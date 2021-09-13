超萌史努比陪你睡！ 日本神戶必住「PEANUTS HOTEL」 18間特色房間、主題咖啡廳
【旅奇傳媒/日本部報導】位於神戶市的史努比主題飯店「PEANUTS HOTEL」共有18間不同風格的房間，包括漫畫場景、或是粉色系房，每間都有獨具特色，可以完全沉浸在史努比的世界中。
飯店樓下還有史努比主題的咖啡廳，商店及餐廳等，住不夠就把史努比紀念品一起帶回家吧。
飯店距離神戶北野異人館，只要徒步約6分就能到。交通便捷，周圍觀光說走就走，想體驗不同於一般飯店的住宿經驗，不妨就來住住看！
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