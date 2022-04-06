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從早美到晚！京都「東寺」賞櫻名所 夜櫻+五重塔倒影美翻

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JR京都站八条口徒步15分鐘就能欣賞到絕美夜櫻！　圖：京都市觀光協會╱提供
JR京都站八条口徒步15分鐘就能欣賞到絕美夜櫻！　圖：京都市觀光協會╱提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】JR京都站附近的世界遺產「東寺」，保有金堂、講堂等日本國寶、重要文化財。境內約有200株櫻花，有河津櫻、染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻等，花種相當豐富，是從2月下旬到4月中旬都能賞花的好去處。當中最吸睛的景色莫過於日本第一高的五重塔（55公尺高）＋13公尺高的八重紅枝垂櫻「不二櫻」的同框美景。另外，在一旁的瓢簞池還能捕捉到夜櫻及五重塔的倒影，美度再翻倍！

★京都．東寺

2022夜間點燈：3月19日～4月17日

交通：JR京都站八条口徒步15分鐘；近鐵東寺站徒步10分鐘

地址：京都府京都市南区九条町1番地

 

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京都 美景 賞花

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