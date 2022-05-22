睽違3年！叡山電車「綠楓葉隧道緩緩前行」夏季再登場
【旅奇傳媒/日本部報導】追楓並非秋天的專利，初夏的蒼綠楓葉也值得一看！叡山電車新綠賞楓活動「綠楓葉隧道緩緩前行」，時隔3年於4月23日再度開跑。
活動期間，展望列車「KIRARA」行經市原站～二之瀨站之間、約250公尺長的綠楓葉隧道時，會特別放慢車速，讓乘客在綠意環繞下，細細品味窗外光影交錯的青楓海。是不用走得滿身大汗、只要坐在列車上就能愜意享受初夏絕美楓情的獨特體驗。
◎2022叡山電車「綠楓葉隧道緩緩前行」
活動期間：4月23日～5月31日
列車時刻表：https://reurl.cc/VDDVD6
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