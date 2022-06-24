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快揪愛錢的旅伴一起來「拜金」！京都開運「御金神社」求財運提升

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圖：写真AC／來源
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御金神社的金色大鳥居超搶眼！光看就覺得能量滿滿！　圖：写真AC／來源
御金神社的金色大鳥居超搶眼！光看就覺得能量滿滿！　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都特色神社好多，這間你去過嗎？「御金神社」祭祀掌管金屬、礦山與礦物的神祇金山毘古命，以求財運提升聞名。購買開運御守與福袋外，也別錯過撰寫神社內獨特的「金色銀杏繪馬」。

▲參拜完神社後將願望寫入金色銀杏繪馬，誠心祈求開運與提升財運吧！　圖：写真AC／來源
▲參拜完神社後將願望寫入金色銀杏繪馬，誠心祈求開運與提升財運吧！　圖：写真AC／來源

繪馬以樹齡200歲以上銀杏神木為靈感設計，由於銀杏自古以來就被視為繁榮與不老長壽的象徵，開闊的樹葉形狀也被認為很吉利，因此用它來寫開運願望，當然超讚！秋季來玩的話，還能將神木的金色落葉帶回家，順勢討個好兆頭喔。

京都府 御金神社

交通：京都市營地下鐵「二条城前」或「烏丸御池」站下，徒步約5分鐘。

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銀杏 京都 神木

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