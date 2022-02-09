日本首間「繪本飯店」在奈良 到專為孩童打造的迷你小小世界探險吧

整層樓的繪本飯店打破傳統思維，每扇門打開都是驚喜。 圖：泥谷産業株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今天孩子才是主角！專門以孩童為出發點打造的主題式飯店「繪本飯店」位於奈良縣近郊，入住就像是來到小小世界，家具彷彿都被縮小燈照過，無論門或洗手台都是迷你版本。

▲雖然成人使用稍顯不便，但專為孩童設計空間讓人備感飯店的用心。 圖：泥谷産業株式会社／來源

每天只接待1組住客，接近20坪的空間規劃成色彩繽紛的家，規劃有開放式廚房、遊戲間、繪本牆等，裏頭收集來自世界各地的繪本能夠隨時閱讀，喜歡還能當場買回家。

▲繪本牆中間打造小小閱讀空間。 圖：泥谷産業株式会社／來源

▲開放式廚房同樣被繪本世界包圍！不僅只有廚房，館內也具備洗衣機等家電設備能夠接待長住旅客。 圖：泥谷産業株式会社／來源

館內空間大多使用奈良在地木材打造，還有整片木製益智遊戲牆可玩。雖然不供餐，但能透過飯店預訂使用在地食材入菜的美味佳餚，感受全程自產自銷的奈良味。4人同住不含餐，每棟每晚20,000日圓起。

▲以吉野杉打造的遊戲牆「Play wall」。 圖：泥谷産業株式会社／來源

▲全部made in奈良！住宿期間還能訂購奈良美味。 圖：泥谷産業株式会社／來源

繪本飯店

交通：JR奈良站下，車程約18分；近鐵奈良線「學園前」站下，車程約8分

地址：奈良縣奈良市赤膚町1144-6（Tornare學園前105號室）

官方網站：絵本ホテル

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