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櫻花浴場、庭園美景！JR九州插旗京都 微奢華飯店「THE BLOSSOM」8月登場

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圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源
圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源

「THE BLOSSOM KYOTO」豪華雙床房示意圖。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源
「THE BLOSSOM KYOTO」豪華雙床房示意圖。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】JR九州飯店旗下微奢華飯店子品牌「THE BLOSSOM」繼東京、福岡、熊本之後，第4站決定插旗京都市區！將在8／26開幕的「THE BLOSSOM KYOTO」距離JR京都僅1站，無論搭電車或公車玩京都皆方便。

▲標準3人房示意圖，客房面積為33平方公尺。設置有榻榻米休憩區，同時也保有舒適空間。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源
▲標準3人房示意圖，客房面積為33平方公尺。設置有榻榻米休憩區，同時也保有舒適空間。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源

全館擁有180間客房，當中近7成規劃為雙人房與3人房型，而大浴場、Lounge與餐廳等公共空間也齊全，鎖定未來觀光復甦後的京都觀光人潮。女性大浴場以櫻花為主題，男性大浴場則以竹林之道為主題，從大片落地窗就能享受欣賞庭園美景

▲館內大浴場示意圖。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源
▲館內大浴場示意圖。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源

訂房時也很特別！住客能根據自己的作息，選擇附贈早餐或晚餐的「含1餐」方案，在館內餐廳「京都五条 小野」大啖結合九州與京都食材，以京都為主題的創意料理。雙人入住含1餐每人10,250日圓起，不含餐則為7,250日圓起。

▲「THE BLOSSOM KYOTO」飯店外觀示意圖。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源
▲「THE BLOSSOM KYOTO」飯店外觀示意圖。　圖：JR九州ホテルズ株式会社／來源

京都府 THE BLOSSOM KYOTＯ

交通：京都市營地下鐵「五条站」1號出口徒步約2分鐘。

地址：京都府京都市下京區五条通東洞院東入萬壽寺町140-2

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