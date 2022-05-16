史上最浪漫泡澡！京都旅館初夏限定「繡球花風呂」 入住就有繡球花浴池、京都甜點、特選茶等著你

【旅奇傳媒/日本部報導】日本進入初夏之後，就來到繡球花的季節。京都的米其林星級旅館「THE JUNEI HOTEL 京都 御所西」和「THE JUNEI HOTEL 京都」，以小而美的奢華旅宿著稱，自5月10日到6月30日推出房客專屬限定的「繡球花風呂」。客房中並提供充滿繡球花意象的京都甜點，以及「京都和束町特選茶3種」讓房客享用。初夏限定的「繡球花風呂」將提供所有入住房客50枚繡球花瓣入浴劑。照片中飄滿108朵新鮮繡球花的浴池，需在7天前預約，另外付費10萬日圓。

▲「THE JUNEI HOTEL京都」中竹林高級套房的「繡球花風呂」。 圖：株式會社JUNEI／提供

■THE JUNEI HOTEL京都御所西 (僅8個房間)

如何前往：京都市營地下鐵烏丸線「丸太町站」徒歩13分鐘

官網：www.juneihotel.com/imperialpalace

■THE JUNEI HOTEL京都 (僅11個房間)

如何前往：「七条站」徒歩5分鐘

官網：www.juneihotel.com/kyoto/

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