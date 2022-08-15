日本豪華露營就來和歌山！激推6處營地　無人島、露天風呂、黑毛和牛極致享受　

隨著越來越多人加入露營的行列，日本也有越來越多訴求舒適、豪華，適合情侶、三五好友以及全家大小入住的露營設施。疫情期間，和歌山當地陸續有幾間豪華露營設施開幕，其中有坐擁私人海灘的超奢華度假享受，也有追求與大自然共生，遠離塵囂的高級住宿體驗。

中之島 GLAMPING CABIN。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

以下6處激推不同類型的露營設施，讓我們一起到和歌山享受露營放空趣！

「An Eland」前往非日常的異世界，獨佔無人島的奢華露營

An Eland。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

2022年7月16日NEW OPEN！位於關西地區度假勝地「南紀白濱」田邊灣上，形狀似Ｅ字型的無人島，遊客可直接開車上島，在經過精心設計的奢華露營區度過美麗的假期。超過1萬坪的無人島上僅有9棟住宿設施，徜徉在海洋與豐富大自然之下，每間客房都可以看到蔚藍海景以及擁有私人沙灘，除了充滿奢華感的圓頂帳篷外觀，高雅的內部裝潢與完善設備，體驗實實在在的「奢華」。

每棟客房都有自己專屬的BBQ區，可細細咀嚼在和歌山溫暖氣候下孕育出的山珍海味。而且為了讓遊客有最頂級的住宿體驗，這裡還有提供各種免費設施，例如，可免費暢飲的吧檯區、哈根達斯冰淇淋任你吃等服務。

另外，「An Eland」與當地合作，白天可以參加各種不同的體驗活動；入夜後的Night Time，有時還會有當地音樂家現場演奏音樂、點燃營火夜晚的非日常體驗。而且由於是獨棟式設施，有各自的用餐區、衛浴設施等，既可以避免與他人接觸，不常參加露營的人也可以在這裡舒適愜意地度過。

■地址：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2368-3

■房價參考：22,360日圓起/人（四人一室不含餐）

「In the Outdoor白濱志原海岸」品味戶外醍醐味

In the Outdoor白濱志原海岸。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

2022年5月21日，位於和歌山縣白濱町・志原海岸的「In the Outdoor白濱志原海岸」全新開幕，意圖打造一個品味「戶外醍醐味」，重新感受自然之美的露營設施。

作為關西地區第一個在吉野熊野國立公園內設立的露營設施，遠離日常塵囂，可全心全意體驗大自然帶來的非日常生活，還可以享受設施帶來的高級住宿體驗以及大廚嚴選，OUTDOOR不可少的醍醐味「BBQ」。

另外，專為女性遊客準備的盥洗備品跟女性專用梳化間等貼心服務，讓不常露營的女性也可以住得安心與舒服。園區内還有由建築師隈研吾與新潟戶外品牌snow peak合作共同開發「Trailer House - 住箱」，簡約的內部設計，將木箱型建築與自然融為一體，完美體現人類與大自然的共生。從木色四角窗望出去的海岸構圖，非常適合在此留下美好的紀念回憶。

■地址：和歌山県白浜町日置1875

■房價參考：19,800日圓起/人（含兩餐）

「SHIOSAI TERRACE PREMIUM GLAMPING RESORT」和歌山首座圓頂型露營設施

SHIOSAI TERRACE PREMIUM GLAMPING RESORT。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

將SHIOSAI TERRACE改裝，於2020年8月重新開幕，和歌山首座圓頂型豪華露營設施。位於高處的園區共有10棟各具特色的大型圓頂帳篷房，可俯瞰南紀白濱的海景。

Standard Terrace、Twin Terrace和Premium Terrace三種房型，適合朋友出遊跟大家族旅行，房内設有全天候空調，任何季節都能夠在此舒服度假。

