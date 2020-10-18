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必買電器、公仔！ 日本血拚景點「大阪、難波」熱門商圈懶人包

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

提到大阪，除了充滿小小兵的環球影城以及名勝古蹟大阪城外，小編第一時間聯想到的是適合吃喝玩樂的熱門血拚景點－日本橋、心齋橋、難波，太多東西好吃又好買～一天可能還逛不完！今天就來整理大阪、難波熱門商圈懶人包給大家！

交通資訊與逛街地圖

大阪難波逛街地圖。 圖／FunTime
大阪難波逛街地圖。 圖／FunTime

☛鐵路：關西機場－南海難波

搭乘鐵路，從關西機場⇒難波站，最方便去各個商店街唷！

鐵路。 圖／FunTime
鐵路。 圖／FunTime

☛機場巴士－利木津巴士

關西機場第一航廈⇒難波（OCAT）

利木津巴士。 圖／FunTime
利木津巴士。 圖／FunTime

可參考官網時刻表

☛計程車

關西機場⇒難波站 (JR．南海．近鐵．地鐵)

計程車。 圖／FunTime
計程車。 圖／FunTime

☛包車

也可以事先在台灣買好機場接送專車套票再出發喔！

心齋橋

從機場搭乘到難波站之後，可以在御堂筋線的難波站轉乘，只要一站就到心齋橋站，如果體力夠，其實難波下車後以步行的方式慢慢往心齋橋的方向逛一樣好逛，除了美國村還有一大條心齋橋商店街哦！

美國村

美國村。 圖／shutterstock
美國村。 圖／shutterstock

美國村是潮流文化聖地，也是青少年在大阪喜愛去的地方；之所以稱為美國村是因為早期這一帶主要進口美國西海岸及夏威夷的古著、牛仔褲等服裝來銷售，因此就有美國村這個稱號啦！在這裡可以看到各種新潮的穿搭，嘻哈風格、奇異打扮，也有各式雜貨及美食，來到美國村大家都會特別買「甲賀流章魚燒」，這可是四十年來人氣不減的章魚燒店喔！若有機會到美國村別忘了去朝聖一下。因為美國村整體價格不高，風格也很有趣，絕對是大阪必訪的好逛熱門景點！

心齋橋商店街

心齋橋商店街。 圖／shutterstock
心齋橋商店街。 圖／shutterstock

心齋橋商店街有600公尺之長，並且設有遮雨棚，不管天氣好壞都很適合逛街！這裡也是目前大阪最具代表性的商店街，有別於美國村主要以青少年客群為主，心齋橋是每個年齡層都愛逛的一條街。美妝藥妝、時尚精品、家電用品、文具雜貨、服飾鞋子等，這裡都找的到，而且選擇很多，很適合在這挖掘台灣沒有賣的各種日本限定商品喔！小編最愛去Uniqlo或GU尋找日本才賣的款式，當然還有買藥妝啦～

道頓堀

道頓堀。 圖／shutterstock
道頓堀。 圖／shutterstock

逛完心齋橋商店街往難波站方向走，會先碰到道頓堀川，除了有水上觀光船可以搭乘，重頭戲絕對是他旁邊那個超級大看板！是道頓堀這一代最知名的地標－固力果跑跑人（Glico），來這裡的遊客都一定要模仿他跑步的姿勢拍一張照片再走～可愛又有趣！

道頓堀商店街

道頓堀商店街。 圖／shutterstock
道頓堀商店街。 圖／shutterstock

有別於心齋橋逛街購物，道頓堀商店街主要以餐廳和小吃為主，這裡沿路有許多餐廳的招牌都設計得相當浮誇，例如大螃蟹、大章魚、巨大壽司高掛在招牌上，非常吸引人目光。來這裡除了可以填飽肚子，還可以看看日本人有趣的創意招牌喔！

戎橋筋商店街

戎橋筋商店街。 圖／shutterstock
戎橋筋商店街。 圖／shutterstock

戎橋為道頓堀川上的一座橋樑，戎橋以北是心齋橋商店街，以南延伸到高島屋的這條路就是戎橋筋商店街喔！相較於心齋橋商店街，戎橋筋商店街距離難波車站較近，位於大阪繁華區的中心，除了各式藥妝、精品、配件等商店，和心齋橋一樣應有盡有。比較特別的是距今已有將近400年歷史，也由於歷史悠久，該商店街到現在還能找到一些傳統特色手工製作以及紀念禮品的商鋪，來這裡可以稍微感受在地傳統市井風情哦～

千日前道具屋筋商店街

千日前道具屋筋商店街。 圖／Wikim(p)edia
千日前道具屋筋商店街。 圖／Wikim(p)edia

在入口處會看見一個大大的「道」字，這裡就是千日前道具屋筋商店街啦！整條街有著傳統的氣息，充斥著各種日式陶瓷、餐具、刀具、咖啡器、廚房用具等用品，如果你是碗盤餐具蒐集控，千萬要先做好心理準備，小心地走進這條街，否則失心瘋買太多可是會搬不動的啊～

