緋紅得太美好又寧靜！ 12處你一定要熟悉的「京都賞楓景點」五大主題路線

規畫一趟日本賞楓，幾乎第一個念頭就是聯想到京都，古都優雅而侘寂的氛圍與緋紅落葉像是靈魂伴侶，缺了彼此都可惜。賞楓勝地清水寺、東福寺、永觀堂、嵐山......或許你都去過了，京都府除了聚集了知名景點的「京都市」，其實也依照主題特色區分為「海之京都」、「森之京都」、「茶之京都」、「竹之鄉・乙訓」五大主題路線。

以下介紹12個分散在「海之京都」、「森之京都」、「茶之京都」、「竹之鄉・乙訓」路線的京都私房賞楓景點，除了人潮沒那麼擁擠之外，還能深入看到古都不同面向。

光明寺；圖片／京都府觀光連盟提供

【海之京都】 範圍：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、與謝野町

圖片／京都府觀光連盟提供

1. 慈徳院@與謝野町

圖片／京都府觀光連盟提供

位於京都府與謝郡與謝野町的慈德院，是住持為了撫慰來訪旅人的心所以開始栽種紅葉樹。因為每到秋天院內就會被紅葉團團包圍，因此有了「丹後紅葉寺」之稱。這幾年也開始在紅葉季實施夜間點燈活動。

・營業時間：9:00～17:00・地址：京都府與謝郡與謝野町明石2250・停車場：普通車50台（免費）・費用：協力金¥300（點燈時期）

2. 金剛院@舞鶴市

圖片／京都府觀光連盟提供

嫩葉、青綠環繞的春天、綠蔭涼風的清爽夏季，以及嘆為觀止彷彿是火焰燃燒般，火紅楓葉包覆著的秋天跟純白潔淨浪漫冬雪的金剛院。三重塔、本堂等與鹿原公園周圍的景緻融合為一，吸引著來訪遊客的心。

・營業時間：9:00～16:00・地址：京都府舞鶴市鹿原595・停車場：普通車50台（免費）・費用：¥300；寶物殿參觀¥500 （需預約）

3. 成相寺@宮津市

圖片／京都府觀光連盟提供

位於山腰處的「成相寺」是西國第28號靈場，能俯瞰日本三景的「天橋立」，因此參拜者絡繹不絕。到了秋天，五重塔周圍絢麗耀眼的紅葉，宛如一幅壯麗奔放的風景畫。每年的11月中旬也會舉行紅葉夜間點燈活動。※2022年點燈活動取消。

・營業時間：8:00～16:30・地址：京都府宮津市成相寺339・停車場：普通車30台（免費）/大型巴士4台（免費）・費用：¥500（大人）/¥200（國中高生）/小學生以下免費

【森之京都】 範圍：福知山市、綾部市、京丹波町、南丹市、龜岡市和京都市內之京北區域

圖片／京都府觀光連盟提供

4. 出雲大神宮@龜岡市

圖片／京都府觀光連盟提供

擁有1,300年歷史的丹波國一之宮－出雲大神宮，是知名的結緣神社。信徒可以將御守的紅線綁在境內的「夫婦岩」祈求結識好姻緣。大銀杏樹的黃與楓樹的紅交熾成的秋天景象，美麗不凡。利用落葉編繪成的「落葉藝術」，是出雲大神宮的名物。

・營業時間：自由參拜・地址：京都府龜岡市千歲町千歲出雲無番地・停車場：正面表參道停車場、西停車場＆大停車場・費用：免費

5. 神藏寺@龜岡市

圖片／京都府觀光連盟提供

神藏寺境內約有200株楓樹，是京都附近近年楓葉最早開始轉紅的知名景點，秋季時境內各色爭妍，景色非凡。其中，最具特色的就是本堂前石階下方的日本紅楓，樹齡約400年的紅楓高達13公尺，綠紅相間，枝葉繁茂，十分美麗。每年賞櫻與賞楓季節，寺方也會舉行夜間點燈活動，呈現與白天不同的夢幻美景。

・營業時間：9:00～17:00・地址：京都府龜岡市稗田野町佐伯岩谷內院芝60・停車場：普通車約30台（免費）・費用：¥300（參拜費）

6. 龍穩寺＠南丹市

圖片／京都府觀光連盟提供

創建於1509年的禪寺，同時也是園部藩的家老（武家中最高的職位）的菩提寺（埋有先祖遺骨的寺廟）。紅葉特別有名，在寺廟境內及參道沿途，種有20株以上的楓葉和銀杏，十分美麗。散落的紅葉鋪滿了參道，顏色不一的落葉打造出的紅葉地毯階梯景致，相當知名。

