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關西5個親子同樂新觀光景點！ 在電影村乘坐EVA初號機、大阪森林家族公園童話場景…

聯合新聞網 / 窩日本

撰文:Shinon／窩日本

2020年原本是日本國民充滿期待的一年，為了迎接奧運的來臨與大批外國訪客，很多新設施及飯店都選在2020年開幕。縱使奧運延期，距離入境日本還要再等一段時間，但不要太悲觀，這些新設施不會就此消失，等旅行重新開放之日就可以在日本玩個夠！

早前我們介紹了4個2020開幕東京新景點，這次就來看看同樣是熱門旅遊勝地的大阪京都有什麼吧！

1.森林家族公園Sylvanian Park (大阪)

森林家族相信是不少小女生夢寐以求玩具系列，可愛的動物玩偶與華麗的房屋及精緻的家具配件，建造出自己的夢幻世界。而在大阪全新的森林家族公園，你可以走進那如童話般的場景裡！在約4500平方米面積的地方把多所玩具小屋如實建出來，每一所屋內都有可愛的裝潢及動物人偶可以一起拍照！不只是很多小女孩夢想的地方，也是大女孩的童年回憶，適合一家大小來遊玩。

地址：大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺2405-1

2.Little Oyatsu Town Namba(大阪)

另一個有趣的親子景點，由Baby star模範生點心麵營運的零食主題樂園，將會在今年10月於難波開幕！免費入場，按活動另外收費，場內分四個專區 – 在體驗區可以嘗試製作零食、遊戲區有適合小孩玩的設施、在美食區可以用餐，享受30種以上的甜點及各種料理，最後來到商店區把特別版的零食及週邊帶回家當伴手禮！大人小孩都會感到滿足開心。

地址：大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7階

3. 月化粧Factory(大阪)

如果不太喜歡吃零食，那可以考慮這個大阪著名點心的新設施！牛奶饅頭月化粧是代表的伴手禮，饅頭外皮包著濕潤的白豆沙餡，餡料混入了奶油與煉乳，使得既有和菓子的感覺，也有牛奶的香甜溫和風味。在這所月化粧Factory可以一窺製作的月化粧製作工場，也有學習製作和菓子的教室，還有咖啡廳可以品嘗各式甜點。更棒的是不只免費參觀，所有入場者都會獲得免費的新鮮出爐月化粧，吃過熱烘烘的饅頭，再在商店大買特買伴手禮吧！

地址：大阪府阪南市黒田453-15 鳥取中学校前

4. 新世紀福音戰士京都基地(京都)

《新世紀福音戰士》是非常有名的經典動畫，到現在還是有很多人喜愛。而在京都的東映太秦電影村這個古色古香的地方中竟然出現一台巨型的EVA初號機？這台高15米的初號機把動漫完美還原，讓各位動漫迷可以一嘗乘坐初號機的體驗，還可站在它手上合照！在新世紀福音戰士京都基地中更有主題咖啡廳、展覽及商店買到限定商品！機會難得定要去參觀看看！

地址：京都市右京区太秦東蜂岡町10

5. 新風館

最後要介紹京都的新風館，雖然看起來舊舊的，但可是在今年6月翻新及重新開幕的設施！結合飯店、電影院及商店，以傳統與革新為主題，在懷舊的建築中可以找到創新的品牌商店，例如結合服飾、音樂及咖啡廳的MAISON KITSUNÉ、男裝和服品牌Y. & SONS等等，適合追求高品質及生活品味的你。

地址：京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2

窩日本推薦閱讀：日本Miffy米飛兔主題咖啡廳推薦！京都嵐山、湯布院、神戶、岩手的米飛兔餐廳報你知~~　

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