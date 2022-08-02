來關西最美「城崎溫泉」一定要住傳統旅館！全新改裝5間推薦

具有1300多年歷史的溫泉名勝-城崎溫泉，整個城鎮宛如大型傳統日式旅館，從車站的入口進入後，有七個外湯可享受溫泉外，穿著浴衣在城鎮街道上自由漫步宛如在旅館走廊散步般，愜意又充滿日式傳統氛圍，深受日本人及台灣旅客的喜愛。

疫情期間雖無法接待外國旅客，但城崎溫泉的許多傳統旅館也趁疫情紛紛改裝，將傳統氛圍融合現代的舒適感，像是以繪本為主題且有木屐造型房門的童趣客房；戶外游泳池、室內健身房、蛋形吊椅等現代設施的增加等，疫情後欲以全新姿態，提供旅客可盡興放鬆享受的舒適環境。

柳樹日式溫泉街風情，是城崎溫泉必拍美景之一；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

關西最美溫泉勝地 最道地溫泉鄉體驗

位於兵庫縣的城崎溫泉，具有1300多年悠久的歷史，其設計概念是將整個城鎮視為大型的傳統日式旅館，車站即為旅館入口、七個外湯為旅館的溫泉池、而城鎮的街道則為旅館之走廊。

旅客都會身著旅館精心準備的美麗浴衣及木屐，走出旅館自由地在城鎮內散步，可先選擇喜歡的外湯洗去旅途的疲憊、療癒身心後，再繼續於溫泉街的商店中上選購各式各樣的特色名產。穿過溫泉街中央的大谿川，沿岸是整排婀娜多姿隨風搖曳的柳樹，再搭配石橋，營造出最具日本風味的溫泉街氛圍，多年來深受台灣旅客喜愛。傳統旅館紛紛改裝 融合傳統日式氛圍與現代舒適感

受到疫情影響，已有兩年多無法迎接外國旅客，但一向秉持著竭誠款待的城崎溫泉鄉並沒有因此停下腳步，反而有多家旅館趁著疫情紛紛進行改裝。

錦水

知名插畫作家團體tupera tupera以城崎溫泉為主題出版之『城崎YUNOMATOPE』；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

模仿繪本封面之木屐造型房門；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

2020年知名插畫作家團體tupera tupera以城崎溫泉為主題出版了『城崎YUNOMATOPE』。溫泉旅館「錦水」即以此可愛繪本為主題，重新規劃出與眾不同又充滿趣味的客房-白群，打開木屐造型的大門後，即是充滿童趣的客房。

以繪本『城崎YUNOMATOPE』為設計概念之客房；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

不僅設計了適合小孩的小小隧道可連接寢室，牆面也裝飾著城崎溫泉特色之柳樹、松葉蟹等裝飾之外，並連燈飾都為豐岡市特色-東方白鸛的圖案等，將城崎溫泉色彩融合至客房內多處角落的豐富巧思，除了適合有小孩的家族旅行，不論男女老少，相信都會留下難忘美好的住宿體驗。

旅館中庭設置了豪華的傳統能劇舞台而聲名大噪；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

於旅館中庭設置了豪華的傳統能劇舞台而聲名大噪的「大西屋水翔苑」，也為了訪日的外國旅客能愜意放鬆享受，全館進行重新改裝，除了傳統日式客房外，也準備了有床鋪的一般客房，並於部分客房設置了露天溫泉，欲讓旅客享受更安心放鬆的愜意環境。

特意增加健身房、戶外泳池、豪華庭園餐廳等；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

「招月庭」為具有160多年歷史的「西村屋」之別館，傳承了「西村屋」的悠久傳統之外，擁有較多的客房且同時具有一般客房及傳統日式客房之特色，可說是城崎溫泉鄉代表的旅館之一。於疫情期間，「招月庭」也特意增加了室外泳池、豪華庭園餐廳，並為了追求健康的現代人新增了健身房等設施，讓旅客也能於旅行中，保有平日生活中的健身習慣。

接待大廳有各國書籍可免費借閱；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

以陶器商起家的「小林屋」於疫情期間重新改造的大廳擺放了許多世界各國書籍，住宿期間可免費借閱瀏覽。若想嘗試奢侈的住宿體驗犒賞一下自己或家人朋友，非常推薦可欣賞到城崎溫泉街景的3間豪華套房，不僅套房寬敞舒適外，城崎溫泉入夜點燈後的街景宛如美麗畫作，更增添浪漫氣息。

在蛋形吊椅上眺望景色、放空發呆，還可拍攝網美照；圖片來源／豐岡市台灣推廣事務所提供

將過去的消防局大幅翻修改造而成的「UTSUROI TSUCHIYA ANNEX」為咖啡店與旅館結合之複合性設施，疫情前就已完成翻修並開幕經營，受到年輕外國旅客的喜愛。雖無提供豪華的懷石料理等餐點，但整家店宛如都市中的世外桃源，提供舒適愜意的休息空間。位於二樓客房幾乎都設有露臺及蛋形吊椅，住宿旅客可坐在戶外露臺的蛋形吊椅上發懶放鬆、眺望眼前景色，享受旅途中的美好時光。每間旅館改裝方式各有不同，但不論是何種方式或方向，都努力將傳統的日式氛圍巧妙融合了現代人追求的舒適感，欲以全新姿態，等待開放國門後台灣旅客的回歸！

◎錦水：

／延伸閱讀／

Editor／Sasa

點此看原始內容 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205347