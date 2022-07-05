富比士五星認證帶路！到HOTEL THE MITSUI KYOTO體驗奢華京都
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】犒賞自己的奢華日本之旅選這裡！位於京都的高級飯店「HOTEL THE MITSUI KYOTO」，是日本首間開幕第1年就得到富比士5星評比的飯店。今年4月剛公布的《2022 富比士旅遊指南》當中，同樣維持5星的高水準。
飯店所在地曾是江戶時代日本富商三井總領家的宅邸，位於世界遺產二条城對面。光是入口的「梶井宮門」就有300年以上歷史，再加上廣達1,300平方公尺的庭園與結合藝術作品的館內，無處不傳達風雅的日本之美。
入住豪華雙人房包含早餐，每晚房價89,056日圓起，近期飯店更推出長住方案，15晚要價83萬日圓起，30晚則逼近140萬日圓，奢華到不行！
交通：京都市營地下鐵「二条城前」站2號出口，徒步約3分鐘。
地址：京都市中京區油小路通二条下る二条油小路町284
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