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虎年玩日本必抽超萌「老虎神籤」！出發京都松尾大社、兩足院

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「松尾大社」是京都四神之一，象徵西方白虎。　圖：Kazuya2078さん／來源
「松尾大社」是京都四神之一，象徵西方白虎。　圖：Kazuya2078さん／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】迎接虎年到來，當然要到和老虎有關的景點沾沾喜氣，下趟規劃日本旅行別錯過來此參拜，一起將京都2大超萌老虎神籤通通收集帶回家，和它們開心過虎年！

松尾大社

京都四神當中象徵西方白虎的「松尾大社」當然是虎年必訪神社！相傳此處有酒神鎮守，建造至今已有千年以上歷史，參拜祈求新年平安順心後，還要帶一隻這裡才能抽、超稀有的「白虎神籤」回家珍藏。表情呆萌的白虎讓人一秒融化，身上則會印有松尾大社印記，當作旅行紀念品精緻又可愛！

▲超吸睛的白虎神籤，下趟飛京都就去收集！　圖：れつぽんさん／來源
▲超吸睛的白虎神籤，下趟飛京都就去收集！　圖：れつぽんさん／來源

建仁寺塔頭 兩足院

鄰近花見小路的「兩足院」祭祀被譽為勝利之神的毘沙門天，據說祂只在寅年、寅時、寅日才會現身，神使則由老虎與蜈蚣來擔任，由此可見毘沙門天與老虎的緊密淵源。境內能看到將狛犬打造成老虎造型、獨特的「狛虎」，也能抽黃色老虎神籤！

▲兩足院提供的黃色老虎神籤也相當可愛。　圖：umiiさん／來源
▲兩足院提供的黃色老虎神籤也相當可愛。　圖：umiiさん／來源

松尾大社

交通：阪急嵐山線「松尾大社」站下，徒步約5分。

建仁寺塔頭 兩足院

交通：搭乘京都市營巴士至「東山安井」或「四条京阪」站下徒步3～5分；或「祇園」站下徒步10分。

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