到京都避暑追新綠！三千院超萌孩童地藏、特色庭園漫步

最近日本連日高溫酷暑，大家紛紛奔向戶外消暑。近幾年日本和台灣一樣，掀起一波露營風潮。京都府陸續開設好幾間各具特色的露營設施，除了有與戶外野營品牌合作的露營場，當中也不乏好拍好玩的豪華露營區。喜愛露營的

2022-07-25 14:00