來慢慢享用，還有提供熱茶，想稍坐休息的話這間是不錯的選擇喔！

🐙日本章魚燒口感偏軟，不似台灣外皮脆脆的口感

不過內餡真材實料，吃完很有飽足感，值得一試。

心斎橋 | 2 小時

沿著道頓堀商店街走下去，就會抵達心齋橋，心齋橋是一條大阪最熱鬧的大型商店街，集結各種藥妝店、百貨公司、服飾、餐廳等，非常好逛！

✨如果打算採買藥妝的話，私心最推「大國藥妝店ダイコク」價格比其他店便宜不少，網路上推薦的商品基本上都能在這找到，建議在這一次買齊所有想要的東西，不只能退稅也能不浪費任何購物的時間。

💕推薦必逛店家：迪士尼專賣店、H&M 、UNIQLO 、wego

第 2 天

Kitahama | 1 小時

北浜是大阪的商業中心，一邊是集聚繁忙上班族的地點，一邊卻有著完全不同的悠閒河岸氛圍，河畔旁有不少餐廳與咖啡店。

✨可以來這吹吹風散散步、欣賞中之島河岸美景，從北浜地鐵站出口一上來，往中央公會堂的方向走是最佳散步路線喔！

Moto coffee | 2 小時

📍位於北浜站出口正對面

沿著河畔走累了，就進來這間咖啡店歇息一下吧。

店面是獨棟建築，私心推薦「一樓露天咖啡座」

面向著中之島公園，同時俯瞰河景與享用咖啡美食是最棒的享受。

📌熱拿鐵 650日圓

📌美式咖啡 550日圓

📌漂浮冰淇淋 600日圓

露天神社 | 2 小時

📍位於大阪東梅田商店街旁

這裡是大阪最知名最靈驗的一家戀愛神社⛩️

創建於1300年的露天神社，主祭神明大阪人都稱之「阿初天神」。

華麗的神社背後其實有著真實的淒美殉情故事，就交給大家自行探索囉！

✨來參拜的女生一定會買「美人祈願繪馬」，可以隨心畫上自己想成為的臉龐，祈求與心愛的人順利與長久。

551 Horai JR Osaka Station shop | 20 分鐘

551蓬萊包子是日本人票選第一來大阪的必吃美食！

而且還是台灣人發明的喔～

在大阪有許多分店，我們是在JR大阪站購買

排隊大概花了20分鐘，打算前往的朋友請預留時間排行程囉。

包子一次必須購買兩顆以上，一顆份量以女生來說相當足夠，包子麵皮厚且紮實，內餡加入生洋蔥，越嚼越有甜甜的香氣，滋味很不錯，值得一試的味道。

📌包子4入 760日圓

Nest Hotel Osaka Umeda | 17 小時

📍「梅田站」走路大約7分，「JR大阪站」走路約12分

到大阪環球影城只要11分

Nest hotel 是一間連鎖商務型旅館，臨近大阪梅田與阪急車站旁，附近有三間便利商店，採買零食宵夜都非常方便！

飯店也很有現代美式風格，裝潢設計高挑舒適，提供免費早餐，簡單的麵包、咖啡和茶的選擇。

雙人房型空間比起androoms 飯店小了不少，敞開一個24吋行李箱有些勉強，兩人入住的話，建議可以選擇再大一點的房型會比較剛好～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本大阪自由行✨兩天一夜最新玩法！心齋橋、道頓崛美食、梅田車站、蓬萊包子551

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