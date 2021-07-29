誰說京都只能看神社！ 帶你從「海、森、竹、茶」體驗截然不同的京都面貌

京都是國人最常旅遊的日本城市之一，而關於京都的印象，或許離不開古樸的金閣寺、清水寺，或詩意的嵐山、二年坂等，但你是否知道京都也靠著海呢？如果你試著踏出京都市區，會發現原來京都也有擁有著臨近大自然的魅力景致，這次我們從「海、森、竹、茶」四種角度，帶你體驗截然不同的京都面貌。

「海之京都」伊根舟屋（圖來源／欣傳媒資料庫）

海之京都

「海之京都」位於京都北部，群青與蔚藍共組出豐富的自然景觀，最知名的景點莫過於被稱為日本三景之一的「天橋立」，在阿蘇海與宮津灣之間形成的沙洲將兩片海域分隔，傳說中，天橋立乃從前神明來往天地之間的橋樑，因倒榻而掉落在人間，因此，當你到訪能夠一覽天橋立美景的傘松公園時，時常會看見民眾彎腰從胯下往後看，因為這樣原本橫跨於海面的沙洲就變成懸吊在天上的吊橋了！

天橋立（圖來源／欣傳媒資料庫）

海之京都的另一知名景點便是「伊根舟屋」，舟屋為從前漁師的家，一樓為停放船舶的船庫，二樓則是生活起居室，因伊根灣潮水落差較小，居民在山與海之間的狹小土地上形成聚落，也因此發展出獨特的「舟屋」建築群，而目前也被列於日本重要傳統建築物群保存地區。

除了以上必訪的景點，在「海之京都」也可以玩的很動態，每到夏天就能體驗各種水上活動，不論是體驗海上獨木舟，還是近年最夯的海上立槳（SUP），這裡應有盡有！划著獨木舟從日本最古老浦島太郎傳說中故事的發生地－本庄濱出發，從海面上欣賞日本海特有的谷灣式海岸，大小洞窟、瀑布形成的斷崖絕壁，海岸絕景肯定讓你驚嘆連連；在夕日浦海岸的立槳活動，即使是初學者也可以輕鬆上手，若搭配夕陽時間，還可以欣賞日落景致。

（圖來源／京都府觀光連盟）

美食當然也不可少，京都北部是養殖牡蠣有名的地區！5至8月正是生吃大顆又美味的『岩牡蠣』的時節，在丹後地區經過長年累月養殖出高品質的牡蠣，因外殼比較薄，所以即使外觀看起來和其他的牡蠣一樣，但實際上裡面的牡蠣卻是有1.5倍左右那麼大！詳細資訊請點這裡。

（圖來源／京都府觀光連盟官方臉書）

【相關資訊】

伊根海上獨木舟．體驗時間：2小時．體驗費用：7,000日圓(國中以上)；6,000日圓(小學)．網址：http://www.ine-kankou.jp/active/ineseakayak

夕日浦海岸體驗立槳．體驗時間：1小時．體驗費用：3,500日圓(國中以上)．網址：https://www.uminokyoto.jp/experience/detail.php?exid=195

森之京都

（圖來源／欣傳媒資料庫）

「森之京都」位於京都府中部，一個電車不會到，遊覽車也鮮少前往的靜謐村莊－美山町遺世獨立地保持著與自然和諧共存的生活方式，而這裡也是日本三大現存三大茅葺屋聚落（合掌村）之一，比起大名鼎鼎的白川鄉合掌村，這裡顯得低調許多，也更能體會當地居民樸實的生活。美山町坐落於8、900公尺的山壑中，其中共有38棟茅葺屋，而到了當地，除了參觀、拍照之外，也可以體驗在純樸的美山茅葺之里住宿一晚，感受當地的樸質的寧靜，還能參加茅葺屋製作體驗！透過實際參加茅葺屋頂製作，更加體會、了解茅葺屋頂的製作方式以及歷史。

除此之外，美山地區的三家餐飲業者（田歌舍、河鹿荘、枕川樓）共同推出的來美山野餐企劃，將準備野餐裝備的麻煩事交給店家，空手來就可以輕鬆體驗騎單車、野餐的樂趣，讓你輕鬆遊美山，用不同的方式再次體驗美山的美好。

