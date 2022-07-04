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好想追粉櫻！ 夜櫻Light up、水鄉巡遊 疫後6種「關西賞櫻景點」新玩法

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圖：晴天旅遊／提供
圖：晴天旅遊／提供

郵輪上的船員和服務人員主要都是法籍，您會發現他們自信、體貼又略帶謹慎，讓旅客感受原汁原味的法式情調（飲酒過量˙有礙健康）。　圖：龐洛郵輪／提供
郵輪上的船員和服務人員主要都是法籍，您會發現他們自信、體貼又略帶謹慎，讓旅客感受原汁原味的法式情調（飲酒過量˙有礙健康）。　圖：龐洛郵輪／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】在日本，春意盎然的賞櫻活動，可說是生活品味的一部分，對於台灣旅客來說，更是每年必朝聖的一大盛事。隨著疫情2年來的影響下，好多台灣人已經很久沒有沉浸在日本粉櫻的洗禮，隨著龐洛郵輪的啟航，台灣旅客可以搭乘郵輪前往關西—大阪、京都，來場久違的花見喜之旅。

「賞櫻」原專屬於日本皇室詩歌詠、附庸風雅，時至豐臣秀吉於醍醐寺舉辦「醍醐花見」，沿襲至今變成全民每年大事，更是瘋迷全球。由晴天旅遊X晴日旅遊獨包的龐洛郵輪日麗號（Le Soléal），將推出「2023巡遊東方亞馬遜．花見京都醍醐櫻11日」，除了可以體驗法式郵輪的愜意玩法，還可以欣賞日式櫻花飄落在鐵道、寺廟、古城多重感官粉色衝擊，好不浪漫！

其中，提供法式奢華生活方式及精緻餐飲的龐洛郵輪，是唯一注入細緻深邃的法國情愫，將龐洛郵輪推上無與倫比的法式奢華至高點！旅程中提供乘客最高級精品房間、精緻餐食、最先進的導航與最安全的登陸艇，還有最有經驗、最豐富的講解人員，可謂當今所有服務於南極郵輪當中，最高級與最安全的船隊。

玩法1：一次集結  櫻花名所100選地

櫻花百選是日本櫻花協會評選出來，可說是賞櫻的最高指標之一，行程特別網羅京都醍醐寺、大阪萬博紀念公園、長濱城豐公園，美美的花吹雪令人著迷。

▲身為櫻花百選的所在地，長濱城曾是豐臣秀吉擔任城主的第一座城，而豐公園的豐亦是以他的名字而起。　圖：晴天旅遊／提供
▲身為櫻花百選的所在地，長濱城曾是豐臣秀吉擔任城主的第一座城，而豐公園的豐亦是以他的名字而起。　圖：晴天旅遊／提供

玩法2：不只白天賞櫻 「夜櫻Light up」更迷人

円山祉園櫻女王被指定為國之名勝，賞櫻名所，以「祇園枝垂櫻」、「祇園の夜櫻」為代表，品種是「一重白彼岸枝垂櫻」，見頃時，夜櫻超美！還特別安排旅客入住京都，讓行程更加充裕。

▲祇園．夜櫻是櫻花女王又稱「祇園枝垂櫻」，是二代櫻，於1928年種植，如今快要百歲了。　圖：晴天旅遊／提供
▲祇園．夜櫻是櫻花女王又稱「祇園枝垂櫻」，是二代櫻，於1928年種植，如今快要百歲了。　圖：晴天旅遊／提供

玩法3：鐵道、寺廟、秘境、古城，多重賞櫻視野

為了讓旅客像日本人一樣能夠從不同角度欣賞櫻花絕美，行程特別網絡賞櫻名所：蹴上鐵道、清水寺、哲學之道、平野神社、彥根城、背割堤，各具特色的櫻花景點，讓旅客拍出不同魅力的照片。

▲哲學之道約有400棵櫻花樹，以染井吉野櫻為中心，另有大島櫻、八重櫻、枝垂櫻等。　圖：晴天旅遊／提供
▲哲學之道約有400棵櫻花樹，以染井吉野櫻為中心，另有大島櫻、八重櫻、枝垂櫻等。　圖：晴天旅遊／提供

玩法4：近江八幡．水鄉巡遊櫻花、油菜花

陸上看不稀奇，日式小扁舟從水上賞櫻更獨特。行程將安排旅客搭乘小扁舟巡回琵琶湖內湖和西湖間，沿岸有櫻花、油菜花等風景如畫；仿效17世紀武將、貴族巡遊，感受皇室般的待遇。

▲八幡堀是一條在16世紀末由豐臣秀吉所建造的運河，昔日曾經是當地重要的運輸要道，連接著琵琶湖，造就近江商人的發跡。　圖：晴天旅遊／提供
▲八幡堀是一條在16世紀末由豐臣秀吉所建造的運河，昔日曾經是當地重要的運輸要道，連接著琵琶湖，造就近江商人的發跡。　圖：晴天旅遊／提供

玩法5：私房景點．走進建築老頑童的綠世界

猶如電影宮崎駿《天空之城》的綠色世界，是由建築老頑童藤森照信打造的草屋群，可是近年來最夯的旅遊新景點，旅客可以走訪草屋小山丘，感受自然建築風情，回歸田園清新感十足。

▲La Collina義大利文為「小山丘」之意，提倡自然建築風情，不僅室外綠蔭舒心，室內更以穿透式設計，營造恰如其分的空間感。　圖：晴天旅遊／提供
▲La Collina義大利文為「小山丘」之意，提倡自然建築風情，不僅室外綠蔭舒心，室內更以穿透式設計，營造恰如其分的空間感。　圖：晴天旅遊／提供

玩法6：名花之里鬱金香慶典登場

日本最大面積「花之廣場」，180萬朵鬱金香與櫻花、水仙花齊開，爭相競艷，屆時還能跟同時綻放的櫻花一起欣賞，讓旅客徜徉在花花世界之中。

▲3月至5月上旬，可以看到以春天的花叢（梅花、櫻花、雛菊等）及4月180萬朵鬱金香的「鬱金香節」。　圖：晴天旅遊／提供
▲3月至5月上旬，可以看到以春天的花叢（梅花、櫻花、雛菊等）及4月180萬朵鬱金香的「鬱金香節」。　圖：晴天旅遊／提供

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賞櫻 京都 公園

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