久違了！ 2022日本環球影城夏日全攻略 「超級任天堂世界」歡度周年慶

日本環球影城,久違了!日本環球影城近年繼「哈利波特魔法世界」招牌熱門園區後,去年開幕的全球首個「超級任天堂世界」,也成為瘋狂吸睛新熱區。面對日本的解封趨勢,今年夏天日本環球影城將自7月1日(五)起舉辦夏季限定活動,包括慶祝成立一周年的「超級任天堂世界」週年紀念活動、即將迎來五週年的「小小兵樂園」與《航海王》合作15週年的「夏日航海王」(One Piece Premier Summer),及一直持續到8月28日的「Universal Cool Japan」,強檔大集合!

日本環球影城去年開幕的「超級任天堂世界」,成為瘋狂吸睛新熱區,今夏推出週年紀念活動;圖片提供:日本環球影城 (© Nintendo)

集結眾多周年慶,日本環球影城今夏將讓遊客們度過一個超狂的夏天,同時製播了以品牌代言人菅田将暉為主角的新廣告,並搭配今年夏天上影的最新電影《小小兵2:格魯的崛起》、「航海王」最新電影版本《ONE PIECE FILM RED》。從兒童到大人,都可以體驗到無法一天玩完的「全盛套餐」,園區也發行1.5日券或2日券,讓旅客可充分體驗各種設施,包括夜間體驗。

今夏遊客們將挑戰各種舞步,與小小兵一起享受功夫舞蹈;圖片提供:日本環球影城 (Minions and all related elements and indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved.)

小小兵樂園誕生五週年!與最新電影聯動的新娛樂「小小兵功夫舞蹈道場」

為紀念《小小兵樂園 》 開幕五週年,將於今年夏天由Illumination公司製作的最新電影《小小兵2:格魯的崛起》(於日本將在7月15日星期五上映)中,身穿功夫服的小小兵表演的娛樂活動,將期間限定出現。遊客們將挑戰各種舞步,與小小兵一起享受功夫舞蹈。

《夏日航海王》與最新電影版本「 ONE PIECE FILM RED」結合「航海王Premier Show 2022」和「香吉士的海賊餐廳」,提供超級感動的體驗;圖片提供:日本環球影城(© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション)

《夏日航海王》15週年!與電影合作.史上雲霄飛車首次出現

今年是紀念「ONE PIECE」連載25週年和《ONE PIECE Premier Show》15週年的特別夏天。在園區裡與最新電影版本「 ONE PIECE FILM RED」(於日本將在 8 月 6 日星期六上映),結合「航海王Premier Show 2022」和「香吉士的海賊餐廳」,提供超級感動的體驗。

另外,史上第一個雲霄飛車出現,「航海王 × 好萊塢夢想之旅出發!Mini Merry No. 2」 也首次登場,是一個以「魯夫」為首 ,與「草帽一行人」一起體驗航海王故事的驚奇探險。

全球首個以任天堂為主題的新遊樂區「超級任天堂世界」遊客滿意度超高;圖片提供:日本環球影城(© Nintendo)

全球首個以任天堂為主題的新遊樂區「超級任天堂世界」,是一個匯聚了世界最新創新技術和創意的園區,贏得包括世界主題娛樂行業的最高榮譽「THE A獎」。同時顧客滿意度達到了有史以來最高的99.5%。今年夏天,該園區將推出最新商品和美食,打造從大人到小孩都可以享受的次世代主題樂園,例如像瑪利歐一樣使盡全力「跳方塊」,或者和瑪利歐賽車一起奔跑。

全球日本環球影城潛入代表日本的五部流行作品,超乎你想像的臨場感享受;圖片提供:日本環球影城

限定活動「Universal Cool Japan 2022」,與五個日本最受歡迎的動漫人物合作,將持續到 8 月 28 日(週日)。「怪物獵人 」、「名偵探柯南」、「進擊的巨人」、「HUNTER × HUNTER 」、「美少女戰士」,代表日本的五部流行作品,日本環球影城潛入每件作品的世界,超乎你想像的臨場感享受,只有在這裡才能體驗到。

功夫裝版本小小兵的各種食物商品應有盡有!小小兵爆米花桶以及和夏日限定的食物菜單;圖片提供:日本環球影城(© Minions and all related elements and indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved.)

以「住宿型」徹底享受夏日樂園

如果你想充分享受夏日公園的樂趣,從周年紀念日激動人心的最新熱門區域到限定活動,建議使用1.5日券或2日券。「1.5日券」讓你從到達當天15:00開始使用至第二天的閉園,因此可以體驗很多夏季活動以及《航海王》、晚上的「超級任天堂世界」,充分享受到獨特的夜間體驗且無需擔心時間問題。

此外,日本環球影城的官方酒店還推出今年夏天將上映新電影的《小小兵》及 《侏羅紀世界》的主題房等,住宿的同時還可以滿足不同體驗,盡情享受住宿型玩法。

關於新型冠狀病毒的衛生強化政策

日本環球影城始終確保客人和工作人員的健康和安全放在首位,並遵守政府發布防疫指南。在國內外情勢、衛生行政機構和醫學專家的指導下,採取周密的衛生措施。詳情請查看官方網站:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/serviceguide/safety

日本環球影城官網:www.usj.co.jp/tw/index

撰 文/方雯玲 Wenling Fang