（圖來源／京都府觀光連盟官方臉書）

【來去美山住一晚】．適用期間：全年(六、日、例假日)．費用：23,980日圓/大人；17,980日圓(6~12歲)．住宿設施:民宿MATABE(民宿またべ)．費用包含：早晚餐、美山茅葺之里導覽費30分鐘、茅葺體驗費、各項稅．網址：https://miyamanavi.com/activity/detail/kayabukistay

【相約美山野餐去】．費用：3,500日圓(含稅)+1,000日圓腳踏車保證金．網址：https://miyamanavi.com/activity/picnic-cycling

茶之京都

以京都南邊宇治市為主的茶之京都，可以觀賞美麗的茶田風景，以及體驗當地著名的飲茶文化，此外宇治也因有著豐富的歷史，而讓此處蘊藏著文化氣息，也有多處世界遺產景點供您拜訪，創建於平安時代的宇治上神社是現存神社中最古老的建築；平等院中的鳳凰堂仍殘留著平安時期庭園的遺跡，將近千年的歲月流淌，站在此處不禁遙想當年的繁華與榮景。若你想來場在地健行，「山背古道」是茶之京都地區具代表性的健行路線，沿途行經城陽市、井手町、木津川市，讓你走過田園、踏過古街，感受懷舊的舊日本風景。詳細資訊請看這裡。

平等院（圖來源／欣傳媒資料庫）

山背古道（© お茶の京都）

來到宇治，怎麼能夠錯過抹茶呢！不管是喜歡濃厚抹茶香的霜淇淋、抹茶蛋糕，還是想嘗試焙茶、煎茶口味的餅乾、巧克力，如果你是抹茶控，可別錯過這次的機會啦！詳細資訊請看這裡。

（圖來源／京都府觀光連盟）

竹之里．乙訓

位於京都是西側的「竹之里」乙訓地區可能民眾較不熟悉，乙訓地區由向日市、長岡京市、大山崎町構成，從JR京都站搭電車都只要15分鐘便能抵達，而隱藏在乙訓地區的「竹之徑」是京都的私房景點，受夠了想要拍個竹林意境照卻逃不過嵐山無止盡的人潮嗎？那麼這裡便會是一個好選擇，讓你遠離塵囂，盡興地享受竹林浴。除了竹之徑，乙訓地區的眾多景點也等待你的發掘，例如向日神社（春季時櫻花盛開更是不能錯過）、長岡天滿宮、寶積寺、光明寺（秋季來臨滿滿楓葉絕對讓你流連忘返）等。

竹之徑（圖來源／© Another Kyoto）

2020年11月才開幕的向日市觀光交流中心Machiterasu MUKO也是一大亮點，1樓除了販售當地蔬果、伴手禮以外，還有咖啡廳以及提供觀光諮詢服務。而來到竹之故鄉怎麼能錯過與竹筍相關的必買伴手禮！清爽口味的竹筍與甜點的新碰撞，緩和了甜點糖分的甜度﹐還吃的到竹筍的清甜，將京都竹筍用萊姆酒燉煮，再裝入充滿濃厚起士的「向日起士塔」；用笹葉粉做成的水羊羹，上面鋪上用糖漿浸漬過骰子狀的京都竹筍、白玉以及紅豆，最後灑上笹葉粉便完成的「笹羊羹」、使用優質的京都竹筍撒上笹葉粉的「竹筍豆乳冰淇淋」不只可以吃到濃厚的豆奶，還有笹葉粉帶來的清爽與竹筍的爽脆口感！

Machiterasu MUKO（圖來源／京都府觀光連盟官方臉書）

【店家資訊】

向日市觀光交流中心Machiterasu MUKO．地址：京都府向日市寺戸町瓜生22番地の1．營業時間：9:30～17:30（週一休館）．網址：https://machi-terrace-muko.jp

【商品資訊】

向日起士塔．販售店家：パティスリー ピラミッド(Ｐatisserie Pyramide)．價格：230日圓/個

笹羊羹、竹筍豆乳冰淇淋．販售店家：京の味処 うお寿．價格：486日圓/個(笹羊羹)、432日圓/個(竹筍豆乳冰淇淋)．網址：https://www.facebook.com/Kyoryori.Uosu

【更多資訊請看...】・探索心京都粉絲專頁・Another Kyoto官網

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/195573