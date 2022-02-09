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日本首間「繪本飯店」在奈良 到專為孩童打造的迷你小小世界探險吧
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今天孩子才是主角！專門以孩童為出發點打造的主題式飯店「繪本飯店」位於奈良縣近郊，入住就像是來到小小世界，家具彷彿都被縮小燈照過，無論門或洗手台都是迷你版本。
每天只接待1組住客，接近20坪的空間規劃成色彩繽紛的家，規劃有開放式廚房、遊戲間、繪本牆等，裏頭收集來自世界各地的繪本能夠隨時閱讀，喜歡還能當場買回家。
館內空間大多使用奈良在地木材打造，還有整片木製益智遊戲牆可玩。雖然不供餐，但能透過飯店預訂使用在地食材入菜的美味佳餚，感受全程自產自銷的奈良味。4人同住不含餐，每棟每晚20,000日圓起。
繪本飯店
交通：JR奈良站下，車程約18分；近鐵奈良線「學園前」站下，車程約8分
地址：奈良縣奈良市赤膚町1144-6（Tornare學園前105號室）
官方網站：絵本ホテル
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