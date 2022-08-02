聽新聞
test
0:00 / 0:00

來關西最美「城崎溫泉」一定要住傳統旅館！全新改裝5間推薦

欣傳媒／ 欣傳媒

具有1300多年歷史的溫泉名勝-城崎溫泉，整個城鎮宛如大型傳統日式旅館，從車站的入口進入後，有七個外湯可享受溫泉外，穿著浴衣在城鎮街道上自由漫步宛如在旅館走廊散步般，愜意又充滿日式傳統氛圍，深受日本人及台灣旅客的喜愛。

疫情期間雖無法接待外國旅客，但城崎溫泉的許多傳統旅館也趁疫情紛紛改裝，將傳統氛圍融合現代的舒適感，像是以繪本為主題且有木屐造型房門的童趣客房；戶外游泳池、室內健身房、蛋形吊椅等現代設施的增加等，疫情後欲以全新姿態，提供旅客可盡興放鬆享受的舒適環境。

柳樹日式溫泉街風情，是城崎溫泉必拍美景之一；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

關西最美溫泉勝地　最道地溫泉鄉體驗

位於兵庫縣的城崎溫泉，具有1300多年悠久的歷史，其設計概念是將整個城鎮視為大型的傳統日式旅館，車站即為旅館入口、七個外湯為旅館的溫泉池、而城鎮的街道則為旅館之走廊。

旅客都會身著旅館精心準備的美麗浴衣及木屐，走出旅館自由地在城鎮內散步，可先選擇喜歡的外湯洗去旅途的疲憊、療癒身心後，再繼續於溫泉街的商店中上選購各式各樣的特色名產。穿過溫泉街中央的大谿川，沿岸是整排婀娜多姿隨風搖曳的柳樹，再搭配石橋，營造出最具日本風味的溫泉街氛圍，多年來深受台灣旅客喜愛。傳統旅館紛紛改裝　融合傳統日式氛圍與現代舒適感

受到疫情影響，已有兩年多無法迎接外國旅客，但一向秉持著竭誠款待的城崎溫泉鄉並沒有因此停下腳步，反而有多家旅館趁著疫情紛紛進行改裝。

錦水

知名插畫作家團體tupera tupera以城崎溫泉為主題出版之『城崎YUNOMATOPE』；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

模仿繪本封面之木屐造型房門；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

2020年知名插畫作家團體tupera tupera以城崎溫泉為主題出版了『城崎YUNOMATOPE』。溫泉旅館「錦水」即以此可愛繪本為主題，重新規劃出與眾不同又充滿趣味的客房-白群，打開木屐造型的大門後，即是充滿童趣的客房。

以繪本『城崎YUNOMATOPE』為設計概念之客房；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

不僅設計了適合小孩的小小隧道可連接寢室，牆面也裝飾著城崎溫泉特色之柳樹、松葉蟹等裝飾之外，並連燈飾都為豐岡市特色-東方白鸛的圖案等，將城崎溫泉色彩融合至客房內多處角落的豐富巧思，除了適合有小孩的家族旅行，不論男女老少，相信都會留下難忘美好的住宿體驗。

旅館中庭設置了豪華的傳統能劇舞台而聲名大噪；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

於旅館中庭設置了豪華的傳統能劇舞台而聲名大噪的「大西屋水翔苑」，也為了訪日的外國旅客能愜意放鬆享受，全館進行重新改裝，除了傳統日式客房外，也準備了有床鋪的一般客房，並於部分客房設置了露天溫泉，欲讓旅客享受更安心放鬆的愜意環境。

特意增加健身房、戶外泳池、豪華庭園餐廳等；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

「招月庭」為具有160多年歷史的「西村屋」之別館，傳承了「西村屋」的悠久傳統之外，擁有較多的客房且同時具有一般客房及傳統日式客房之特色，可說是城崎溫泉鄉代表的旅館之一。於疫情期間，「招月庭」也特意增加了室外泳池、豪華庭園餐廳，並為了追求健康的現代人新增了健身房等設施，讓旅客也能於旅行中，保有平日生活中的健身習慣。

