睽違3年！叡山電車「綠楓葉隧道緩緩前行」夏季再登場

日本旅遊景點不斷發展及開拓，不只東京的新宿、東京車站周邊，大阪也有新的再開發計劃！除此之外，經典景點”通天閣”將有令人吃驚的新設施–三層樓高的溜滑梯！究竟是怎麼回事呢？

2022-02-12 09:01