・營業時間：自由參拜・地址：京都府南丹市園部町仁江甲溝畑1・停車場：普通車約10台・費用：免費

【茶之京都】 範圍：宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

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7. 浄瑠璃寺@木津川市

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寺內以用梵文的阿字為意象打造的寶池為中心，西有本堂．九座阿彌陀佛像，東設三重塔・藥師如來像，庭園以極樂淨土為設計理念，在秋天紅葉時節吸引許多遊客來訪。四季多彩的景色與周遭豐富的大自然景觀十分協調，因此被指定為日本國家特別名勝之一。

・營業時間：3月～11月 9:00～17:00（本堂最後入場16:30）12月～2月 10:00～16:00（本堂最後入場15:30）・地址：京都府木津川市加茂町西小札場40・停車場：普通車30台（¥300；1台）/大型巴士（¥1,500；1台）・費用：本堂¥400（國中生以上）

8. 京阪奈記念公園水景園@精華町

圖片／京都府觀光連盟提供

位於京都府精華町，為了紀念京阪奈學研都市而成立的京阪奈紀念公園。庭園內有一座「渡月橋」，從橋上可以一覽整座水景園的美景。其中，紅葉谷裡有姿態優美的80株楓樹，和密生的苔蘚、瀑布與流水交織出日式風格獨樹一幟的庭園景色。

・營業時間：9:00～17:00（最後入場16:30）；12/28〜1/4公休（有時會臨時休園）・地址：京都府相樂郡精華町精華台6-1・停車場：普通車200台（¥400）/大型巴士10台（¥1,500）・費用：水景園¥200（一般）/¥100（國中生以下）

9. 笠置山紅葉公園@笠置町

圖片／京都府觀光連盟提供

從紅葉時節一直到初春，笠置山谷中因為輻射冷卻效應而經常出現川霧現象，從山頂瞭望可以看見大片雲海繚繞，十分夢幻。另外，笠置山楓葉公園在秋天可以欣賞楓葉與槭葉落下後形成的廣闊紅葉地毯，鋪滿園區的朱紅地毯非常典雅美麗。

・營業時間：9:00～16:00・地址：京都府相樂郡笠置町笠置笠置山29（笠置寺）・停車場：山上停車場普通車20台（¥500） 笠置休憩館大型巴士數台＆普通車（免費）・費用：笠置寺參拜費¥300（高中以上）/¥100（國中）/小學免費

【竹之里・乙訓地區】 範圍：向日市、長岡京市、大山崎町

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10. 光明寺@長岡京市

圖片／京都府觀光連盟提供

光明寺總門有兩條路線，右手邊前往本堂的坡道是表參道，即使是女性和年長者也能輕鬆走上和緩的坡道，因此名為「女人坂」。左手邊從總門到敕使門這段則被稱作「紅葉參道」，每到秋天，參道兩側長約200公尺的楓樹形成紅葉隧道，美麗的光景令人不禁駐足，是京都十分知名的賞楓景點。

・營業時間：9:00～16:00・地址：京都府長岡京市粟生西條內26-1・停車場：無。（附近全面禁止停車/紅葉時期 團體巴士須預約）・費用：紅葉時期¥500

11. 向日神社@向日市

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向日神社位在竹之里・乙訓地區向日市，是一所創建於西元718年的古老神社，以保佑五穀豐饒，學業進步，以及交通安全聞名。從入口的大型鳥居到本殿之間鋪設著石階，和緩的參道兩側種有長達200公尺的櫻花，在秋天時還能欣賞美麗的楓葉隧道，十分宜人。

・營業時間：自由參拜・地址：京都府向日市向日町北山65・停車場：普通車約10台（無料）・費用：免費

12. 寶積寺@大山崎町

圖片／京都府觀光連盟提供

每年4月的第3個週六，寺方會舉辦以煙氣燻出惡鬼除災的儀式「燻鬼」大祭，並向信眾丟撒代表健康、智慧、財運等三福的「福餅」，吸引許多信眾前往參與。寺境中春天有櫻花，秋天則有紅葉美景，與古老的三重塔互相映襯，十分有魅力。

・營業時間：本堂．閻魔堂參拜時間為9:00～15:30・地址：京都府乙訓郡大山崎町字大山崎町錢原1・停車場：有・費用：本堂．閻魔堂參拜料金¥400（成人）／¥300（大學、高中）／¥200（國中小）

文字．資料來源／京都府觀光連盟提供 Editor／Sasa

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