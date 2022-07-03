櫻花浴場、庭園美景！JR九州插旗京都 微奢華飯店「THE BLOSSOM」8月登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】JR九州飯店旗下微奢華飯店子品牌「THE BLOSSOM」繼東京、福岡、熊本之後，第4站決定插旗京都市區！將在8／26開幕的「THE BLOSSOM KYOTO」距離JR京都僅1站，無論搭電車或公車玩京都皆方便。
全館擁有180間客房，當中近7成規劃為雙人房與3人房型，而大浴場、Lounge與餐廳等公共空間也齊全，鎖定未來觀光復甦後的京都觀光人潮。女性大浴場以櫻花為主題，男性大浴場則以竹林之道為主題，從大片落地窗就能享受欣賞庭園美景。
訂房時也很特別！住客能根據自己的作息，選擇附贈早餐或晚餐的「含1餐」方案，在館內餐廳「京都五条 小野」大啖結合九州與京都食材，以京都為主題的創意料理。雙人入住含1餐每人10,250日圓起，不含餐則為7,250日圓起。
交通：京都市營地下鐵「五条站」1號出口徒步約2分鐘。
地址：京都府京都市下京區五条通東洞院東入萬壽寺町140-2
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