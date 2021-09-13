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獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

超萌史努比陪你睡！ 日本神戶必住「PEANUTS HOTEL」 18間特色房間、主題咖啡廳

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲史努比迷看過來！日本唯一的史努比主題飯店來了。 　圖：株式会社ポトマック／來源
▲史努比迷看過來！日本唯一的史努比主題飯店來了。 　圖：株式会社ポトマック／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】位於神戶市的史努比主題飯店「PEANUTS HOTEL」共有18間不同風格的房間，包括漫畫場景、或是粉色系房，每間都有獨具特色，可以完全沉浸在史努比的世界中。

▲毛絨可愛的粉色系主題房讓人少女心爆發。 　圖：株式会社ポトマック／來源
▲毛絨可愛的粉色系主題房讓人少女心爆發。 　圖：株式会社ポトマック／來源

飯店樓下還有史努比主題的咖啡廳，商店及餐廳等，住不夠就把史努比紀念品一起帶回家吧。

▲多樣化的史努比特色商品在這都能找到。 　圖：株式会社ポトマック／來源
▲多樣化的史努比特色商品在這都能找到。 　圖：株式会社ポトマック／來源

飯店距離神戶北野異人館，只要徒步約6分就能到。交通便捷，周圍觀光說走就走，想體驗不同於一般飯店的住宿經驗，不妨就來住住看！

▲史努比主題飯店「PEANUTS HOTEL」目前全日本僅有1館。 　圖：株式会社ポトマック／來源
▲史努比主題飯店「PEANUTS HOTEL」目前全日本僅有1館。 　圖：株式会社ポトマック／來源

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