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享受奈良住這裡！不出飯店就能巧遇小鹿、大啖名店胡桃之木監修早餐

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不用踏出飯店，從1樓戶外露台就有機會與奈良小鹿群巧遇。　圖：株式会社リビタ／來源
不用踏出飯店，從1樓戶外露台就有機會與奈良小鹿群巧遇。　圖：株式会社リビタ／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2021年秋季開幕的飯店「MIROKU 奈良」，地理位置鄰近奈良公園與世界遺産「興福寺」，為連鎖飯店THE SHARE HOTELS旗下第9棟分館。

▲Superior with Mt.KASUGA View客房示意圖。　圖：株式会社リビタ／來源
▲Superior with Mt.KASUGA View客房示意圖。　圖：株式会社リビタ／來源

以「共生的奈良」為設計主軸，大量使用吉野杉、飛鳥石、宇陀紙等奈良縣產建材打造，呈現日式簡約風格。全館44間客房的配置大多以單人床搭配沙發床，最多可4人同住，含早餐每人7,530日圓起。

▲CAFE & BAR與館內1樓的休憩區併設，再往外走則可連結至戶外露台。　圖：株式会社リビタ／來源
▲CAFE & BAR與館內1樓的休憩區併設，再往外走則可連結至戶外露台。　圖：株式会社リビタ／來源

CAFE & BAR邀請有35年以上歷史、當地大排長龍的知名咖啡廳「胡桃之木」監修菜單，早餐提供西式、日式2種可選擇，也能在此小酌在地精釀啤酒或是水果酒等，享受靜謐自在的奈良之夜。

▲館內日式早餐示意圖。　圖：株式会社リビタ／來源
▲館內日式早餐示意圖。　圖：株式会社リビタ／來源

MIROKU 奈良 by THE SHARE HOTELS

交通：近鐵奈良站徒步約10分鐘。

地址：奈良縣奈良市高畑町1116-6

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奈良 早餐 咖啡廳

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