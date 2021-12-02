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就像住進美術館！京都鴨川「藝術型飯店」　31間主題房超吸睛

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：BnA Alter Museum／來源
圖：BnA Alter Museum／來源

館內「NEXTEFX」客房一景。　圖：BnA Alter Museum／來源
館內「NEXTEFX」客房一景。　圖：BnA Alter Museum／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】以藝術為主題、宛如一間美術館的飯店設施「BnA Alter Museum」於2019年開幕，地點就位於京都知名觀光景點鴨川附近，全館31間客房由16位知名藝術家操刀設計而成，無論是展現鮮豔色彩或日本復古風情，每間客房風格截然不同，提供住客嶄新住宿體驗。

▲客房以京都六条河原院跡及能劇「融」為主題打造，呈現出月光與水中的幻想世界。　圖：BnA Alter Museum／來源
▲客房以京都六条河原院跡及能劇「融」為主題打造，呈現出月光與水中的幻想世界。　圖：BnA Alter Museum／來源

不光只有彩繪壁畫、裝飾點綴，整個客房空間都是藝術家的最佳畫布，包含日照角度、光影呈現方式等細節都相當講究。住進BnA Alter Museum就像受到藝術家們的邀請，實際踏入藝術作品的世界觀當中。

▲館內「加拉巴哥化團地」客房一景。　圖：BnA Alter Museum／來源
▲館內「加拉巴哥化團地」客房一景。　圖：BnA Alter Museum／來源

擁有話題性十足、讓人連續住1個月都不膩的31間特色客房之外，飯店也附設有畫廊、商店、咖啡廳及Bar等公共空間，藝術展覽及音樂表演將不定期登場，雙人入住不含早餐，每人每晚9,250日圓起。

▲館內「旅之夢 夢之旅」客房一景。　圖：BnA Alter Museum／來源
▲館內「旅之夢 夢之旅」客房一景。　圖：BnA Alter Museum／來源

BnA Alter Museum

交通：JR京都站搭公車至「河原町松原」站下，徒步1分；京阪電車「清水五条」站下，徒步10分鐘內。

地址：京都府京都市下京區天滿町267-1

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