接待大廳有各國書籍可免費借閱；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

以陶器商起家的「小林屋」於疫情期間重新改造的大廳擺放了許多世界各國書籍，住宿期間可免費借閱瀏覽。若想嘗試奢侈的住宿體驗犒賞一下自己或家人朋友，非常推薦可欣賞到城崎溫泉街景的3間豪華套房，不僅套房寬敞舒適外，城崎溫泉入夜點燈後的街景宛如美麗畫作，更增添浪漫氣息。

在蛋形吊椅上眺望景色、放空發呆，還可拍攝網美照；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

將過去的消防局大幅翻修改造而成的「UTSUROI TSUCHIYA ANNEX」為咖啡店與旅館結合之複合性設施，疫情前就已完成翻修並開幕經營，受到年輕外國旅客的喜愛。雖無提供豪華的懷石料理等餐點，但整家店宛如都市中的世外桃源，提供舒適愜意的休息空間。位於二樓客房幾乎都設有露臺及蛋形吊椅，住宿旅客可坐在戶外露臺的蛋形吊椅上發懶放鬆、眺望眼前景色，享受旅途中的美好時光。每間旅館改裝方式各有不同，但不論是何種方式或方向，都努力將傳統的日式氛圍巧妙融合了現代人追求的舒適感，欲以全新姿態，等待開放國門後台灣旅客的回歸！

◎錦水：

／延伸閱讀／

Editor／Sasa

點此看原始內容 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205347

溫泉 旅館 國旅

延伸閱讀

談林智堅論文門 柯文哲：如果撐不住「台大也是完蛋」

樂桃航空重返台灣天空 9月16日重啟大阪台北航線

台南官田國小家鄉繪本 創作4年能量驚 博士校長扮推手

已故前日相安倍晉三事務所宣布 葬禮將於11、12日舉行

相關新聞

來關西最美「城崎溫泉」一定要住傳統旅館！全新改裝5間推薦

具有1300多年歷史的溫泉名勝-城崎溫泉，整個城鎮宛如大型傳統日式旅館，從車站的入口進入後，有七個外湯可享受溫泉外，穿著浴衣在城鎮街道上自由漫步宛如在旅館走廊散步般，愜意又充滿日式傳統氛圍，深受日本人

戶外玩家必收藏「京都時尚露營」5選　品味美&IG打卡的奢華露營體驗

最近日本連日高溫酷暑，大家紛紛奔向戶外消暑。近幾年日本和台灣一樣，掀起一波露營風潮。京都府陸續開設好幾間各具特色的露營設施，除了有與戶外野營品牌合作的露營場，當中也不乏好拍好玩的豪華露營區。喜愛露營的

久違了！ 2022日本環球影城夏日全攻略 「超級任天堂世界」歡度周年慶

日本環球影城，久違了！日本環球影城近年繼「哈利波特魔法世界」招牌熱門園區後，去年開幕的全球首個「超級任天堂世界」，也成為瘋狂吸睛新熱區。面對日本的解封趨勢，今年夏天日本環球影城將自7月1日（五）起舉辦

大阪環球影城「Universal Cool Japan 2022」！《進擊的巨人》《HUNTER X HUNTER全職獵人》登場

雖然疫情還尚未解封，但大阪環球影城「Universal Cool Japan 2022」已經登場啦！就讓小編來與大家分享《進擊的巨人》及初登場的《獵人》吧！

6月日本關西玩這裡！京都無敵美景「夢幻繡球花寺」加持戀愛運

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於京都宇治的「三室戶寺」是關西知名繡球花景點，春夏時節能欣賞數萬株杜鵑花、繡球花接力盛開，無敵美景讓這裡也被暱稱為繡球花寺。 寺內的繡球花園6月起期間限定開放，能欣

2022京都旅行最新須知！ 「11項溫馨提示&漲價設施整理」出發前必看

日本政府宣布6月10日起接受外國旅客入境，由於台灣列屬於風險低、免入境檢疫隔離的藍色等級，又加上日幣貶值，讓許多喜愛日本旅遊的旅客們摩拳擦掌，期盼早日能重啟海外旅遊計畫。身處日本最熱門的旅遊目的地之一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。