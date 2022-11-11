今秋必玩！京都追紅葉順遊「世界遺產二条城」 超璀璨NAKED FLOWERS 2022開幕

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圖：株式会社ネイキッド／來源
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重要文化財「唐門」能欣賞鳳凰飛舞的藝術光雕秀。　圖：株式会社ネイキッド／來源
重要文化財「唐門」能欣賞鳳凰飛舞的藝術光雕秀。　圖：株式会社ネイキッド／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】準備去京都追紅葉嗎？別錯過順遊10／28～12／4登場的「NAKED FLOWERS 2022 秋 世界遺産・二条城」。結合光雕、藝術、元宇宙等元素，帶來絢爛京都之夜。

▲二条城境內結合虛擬實境打造展演空間，遊客能夠欣賞特殊的光雕花藝作品。　圖：株式会社ネイキッド／來源
▲二条城境內結合虛擬實境打造展演空間，遊客能夠欣賞特殊的光雕花藝作品。　圖：株式会社ネイキッド／來源

不僅入列重要文化財的「唐門」有無比吸睛的鳳凰飛舞光雕，前庭還能欣賞由藝術家、花道家攜手打造的虛擬實境花卉空間，主打花卉能夠永久盛開不滅。護城河沿岸則可大玩互動裝置、享受光雕秀，而二之丸庭園、清流園與香雲亭等也會施行夜間點燈。

▲伸手噴酒精時，紅葉光雕投影在手心出現讓人眼睛一亮！　圖：株式会社ネイキッド／來源
▲伸手噴酒精時，紅葉光雕投影在手心出現讓人眼睛一亮！　圖：株式会社ネイキッド／來源

會場內的茶屋快閃店能喝到加入食用紅葉的抹茶拿鐵、培茶奶茶等溫暖熱飲，限定伴手禮「NAKED富士山可麗露 京都限定」淡粉色外觀更讓人少女心爆炸好想買！

▲會場限定伴手禮「NAKED富士山可麗露 京都限定」。　圖：株式会社ネイキッド／來源
▲會場限定伴手禮「NAKED富士山可麗露 京都限定」。　圖：株式会社ネイキッド／來源

NAKED FLOWERS 2022 秋 世界遺産・二条城

期間：10／28～12／4

時間：18：00～22：00（最終入場21：00）

交通：京都市營地下鐵「二条城前站」下，徒步即達。

地址：京都府京都市中京區二条通堀川西入二条城町541

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