BBQ，使用的是和歌山縣當地豐盛食材，除了有黑毛和牛等各種豪華肉品外，還有鮮美海鮮與現採蔬果；早餐則有和歌山縣的蜜柑果汁與熱壓吐司夾著滿滿的和歌山食材，讓遊客吃得盡興又滿足。另外，推薦住宿期間不妨參加園區内的各項體驗活動，例如，採草莓、免費自製爆米花、正宗窯烤披薩、騎馬體驗等，度過充實豐富的一天。

■地址：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399-3

■房價參考：11,200日圓起/人（含兩餐）

「玉響之里」隱身在靜謐星空下的特色小木屋

玉響之里。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

TAMAYURA（玉響），是日本古神話中勾玉相互碰撞發出的微小、悅耳的聲響，可引申為「短暫的時刻」或是「微微的風情」之義。代表「玉響之里」，不管是在人員服務、設施以及環境上，都如同玉石相撞時，演奏著輕快悅耳的聲響，讓客人停留在「玉響之里」期間，享受舒適愉快的假期。

位於貴志川沿岸的「玉響之里」，在清新空氣與豐富大自然的包圍下，園區共有32棟不同類型的小木屋，從基本到豪華，應有盡有。其中10棟設有私人露天風呂，可以獨享溫泉樂趣！使用頂級食材的BBQ，可大口品味霜降帶骨肋眼黑毛和牛或是美國安格斯肩胛肉牛排等，也可以追加煙燻料理、西班牙海鮮燉飯，餐點内容豐富又有趣。

■地址：和歌山県海草郡紀美野町長谷宮705

■房價參考：7,400日圓起/人（基本房型兩人一室不含餐）

中之島 GLAMPING CABIN。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

碧島之宿 熊野別邸 中之島，位於距離勝浦港約5分鐘船程的小島上，被碧藍大海環繞的溫泉飯店。2021年7月，在島上新開設了「中之島 GLAMPING CABIN」，讓旅客也可以在中之島體驗露營的趣味。

與一般豪華露營不同的是，這裡同時提供了露營住宿與飯店住宿，一次滿足有露營與飯店住宿需求的旅客。爸爸可以帶著小孩睡在露營區，而媽媽和嬰兒可以待在飯店客房，是不是很方便呢？！

雖説可以選擇睡在飯店客房，但是帳篷内的設備可是一點都不馬虎，舒適床墊、冷氣空調、冰箱等該具備的基本設施都有。也可享受日本全國票選第一名的海天一色露天風呂，「紀州潮聞之湯」，館內的大浴場也都可以免費利用。晚餐BBQ也頗具中之島風格，呈上豪華海鮮大餐、滿滿肉品，與大廚的特製料理滿足每一個旅人的味蕾。

■地址：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9

■房價參考：25,700日圓（起）/人（含兩餐）

「南紀串本渡假村大島」南紀串本自然環抱下的感動體驗

南紀串本渡假村大島。圖片來源／和歌山縣觀光交流課提供

位於本州最南端，和歌山紀伊大島上的露營場。在廣闊的紀伊大島上，可以體驗如住宿飯店般的舒適與戸外樂趣的豪華露營「fire Wonder」。「fire Wonder」的最大特徵，在帳篷上方有保護帳篷的屋簷，可以更加自由穿梭來回於帳篷與客廳帳之間。

當初以「推廣戶外野營入門」為概念，因此「南紀串本渡假村大島」的設備完善，提供露營新手一個舒適輕鬆入門的體驗場所，當然除了露營設施，這裡也有提供小木屋的選擇。雖然房内沒有浴室，需使用公共淋浴間，但「南紀串本渡假村大島」還有海景露天風呂與個人使用的露天風呂可選擇。在遼闊大自然之下，只要天候條件佳，在晚上熄燈後還可以看到天空出現的一道絶美的銀河。

■地址：和歌山県東牟婁郡串本町樫野1035‐6

■房價參考：16,800日圓起/人（含兩餐）

Editor／Sasa

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