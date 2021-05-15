抹茶控必吃！嵐山藝妓可麗餅「Yojiya Cafe 茶的可麗餅」只有這裡吃的到
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
京都最有名的伴手禮你會想到什麼？沒錯！就是知名的吸油面紙「Yojiya」～價格不傷荷包、造型又充滿了京都風味，Yojiya是許多人挑選京都伴手禮的首選之一。除了保養品外，Yojiya所推出的Yojiya Cafe也很受到歡迎，藝妓抹茶百匯更是抹茶控不可錯過的必吃甜點。
藝妓抹茶百匯 1,080日幣
現在，Yojiya Cafe旗下又再推出新的分店型態–專門外帶的可麗餅專賣店「よーじやカフェ お茶のクレープ （Yojiya Cafe 茶的可麗餅）」！
延伸閱讀:
⇒⇒ 日本老饕推薦的4家必吃抹茶甜點店：抹茶起司蛋糕、抹茶凍… 連松子Deluxe都讚好！
Yojiya Cafe お茶のクレープ （Yojiya Cafe 茶的可麗餅）是以人氣可麗餅甜點而知名，主打「帶著走的可麗餅」讓大家可以邊走邊吃，享受美食。
首間店開設在京都二条麩屋町，今年三月選擇在嵐山的嵯峨野開設第二家分店。
目前可麗餅僅提供「抹茶」口味，嚴選京都宇治的抹茶，並在餅皮的地方以抹茶加入麵粉混合製作，整份可麗餅都充滿了抹茶的茶香，餡料加入日式白玉（麻糬）、抹茶口味綠奶油、白奶油等食材，就是要讓抹茶控的你們可以品嘗到道道地地的宇治抹茶口味！
最特別的還不僅如此，嵐山嵯峨野分店的可麗餅還推出了限定招牌的「藝妓臉」可麗餅，充滿趣味與看投保證是來到嵐山必吃的吸睛下午茶甜點！
藝妓可麗餅 750日幣
地址：京都市右京区嵯峨天龍寺立石町2
交通：JR山陰本線 嵯峨嵐山站徒歩10分、京福嵐山站徒歩5分；
營業時間：10：00～17：30
定休日：不定休
官網：http://www.yojiyacafe.com/index.html
窩日本推薦閱讀：京都咖啡廳推薦必去5選～開化堂、藍瓶子南禪寺店、還有呢?
更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言