今秋必玩！京都追紅葉順遊「世界遺產二条城」 超璀璨NAKED FLOWERS 2022開幕
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】準備去京都追紅葉嗎？別錯過順遊10／28～12／4登場的「NAKED FLOWERS 2022 秋 世界遺産・二条城」。結合光雕、藝術、元宇宙等元素，帶來絢爛京都之夜。
不僅入列重要文化財的「唐門」有無比吸睛的鳳凰飛舞光雕，前庭還能欣賞由藝術家、花道家攜手打造的虛擬實境花卉空間，主打花卉能夠永久盛開不滅。護城河沿岸則可大玩互動裝置、享受光雕秀，而二之丸庭園、清流園與香雲亭等也會施行夜間點燈。
會場內的茶屋快閃店能喝到加入食用紅葉的抹茶拿鐵、培茶奶茶等溫暖熱飲，限定伴手禮「NAKED富士山可麗露 京都限定」淡粉色外觀更讓人少女心爆炸好想買！
NAKED FLOWERS 2022 秋 世界遺産・二条城
期間：10／28～12／4
時間：18：00～22：00（最終入場21：00）
交通：京都市營地下鐵「二条城前站」下，徒步即達。
地址：京都府京都市中京區二条通堀川西入二条城町541
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言