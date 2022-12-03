質感甜點帶路！ 日本城崎溫泉7間新開幕：無麩質甜點、週末限定爆紅點心、蛋糕自動販賣機

城崎溫泉約於12月下旬將迎來真正的冬季，旅客一邊外湯溫泉巡禮、一邊漫步在溫泉街時此起彼落的木屐聲，與銀白色雪花覆蓋街道之美景，一起演出一場夢幻冬季的交響曲，更讓這個浪漫的季節格外增添風味。

（左）Paradi在10:30~12:00會出爐最多的品項；（右）Paradi除了可頌之外，也有甜點與飲品圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

疫情期間有多家咖啡甜點店開幕，在此真心推薦給即將到訪城崎溫泉的旅人，除了泡溫泉來暖暖身，快來這7間新開幕的甜點店，享用甜甜的點心暖暖胃。

1／Paradi（パラディ）

今年10月下旬才正式開幕的「Paradi」是由木屋町通的建築所改造的法式麵包店，無論是經典可頌、杏仁可頌等各式的甜點麵包都很齊全。

小祕訣告訴大家，店家10:30-12:00的時段會出爐最多的品項，若喜歡吃麵包又不想撲空，千萬要記得出爐時段前往喔！

Paradi的經典可頌。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島538營業時間：平日9:00 - 17:00／六日10:00 - 17:00公休日：週三、週四官網：https://www.instagram.com/paradi_kinosaki/

2／短編喫茶Un

短編喫茶Un是書店+咖啡店的複合設施。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

城崎溫泉因為過去曾有許多著名騷人墨客駐足停留至此進行文字創作，而以「文學之城」聞名。

短編喫茶Un-店內的招牌「奶油夾心銅鑼燒」。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

3／Bloom Cake（ブルームケーキ）

絕美花朵蛋糕自動販賣機。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

而日本販賣機無極限，連蛋糕都能販售，城崎溫泉御所之湯附近的販賣機竟然販售SNS上爆紅的絕美花朵蛋糕，且僅限在週五、六、日限定販售！

使用手工白豆沙製成的五彩繽紛花朵。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

4／Alter Ego MATIC（マチック）

當地限定的「柳行李造型的冰淇淋夾心最中餅」。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

「Alter Ego MATIC」是由有名的豐岡鞄品牌「Alter Ego」之設計師土生田直樹所開設結合皮包與咖啡廳的複合式店鋪。幸運的話，可能會看到人氣看門小幫手「八兵衛」在門口熱情迎接！

人氣看門小幫手「八兵衛」。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

點份當地限定的「柳行李造型的冰淇淋夾心最中餅」與飲品，到2樓稍作休息，一邊鑑賞細膩別緻的豐岡鞄皮革工藝品，一邊享受優閒的城崎風情吧。

5／YUAGARI VANILLA（湯上りバニラ）

在年輕族群與情侶中具有相當高人氣的「YUAGARI VANILLA」。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

在年輕族群與情侶中具有相當高人氣的「YUAGARI VANILLA」，除了有漂浮冰淇淋汽水、聖代等多種甜點外，在城崎溫泉泡完暖呼呼的熱湯後，來一根被五彩繽紛巧克力包覆的愛心香草冰淇淋，為美好的一天做個可愛又完美的結尾，可是內行人推薦最享受的城崎溫泉享受方式呢！

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島402營業時間：9:30～22:30公休日：不定時

6／片島成好堂（カタシマ セイコウドウ）

城崎溫泉一直以來都以飲食文化與熱情待客引以為傲，而今年9月才剛開幕不久的「片島成好堂」正好兼備了這兩個重要特質。

使用米粉製作的可麗露。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

除了有採用當地食材製成的蛋糕、不使用麵粉而使用米粉製作的可麗露之外，就連無麩質甜點的選項也有！另外，若特別喜愛日本各式各樣販賣機的朋友，也千萬不要錯過在木屋町通小巷子內，有台在販售「片島成好堂」罐裝蛋糕的自動販賣機，24小時都能隨時享受美味甜點。

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島391 木屋町小路營業時間：10:00～17:30公休日：週二、週三官網：http://www.katashima-seikodo.com/

7／Motosue （本巣ヱ）

motosue位於城崎溫泉車站不遠處。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

城崎溫泉車站不遠處，就能聞到飄來陣陣濃郁雞蛋香氣，原來是「Motosue」的招牌「雞蛋麵包」。

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Editor／Sasa

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