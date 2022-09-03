雲端上的天空之城 ！日本馬丘比丘 國家史蹟「竹田城跡」美呆了

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】有日本馬丘比丘之稱的兵庫景點「竹田城跡」，9月起將進入觀賞雲海的絕佳時期。這座建於海拔353公尺古城山山頂上的城跡，東西長約100公尺、南北長約400公尺，是日本屈指可數保有完整石垣遺跡的古城，同時也是日本百大名城及日本國家重要文化財。

竹田城跡搭配雲海，呈現出神秘感十足絕景。 圖：写真AC／來源

每年9月至11月是雲海搭配竹田城跡的最佳觀賞期，特別是與前一晚溫差達10度以上又沒有強風的早晨（日出～上午8點左右），雲海出現機率較高。 無論是登上城跡近距離欣賞被雲霧環繞的山城，或從對面朝來山山腰的立雲峽觀景台，遠眺天空之城的完整面貌都很推。

▲秋季期間不讓紅葉專美於前，竹田城跡的雲海景觀也相當有看點。 圖：写真AC／來源

| 兵庫縣 竹田城跡 |

交通：JR竹田站徒步約40分鐘。

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