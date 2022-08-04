銅板價賞花！日本三重「向日葵花海」讓你秒變身花仙子
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日本三重縣志摩市的賞花勝地「志摩市觀光農園」，繼芝櫻、粉蝶花之後，暑期也迎來向日葵盛放的花季。園內共栽植了7萬株左右的向日葵，只要支付每人100日圓的入場費，便能化身花仙子徜徉在號稱三重縣最大規模的向日葵花田中盡情拍照。運氣爆棚的話，說不定還能找到隱藏在黃色花海中的白色向日葵。
另外，這裡離伊勢志摩道路休息站也很近，逛完花田後，不妨順遊休息站一嘗海鮮丼、生魚片定食等道地海味，把當地特產一次帶回家。
◎ 志摩市觀光農園 向日葵花季
開園期間：即日起～8月7日（依花況而定）
入場費：高中以上成人100日圓
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