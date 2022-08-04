快訊

飲料折5元後冒出大量「噁心環保杯」 店員抓狂

台海緊繃！房市最大灰犀牛出現了 趨勢專家斷言這結果

3年前性愛片外流 閃亮亮首曝低潮心境認「崩潰痛哭」

銅板價賞花！日本三重「向日葵花海」讓你秒變身花仙子

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
配合向日葵花季，志摩市觀光農園已於7月15日開園。　圖：三重フォトギャラリー／來源
配合向日葵花季，志摩市觀光農園已於7月15日開園。　圖：三重フォトギャラリー／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日本三重縣志摩市的賞花勝地「志摩市觀光農園」，繼芝櫻、粉蝶花之後，暑期也迎來向日葵盛放的花季。園內共栽植了7萬株左右的向日葵，只要支付每人100日圓的入場費，便能化身花仙子徜徉在號稱三重縣最大規模的向日葵花田中盡情拍照。運氣爆棚的話，說不定還能找到隱藏在黃色花海中的白色向日葵。

另外，這裡離伊勢志摩道路休息站也很近，逛完花田後，不妨順遊休息站一嘗海鮮丼、生魚片定食等道地海味，把當地特產一次帶回家。

◎ 志摩市觀光農園　向日葵花季

開園期間：即日起～8月7日（依花況而定）

入場費：高中以上成人100日圓

◎ 更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 海鮮 美景

延伸閱讀

波洛西來台 謝金河：美中角力變明鬥 值得關注是日本

夾在美中之間左右為難 日本政府避談波洛西訪台

日本新冠肺炎疫情延燒 單日增近25萬例再創新高

中國反制裴洛西軍演海域含日本EEZ 日方表達憂慮

相關新聞

來關西最美「城崎溫泉」一定要住傳統旅館！全新改裝5間推薦

具有1300多年歷史的溫泉名勝-城崎溫泉，整個城鎮宛如大型傳統日式旅館，從車站的入口進入後，有七個外湯可享受溫泉外，穿著浴衣在城鎮街道上自由漫步宛如在旅館走廊散步般，愜意又充滿日式傳統氛圍，深受日本人

戶外玩家必收藏「京都時尚露營」5選　品味美&IG打卡的奢華露營體驗

最近日本連日高溫酷暑，大家紛紛奔向戶外消暑。近幾年日本和台灣一樣，掀起一波露營風潮。京都府陸續開設好幾間各具特色的露營設施，除了有與戶外野營品牌合作的露營場，當中也不乏好拍好玩的豪華露營區。喜愛露營的

久違了！ 2022日本環球影城夏日全攻略 「超級任天堂世界」歡度周年慶

日本環球影城，久違了！日本環球影城近年繼「哈利波特魔法世界」招牌熱門園區後，去年開幕的全球首個「超級任天堂世界」，也成為瘋狂吸睛新熱區。面對日本的解封趨勢，今年夏天日本環球影城將自7月1日（五）起舉辦

大阪環球影城「Universal Cool Japan 2022」！《進擊的巨人》《HUNTER X HUNTER全職獵人》登場

雖然疫情還尚未解封，但大阪環球影城「Universal Cool Japan 2022」已經登場啦！就讓小編來與大家分享《進擊的巨人》及初登場的《獵人》吧！

6月日本關西玩這裡！京都無敵美景「夢幻繡球花寺」加持戀愛運

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於京都宇治的「三室戶寺」是關西知名繡球花景點，春夏時節能欣賞數萬株杜鵑花、繡球花接力盛開，無敵美景讓這裡也被暱稱為繡球花寺。 寺內的繡球花園6月起期間限定開放，能欣

2022京都旅行最新須知！ 「11項溫馨提示&漲價設施整理」出發前必看

日本政府宣布6月10日起接受外國旅客入境，由於台灣列屬於風險低、免入境檢疫隔離的藍色等級，又加上日幣貶值，讓許多喜愛日本旅遊的旅客們摩拳擦掌，期盼早日能重啟海外旅遊計畫。身處日本最熱門的旅遊目的地之一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。