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任天堂與安藤忠雄攜手打造新旅宿！京都「丸福樓」4月開幕

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圖：株式会社Plan・Do・See／來源
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「丸福樓」正面入口處高雅又低調。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源
「丸福樓」正面入口處高雅又低調。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】曾經玩過日本遊戲大廠「任天堂」的遊戲嗎？下趟規劃京都旅行，就去體驗看看「住」任天堂吧！ 使用任天堂創業老闆山內先生的舊家改造，由知名建築大師「安藤忠雄」操刀設計的住宿設施「丸福樓」今年4／1起正式開幕。

▲館內套房客廳示意圖。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源
▲館內套房客廳示意圖。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源

1889年在京都創業的任天堂，公司舊名為山內任天堂，專門製作撲克牌、花牌等紙牌遊戲。後來更名成為「丸福株式會社」，因此飯店才命名為丸福樓。

與印象中色彩繽紛的任天堂風格大有不同，丸福樓整體飄散唯美懷舊風情，整修時在既存舊家旁邊增蓋新棟，現為全館有18間客房的飯店。特別的是，每間的家具擺飾都不一樣，讓人每次入住都有新奇感！

▲丸福樓館內空間相當時尚。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源
▲丸福樓館內空間相當時尚。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源

部分客房附設露天溫泉與和室，餐廳則找來日本知名料理人細川亞衣監修菜色。晚餐提供融合日本風的西餐，早餐有和、洋式2款任選。

館內不光只有餐廳，還擁有能品嘗和牛咖哩、鬆餅、生菜沙拉等輕食飲品的懷舊風Lounge以及圖書室等。由於房價採全包式計費，品嘗美食都不用再額外付錢，1泊2食每人每晚44,280日圓起。

▲Lounge提供的餐食會根據季節與時間而變化，讓住客每次到訪都有驚喜。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源
▲Lounge提供的餐食會根據季節與時間而變化，讓住客每次到訪都有驚喜。　圖：株式会社Plan・Do・See／來源

丸福樓

交通：京阪本線「七条」站下，徒步約5分。

地址：京都府京都市下京區正面通加茂川西入鍵屋町342

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