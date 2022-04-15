奈良賞櫻不只吉野山　高見之鄉「千本枝垂櫻」千株粉嫩遍佈山頭

奈良高見之鄉剛好迎來滿開的千本枝垂櫻，震撼美景讓人屏息！ 圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】奈良賞櫻不只有吉野山，其實還有這樣滿山滿谷的粉櫻絕景！「高見之鄉」原先從事檜木及杉木栽種事業，後來由於林業逐漸衰退，再加上家人愛賞花，就轉型成種植枝垂櫻的花園，遍佈整座山頭的粉嫩櫻花約有1,000株之多。

▲漫步賞櫻途中，別忘了到園區內的茶屋休憩片刻，感受用餐時有粉櫻環繞的夢幻氛圍。 圖：写真AC／來源

遊客能沿著600公尺的步道登上展望台，從高處將千本枝垂櫻盡收眼底！櫻花最壯觀的天空之庭區域，旁邊還附設提供輕食與甜點的茶屋，能體驗在粉櫻環繞中用餐。走累了或腳力不好也沒關係，園內設有免費接駁車，輕鬆就能玩好玩滿！

奈良縣 高見之鄉

2022開園期間：4／1～4月下旬

門票：成人1,000日圓，孩童半價

交通：花季期間可自「近鐵榛原站」搭乘直達巴士（固定班次，事前與奈良交通預約）；或自駕前往，大阪市區出發車程約90分鐘。

地址：奈良縣吉野郡東吉野村杉谷298-1

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