日本橋

再來就是位於日本橋地鐵站鼎鼎大名的黑門市場及電器街啦！除了可以搭粉色千日代（S）線到日本橋站從10號出口抵達黑門市場，若是選擇從關西機場直達南海難波站想一次逛遍附近商圈（前面介紹的心齋橋、道頓堀等等）逛完之後，走路也一樣可以到黑門市場及電器街繼續逛下去喔！

黑門市場

黑門市場。 圖／shutterstock
黑門市場。 圖／shutterstock

因為大門是黑色的，所以稱為黑門市場，真是簡單明瞭的名字啊～如果在東京要逛築地市場，那麼到大阪就要來逛黑門市場！黑門市場主要是販售海鮮，也有蔬菜水果、和牛等各類美食，應有盡有，非常適合喜歡逛菜市場或吃海鮮的人喔！必吃的有「黑門三平生魚片」新鮮海產專賣店、「高橋食品豆漿」的特濃豆漿、銅板價又熱氣奔騰的「石橋關東煮」、當地水果名店「千成屋」。而且日本人很愛乾淨，連在海鮮市場都可以維持舒服又乾淨的街道環境，很厲害吧！

電器街

電器街。 圖／shutterstock
電器街。 圖／shutterstock

日本有三大電器街，分別是「東京秋葉原」、「名古屋大須」以及今天要介紹的位於大阪的「日本橋電器街」啦！有些人也叫他電電街、又或者電電城，很可愛的名字～除了有賣電器，還有公仔、扭蛋、動漫周邊商品，充滿模型公仔專賣店，簡直是玩具天堂！

〔必買電器Top3〕

吹風機

Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA9B

圖片來源

這一台水離子吹風機讓頭髮非常保濕，而且除了柔順髮根還主打滋潤頭皮～是網路上討論度非常高的機型哦！

價格比較。 圖／FunTime
價格比較。 圖／FunTime

※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

Dyson supersonic吹風機

圖片來源

主打讓頭髮由髮根至髮梢都綻放光澤，也有溫度控制不傷髮質，而且很快就乾～是許多長髮女生夢寐以求的設計啊！機身跟他牌吹風機的設計不太一樣，非常特別。

價格比較。 圖／FunTime
價格比較。 圖／FunTime

※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

除螨機 IRIS FAC2

圖片來源

床單、地毯等家居用品是生活中有許多塵螨過敏原最容易潛伏的地方，因為不容易發現，所以除了每週洗床單、曬被單，越來越多人會選擇購買除螨機；而這台IRIS FA2系列之所以被推崇，就是因為他使用起來輕巧方便而且無死角，好好比價又可以買到可愛的價格喔！

價格比較。 圖／FunTime
價格比較。 圖／FunTime

※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

掃地機器人iRobot Roomba i7+

圖片來源

這一座掃地機器人和一般掃地機器人不同的地方在於他多了一個自動集塵器，會自動清空掃地機器人，不需要時常沾手去清理掃地機器人攜回來的灰塵，比一般常見的掃地機器人又更智能喔！

價格比較。 圖／FunTime
價格比較。 圖／FunTime

※價格受匯率波動等因素影響，僅供參考，實際價格以當地店家為主

〔必買動漫、公仔Top3〕

鬼滅之刃

鬼滅之刃。 圖／參考連結
鬼滅之刃。 圖／參考連結

圖片來源

《鬼滅之刃》這兩年在台灣討論度爆表！無論是主角炭治郎溫柔隨和卻又堅定的正義感、伊之助衝動魯莽卻又善良；因為精緻的動畫每個角色的呈現都被刻畫得更加細膩。如此風靡全球的奇幻動漫，除了吸引許多觀眾，也吸引了相當多觀光客到日本購買相關周邊商品，而且一定要入手正版公仔！

航海王

航海王。 圖／參考連結
航海王。 圖／參考連結

圖片來源

從1997年開始連載至今已經邁入第23年，《航海王》可以說是陪伴很多人長大和變老啊～《航海王》也創造出非常多經典角色，在日本除了曾有主題樂園、主題展覽、主題餐廳等相關景點，周邊商品中最經典的就是公仔了，也是十分搶手的必收公仔喔！

七龍珠

七龍珠。 圖／參考連結
七龍珠。 圖／參考連結

圖片來源

由鳥山明老師主筆的《七龍珠》被稱為日本非常成功的漫畫之一，孫悟空的經典招式「龜派氣功」、「元氣彈」更是讓許多人在日常中爭相模仿，是大家的青春回憶啊！因此在全球累積了相當多粉絲，也發行了不少精緻公仔，絕對是經典中的經典！

看完小編介紹，是不是覺得大阪真的是一個繁榮好吃好玩又好買的地方？雖然因為疫情影響，現在還沒辦法去日本，但是要記得把這些存入旅行清單，有機會到大阪千萬不要錯過了！

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大阪 機場

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