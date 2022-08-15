到京都避暑追新綠！三千院超萌孩童地藏、特色庭園漫步
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都北方大原地區的「三千院」有1,200年以上歷史，是初夏賞繡球花、秋季追楓的好去處，也是京都知名能量景點。境內許多建築、繪畫、雕刻入列文化財，還能欣賞日本國寶級的佛像。
夏季期間新綠美景佈滿院內，有坐在室內眺望的「聚碧園」與能入內散步觀賞的「有清園」2種日式庭園，此外，往生極樂院旁邊的青苔地還能找到著名風景的可愛的孩童地藏石像，參觀完一圈身心靈彷彿都被淨化。
京都府 三千院
交通：京都市營地下鐵國際會館站轉乘公車，至「大原公車亭」站下，徒步約10分鐘。
參拜費：成人700日圓，國高中生400日圓，小學生150日圓。
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