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戶外玩家必收藏「京都時尚露營」5選　品味美&IG打卡的奢華露營體驗

欣傳媒／ 欣傳媒

最近日本連日高溫酷暑，大家紛紛奔向戶外消暑。近幾年日本和台灣一樣，掀起一波露營風潮。京都府陸續開設好幾間各具特色的露營設施，除了有與戶外野營品牌合作的露營場，當中也不乏好拍好玩的豪華露營區。喜愛露營的戶外玩家們，下一趟就到京都瘋露營吧！

【森之京都】

DOD CAMP PARK KYOTO日吉溫泉與大人氣品牌野營品牌異業合作

圖片／京都府觀光聯盟提供

不管是露營新手還是老手都可以在這裡體驗享受露營的樂趣。在寬廣草皮上，日吉溫泉與人氣戶外品牌「DOD」攜手合作誕生的露營設施，遊客不需準備任何道具，空手來到這裡即可體驗最單純的露營樂趣。不會自己紮營也沒關係，就讓專業的來幫忙，新手也完全不需要擔心，在官網上可以選擇適合自己的住宿方案！官網：

GRAX PREMIUM CAMP RESORT京都琉璃溪GRAX最適合IG打卡&品味美食的奢華露營

圖片／京都府觀光聯盟提供

位於天然溫泉「琉璃溪溫泉本館」旁的奢華露營設施「GRAX」，完全不需做任何準備，可以說走就走體驗時尚露營的人氣設施。露營場内有巨蛋型、帳篷型跟客艙式等9種類型的住宿設施可選擇，另外也有銀髮族、小小孩可以放心入住的獨棟式「GRAX HANARE」。最推薦的豪華BBQ晩餐也是讓人興奮期待的重點之一，另外可以在大自然之下，享受溫泉入浴體驗，以及擁有日本最大規模的極光秀，都是讓旅人流連忘返的原因。官網：

【海之京都】

Deluxs Outdoor Resort京丹後久美濱LABO最先進&最奢華的戶外旅遊體驗

圖片／京都府觀光聯盟提供

2021年4月全新開幕，園區裡有各種讓人興奮、心跳加速的遊具設施與拍照景點。首先，兩隻巨大暴龍在園區門口迎接遊客，彷彿進入園區後就來到另一個異世界般。在腹地廣大的園區内還有提供電動車代歩，可輕鬆暢遊園區。共5種不同類型帳篷，適合各種不同需求的旅客利用。到了晩上，多彩LED的搖椅、翹翹板和家具等，點亮夜間的熱鬧。官網：Glamping Village Hajime在大海、大山、河川地擁抱下盡情感受大自然

圖片／京都府觀光聯盟提供

日本最大規模的豪華露營場（GLAMPING VILLAGE HAJIME），園區内網羅了各式各樣有趣的體驗活動。共15棟不同類型的豪華露營帳篷，就連稀有的繭型COCOON TENT與原創狩獵帳篷等四種類型，每種都有良好的舒適與機能，而且各具特色。Glamping Village Hajime還有專用的露天風呂溫泉「HAJIME之湯」，讓玩了一整天的旅人可以好好紓解疲憊。官網：【茶之京都】

LOGOS LAND城陽市與戶外品牌LOGOS攜手合作的新式露營設施

圖片／京都府觀光聯盟提供

將京都府城陽市的鴻巢山運動公園内的住宿設施加以改裝，與知名的戶外品牌LOGOS攜手打造，全新設置了BBQ區等，可以體驗戶外活動的主題園區「LOGOS LAND」。當中最特別的就是可以在室内感受住宿帳棚的樂趣。不僅不會受到天候狀況影響，推薦給想嘗試帳篷體驗，但是對於住宿戶外有些在意的旅人！

Editor／Sasa

點此看原始內容 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205413

露營 京都 溫泉

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