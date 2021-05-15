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抹茶控必吃！嵐山藝妓可麗餅「Yojiya Cafe 茶的可麗餅」只有這裡吃的到

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

京都最有名的伴手禮你會想到什麼？沒錯！就是知名的吸油面紙「Yojiya」～價格不傷荷包、造型又充滿了京都風味，Yojiya是許多人挑選京都伴手禮的首選之一。除了保養品外，Yojiya所推出的Yojiya Cafe也很受到歡迎，藝妓抹茶百匯更是抹茶控不可錯過的必吃甜點

藝妓抹茶百匯 1,080日幣

現在，Yojiya Cafe旗下又再推出新的分店型態–專門外帶的可麗餅專賣店「よーじやカフェ お茶のクレープ （Yojiya Cafe 茶的可麗餅）」！

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Yojiya Cafe お茶のクレープ （Yojiya Cafe 茶的可麗餅）是以人氣可麗餅甜點而知名，主打「帶著走的可麗餅」讓大家可以邊走邊吃，享受美食。

首間店開設在京都二条麩屋町，今年三月選擇在嵐山的嵯峨野開設第二家分店。

目前可麗餅僅提供「抹茶」口味，嚴選京都宇治的抹茶，並在餅皮的地方以抹茶加入麵粉混合製作，整份可麗餅都充滿了抹茶的茶香，餡料加入日式白玉（麻糬）、抹茶口味綠奶油、白奶油等食材，就是要讓抹茶控的你們可以品嘗到道道地地的宇治抹茶口味！

最特別的還不僅如此，嵐山嵯峨野分店的可麗餅還推出了限定招牌的「藝妓臉」可麗餅，充滿趣味與看投保證是來到嵐山必吃的吸睛下午茶甜點！

藝妓可麗餅 750日幣

地址：京都市右京区嵯峨天龍寺立石町2

交通：JR山陰本線 嵯峨嵐山站徒歩10分、京福嵐山站徒歩5分；

營業時間：10：00～17：30

定休日：不定休

官網：http://www.yojiyacafe.com/index.html

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