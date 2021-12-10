14萬日圓包場寺院住一晚！ 體驗戰國武將織田信長出人頭地的世界
【旅奇傳媒/日本部報導】日本知名武將織田信長下定決心想一統天下的地點「三井寺」，普遍被後世視為是信長出人頭地的起點。三井寺內400多年歷史的「妙嚴院」原先是僧人房，整修後成為住宿設施「宿坊 和空三井寺」對外開放，讓遊客能體驗住進三井寺、穿越時空般的1晚。
為了讓住客體驗織田信長出人頭地的世界，即日起至2022年2月底推出主打祈求開運、出人頭地的期間限定方案，每日僅限1組住客，每人每晚14萬日圓起。內容包含奢華包下整棟「宿坊 和空三井寺」，能進入平常不對外開放、名列國寶的「光淨院客殿」的內隔間，欣賞信長也看過的壁畫以及庭園風光，以及包場寺內觀音堂為入住客進行特別祈禱儀式等。
晚餐則邀請知名餐廳料理長在面前親自烹調精美大餐，讓視覺味覺一次滿足。身邊有熱愛歷史的歷男歷女嗎？下次就一起去體感織田信長吧！
宿坊 和空三井寺
交通：京阪石山坂本線三井寺站徒步6分；JR大津站搭公車至「三井寺」下車即達。
地址：滋賀縣大津市園城寺町246（三井寺內）
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